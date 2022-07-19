Первообразная

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Треугольники. Площади Виды треугольников Движения Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Ромб Высота Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Тригонометрия в геометрии Средняя линия Симметрия Трапеция Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Подобие фигур Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Параллелограммы Равенство фигур Прямоугольник Векторы Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Медиана Квадрат Многоугольники Биссектриса
Стереометрия
Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Призмы Элементы и аксиомы стереометрии Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Метод координат в пространстве Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции
Анализ функций
Первообразная Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Функция квадратного корня Линейная функция
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Множества Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Основы комбинаторики Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения высших степеней
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Первообразная

Определение первообразной

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x), если для всех x выполняется равенство:

F'(x) = f(x)

То есть первообразная функции \(f\) — это функция, от которой взяли производную и получили \(f\).

Например:

Функция F(x) = х² является одной из первообразных* для функции f(x) = 2х, так как

F'(x) = (х²)' = 2x = f(x)

Функция F(x) = х³ + 6 является одной из первообразных для функции f(x) = 3х², так как

F'(x) = (х²)' = 3х² = f(x)

* — Фраза «одна из первообразных» предполагает, что у одной из функций есть несколько первообразных. Например, для функции f(x) = 2х первообразными являются функции F(x) = х², F(x) = х² + 5, F(x) = х² + 17, и множество других. Их общий вид записывается как F(x) = х² + C, а C называются константой интегрирования.

Геометрический смысл первообразной

Пусть имеется график функции \(f\left( x \right)\text{.\ }\) На оси ОХ отмечены две точки a и b, и через них проведены две прямые до пересечения с графиком \(f\left( x \right).\) Требуется найти площадь, ограниченную графиком \(f\left( x \right),\) осью OX и прямыми x = a и x = b (на рисунке).

Эта площадь будет считаться как определенный интеграл от функции \(f\left( x \right)\).

\(S = \int_{a}^{b}{f\left( x \right)\ dx = F\left( b \right) - F\left( a \right),\ \ }\)где F — первообразная f(x).

Таким образом, если нам заранее известен явный вид первообразной \(f\left( x \right)\) (то есть \(F\left( x \right)\)), то просто нужно сделать ряд простых шагов, чтобы найти площадь S:

  1. Подставить в первообразную левую точку (b) и вычислить ее значение в этой точке — F(b).

  2. Подставить в первообразную правую точку (a) и вычислить ее значение в этой точке — F(a).

  3. Вычислить F(b) — F(a) (из значения первообразной в левой точке вычитаем значение первообразной в правой точке).

\(S = F\left( b \right) - F(a)\)