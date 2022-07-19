F'(x) = f(x)
То есть первообразная функции \(f\) — это функция, от которой взяли производную и получили \(f\).
Функция F(x) = х² является одной из первообразных* для функции f(x) = 2х, так как
F'(x) = (х²)' = 2x = f(x)
Функция F(x) = х³ + 6 является одной из первообразных для функции f(x) = 3х², так как
F'(x) = (х²)' = 3х² = f(x)
* — Фраза «одна из первообразных» предполагает, что у одной из функций есть несколько первообразных. Например, для функции f(x) = 2х первообразными являются функции F(x) = х², F(x) = х² + 5, F(x) = х² + 17, и множество других. Их общий вид записывается как F(x) = х² + C, а C называются константой интегрирования.
Эта площадь будет считаться как определенный интеграл от функции \(f\left( x \right)\).
\(S = \int_{a}^{b}{f\left( x \right)\ dx = F\left( b \right) - F\left( a \right),\ \ }\)где F — первообразная f(x).
Подставить в первообразную левую точку (b) и вычислить ее значение в этой точке — F(b).
Подставить в первообразную правую точку (a) и вычислить ее значение в этой точке — F(a).
Вычислить F(b) — F(a) (из значения первообразной в левой точке вычитаем значение первообразной в правой точке).
\(S = F\left( b \right) - F(a)\)