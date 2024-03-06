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ЕГЭ и ОГЭ-2025
МоскваИзменить
8 800 775 53 81
Москва
Государственная лицензия
info@maximumtest.ru

На рынке образования более 11 лет!

Хотите быстро запустить прибыльный бизнес?

Зарабатывайте на франшизе MAXIMUM Education

от 300 000 руб. в месяц уже с первого года

Преимущества образовательной франшизы MAXIMUM Education

Бизнес-модель

Известный бренд

Логика продаж

Готовые стратегии

Поддержка компании

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Работающая бизнес-модель


Принципы работы компании будут учитывать специфику вашего города – успешная реализация продукта гарантирована.


Также мы дадим вам все необходимые инструменты для стабильного развития локальной франшизы.

Подбираем и обучаем преподавателей

Преподаватели закончили топовые вузы России и ежегодно сдают ЕГЭ на 90+
Прошли методическое обучение и отбор по строгим критериям MAXIMUM Education
Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, всегда отвечают на вопросы – за это их так любят ученики и родители

Оставьте заявку, чтобы мы рассчитали персональную бизнес-модель  для вашего города

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EdTech в MAXIMUM Education

Data science

Искуственный интеллект анализирует каждый урок преподавателя и помогает сделать его лучше

Мобильное приложение IOS и Android

Видео, теория, задания, тренажеры – выбирайте то, что подходит для вас

Собственная платформа

Личный кабинет ученика делает обучение доступным и удобным – все необходимое для занятий собрано на единой платформе

Отслеживаемый прогресс

Наглядные графики помогут отслеживать результат – эта опция важна и для учеников, и для родителей

Разработанная методика обучения

Готовим к формату ЕГЭ

Ученики решают задания c помощью лайфхаков, работающих алгоритмов и простых методов

Отслеживаем изменения в ЕГЭ

Готовим только по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию

Индивидуальный подход

Все материалы для учеников и преподавателей мы разрабатываем сами и передаем нашим партнерам

Обновления курсов

200+ специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ, ФГОС и реальных ЕГЭ

Материалы для вас

В пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактивы, понятные объяснения с примерами и тестирование знаний

Оставьте заявку, чтобы мы рассчитали персональную бизнес-модель  для вашего города

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MAXIMUM Education в цифрах

  • ТОП-5 на рынке образовательных технологий (EdTech) в сегменте детского образования




  • В 2019 году получили государственную лицензию от Департамента образования




  • 3000 школ каждый год приглашают нас проводить лекции и мастер-классы

305 000+

учеников по всей России

учатся вместе с нами

90%

учеников поступают на бюджет

50+

партнерских филиалов

11

лет обучаем школьников

Почему подготовка к ЕГЭ – это актуальная тема для бизнеса?

ЕГЭ – важный этап

в жизни школьника

От результата ЕГЭ зависит очень многое, поэтому каждый российский школьник – ваш потенциальный клиент

Высокий спрос на персональные уроки

Школьной подготовки в 90% случаев недостаточно для высоких баллов,

и онлайн-школа решает эту проблему

Ценность в глазах родителей


По данным ria.ru Российская семья тратит почти четверть (22%) своего бюджета на образование ребенка

Уже открыли франшизу MAXIMUM Education

г. Тольятти
г. Воронеж
г. Челябинск
г. Ставрополь
г. Грозный

Вам интересно партнёрство с нами?

Оставьте заявку, и мы рассчитаем персональную

бизнес-модель для вашего города


После заявки: 

1. Подробно опишем вашу бизнес-модель

2. Наши менеджеры свяжутся с вами

Как еще с нами можно связаться

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

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Как еще с нами можно связаться