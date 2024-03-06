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На рынке образования более 11 лет!
Хотите быстро запустить прибыльный бизнес?
Зарабатывайте на франшизе MAXIMUM Education
от 300 000 руб. в месяц уже с первого года
Преимущества образовательной франшизы MAXIMUM Education
Бизнес-модель
Известный бренд
Логика продаж
Готовые стратегии
Поддержка компании
Работающая бизнес-модель
Принципы работы компании будут учитывать специфику вашего города – успешная реализация продукта гарантирована.
Также мы дадим вам все необходимые инструменты для стабильного развития локальной франшизы.
Подбираем и обучаем преподавателей
Оставьте заявку, чтобы мы рассчитали персональную бизнес-модель для вашего города
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EdTech в MAXIMUM Education
Data science
Искуственный интеллект анализирует каждый урок преподавателя и помогает сделать его лучше
Мобильное приложение IOS и Android
Видео, теория, задания, тренажеры – выбирайте то, что подходит для вас
Собственная платформа
Личный кабинет ученика делает обучение доступным и удобным – все необходимое для занятий собрано на единой платформе
Отслеживаемый прогресс
Наглядные графики помогут отслеживать результат – эта опция важна и для учеников, и для родителей
Разработанная методика обучения
Готовим к формату ЕГЭ
Ученики решают задания c помощью лайфхаков, работающих алгоритмов и простых методов
Отслеживаем изменения в ЕГЭ
Готовим только по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию
Индивидуальный подход
Все материалы для учеников и преподавателей мы разрабатываем сами и передаем нашим партнерам
Обновления курсов
200+ специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ, ФГОС и реальных ЕГЭ
Материалы для вас
В пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактивы, понятные объяснения с примерами и тестирование знаний
Оставьте заявку, чтобы мы рассчитали персональную бизнес-модель для вашего города
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MAXIMUM Education в цифрах
- ТОП-5 на рынке образовательных технологий (EdTech) в сегменте детского образования
- В 2019 году получили государственную лицензию от Департамента образования
- 3000 школ каждый год приглашают нас проводить лекции и мастер-классы
305 000+
учеников по всей России
учатся вместе с нами
90%
учеников поступают на бюджет
50+
партнерских филиалов
11
лет обучаем школьников
Почему подготовка к ЕГЭ – это актуальная тема для бизнеса?
ЕГЭ – важный этап
в жизни школьника
От результата ЕГЭ зависит очень многое, поэтому каждый российский школьник – ваш потенциальный клиент
Высокий спрос на персональные уроки
Школьной подготовки в 90% случаев недостаточно для высоких баллов,
и онлайн-школа решает эту проблему
Ценность в глазах родителей
По данным ria.ru Российская семья тратит почти четверть (22%) своего бюджета на образование ребенка
Уже открыли франшизу MAXIMUM Education