Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Геометрическая прогрессия Множества Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Прикладные задачи
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Логарифмические уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая Делимость Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Степени Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Стереометрия
Пирамиды Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Призмы Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Правила дифференцирования Интеграл Свойства функций Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Первообразная Функции Координатная плоскость Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Смысл производной
Планиметрия
Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Прямоугольник Скалярное произведение векторов Трапеция Средняя линия Теорема Пифагора Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Высота Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Подобие фигур Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Медиана Окружнoсть и круг Симметрия Площади четырёхугольников Ромб Многоугольники Параллелограммы Серединный перпендикуляр Векторы Движения Отношения в геометрии Метод координат на плоскости

Метод математической индукции

В основе метода математической индукции лежит принцип математической индукции, который принимается как аксиома.

Пусть имеется некое утверждение \(P(n)\), зависящее от натурального числа \(n\). Это утверждение будет справедливо для любого натурального числа n, если:

  1. \(P(n)\) справедливо для \(n = 1\);

  2. Из того, что это утверждение справедливо для произвольного натурального \(n = k\), следует, что оно будет справедливо и при \(n = k + 1\).

Метод математической индукции применяется в различных задачах, например, доказательство делимости и кратности, задачи с последовательностями, доказательство неравенств, равенств и тождеств и др.

Алгоритм применения метода математической индукции:

  1. Проверить верность исходного утверждения для произвольного натурального \(n\) (обычно, начинают с \(n = 1\)). Этот этап называют базисом индукции.

  2. Предполагаем, что утверждение верно при \(n = k\). Этот этап называют предположением индукции.

  3. Доказываем, что из верности утверждения при \(n = k\), следует верность утверждения при \(n = k + 1\). Этот этап называют шагом индукции или переходом индукции.

Рассмотрим работу метода на примерах.

Пример №1:

Доказать, что сумма кубов трёх последовательных натуральных чисел кратна 9.

Доказательство:

  1. \(n = 1;\)

\(1^{3} + 2^{3} + 3^{3} = 1 + 8 + 27 = 36\).

36 – кратно 9, значит утверждение справедливо при \(n = 1.\)

  1. Предположим, что утверждение верно и для \(n = k\), то есть:

\(k^{3} + \left( k + 1 \right)^{3} + \left( k + 2 \right)^{3} = 9p\), \(p\ \)– некое натуральное число.

  1. Докажем, что утверждение справедливо для \(n = k + 1\):

\(\left( k + 1 \right)^{3} + \left( k + 2 \right)^{3} + \left( k + 3 \right)^{3} = \left( k + 1 \right)^{3} + \left( k + 2 \right)^{3} + k^{3} + 9k^{2} + 27k + 27\)

\(\left( k^{3} + \left( k + 1 \right)^{3} + \left( k + 2 \right)^{3} \right) + 9k^{2} + 27k + 27\)

\(\left( k^{3} + \left( k + 1 \right)^{3} + \left( k + 2 \right)^{3} \right) + 9\left( k + 27 \right) + 27\)

Каждое из трёх слагаемых полученной суммы кратно 9, а значит и всё число кратно 9, что и требовалось доказать.

Пример №2:

Доказать, что справедливо неравенство \(2^{n} \geq n^{2} + n + 2\) для любого натурального \(n \geq 5\).

Доказательство:

  1. \(n = 5;\)

\(2^{5} \geq 5^{2} + 5 + 2\)

\(32 \geq 25 + 5 + 2\)

\(32 \geq 32\) - верно

  1. Предположим, что утверждение верно и для \(n = k \geq 5\), то есть:

\(2^{k} \geq k^{2} + k + 2\)

\(2^{k} - k^{2} - k - 2 \geq 0\)

  1. Докажем, что утверждение справедливо для \(n = k + 1\):

\(2^{k + 1} \geq \left( k + 1 \right)^{2} + \left( k + 1 \right) + 2\)

\(2^{k} \cdot 2 - k^{2} - 2k - 1 - k - 3 \geq 0\)

\(\left( 2^{k} - k^{2} - k - 2 \right) + 2^{k} - 2k - 2 \geq 0\)

\(2^{k} - k^{2} - k - 2 \geq 0\)по предположению из пункта 2. Значит, докажем, что \(2^{k} - 2k - 2 \geq 0\) при \(k \geq 5\). Для этого воспользуемся методом математической индукции еще раз.

  1. \(k = 5;\)

\(2^{5} - 2 \cdot 5 - 2 \geq 0\)

\(32 - 10 - 2 \geq 0\)

\(20 \geq 0\) - верно

  1. Предположим, что утверждение верно и для \(k = m\), то есть:

\(2^{m} - 2 \cdot m - 2 \geq 0\)

  1. Докажем, что утверждение справедливо для \(k = m + 1\):

\(2^{m + 1} - 2 \cdot \left( m + 1 \right) - 2 \geq 0\)

\(2^{m} \cdot 2 - 2m - 2 - 2 \geq 0\)

\(2^{m} + \left( 2^{m} - 2m - 2 \right) - 2 \geq 0\)

\(2^{m} - 2m - 2 \geq 0\) из предположения в пункте 5.

\(2^{m} - 2 \geq 0\), т.к. \(m \geq 5\), а значит и \(2^{m} + \left( 2^{m} - 2m - 2 \right) - 2 \geq 0\), что и требовалось доказать.