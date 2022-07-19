Преобразование графиков функции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Введение в текстовые задачи Вероятность Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Однородные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Медиана Элементы планиметрии Параллелограммы Виды треугольников Высота Четыре замечательные точки треугольника Векторы Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Прямоугольник Средняя линия Трапеция Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Прямые и углы на плоскости Многоугольники Теорема Пифагора Ромб Площади четырёхугольников Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Квадрат Биссектриса Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Симметрия
Анализ функций
Экстремумы Интеграл Графическое применение производной Функции Графики тригонометрических функций Первообразная Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Функция обратной пропорциональности Свойства функций Функция квадратного корня Кусочная функция
Формулы и выражения
Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Многочлены Тригонометрический круг Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены
Стереометрия
Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Призмы Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства

Преобразование графиков функции

Графики функций зачастую имеют не стандартный вид. Помимо привычных простых функций, таких как \(y = x^{2}\ или\ y = \frac{1}{x}\) могут встречаться на первый взгляд более сложные функции, например, \(y = {(3x\ –1)}^{2}\) или \(y = \left| \frac{1}{x} \right|\). Чтобы построить такие графики, нужно соблюдать ряд правил преобразования функций. Каждая «сложная» функция состоит из набора таких преобразований.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию f(–x) (то есть заменить все иксы в функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Оу, т.е. все ординаты останутся неизменными, а абсциссы поменяют знак.

Например:

Четная функция при таком изменении не изменяется, т.к. это следует из определения четной функции.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если у мы знаем функцию f(x) и нам нужно построить функцию –f(x) (то есть заменить все значения функции на противоположные), тогда нужно отразить график симметрично относительно оси Ох, т.е. все абсциссы останутся неизменными, а ординаты поменяют знак.

Например:

СУММА ИЛИ РАЗНОСТЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если у мы знаем функцию \(f(x)\) и нам нужно построить функцию \(f(x\ \pm \ a)\) (то есть заменить все иксы в функции на выражения \(x\ \pm \ a\)), тогда функцию f(x) будет двигаться вдоль оси Оx.

– Если нужно построить \(f(x\ + \ a)\), то функция сдвинется влево по оси Ох на a единичных отрезков.

– Если нужно построить \(f(x\ –\ a),\) то функция сдвинется вправо по оси Ох на a единичных отрезков.

Например:

Функция \(y = {(x + 6)}^{2}\) будет находиться на 6 единичных отрезков левее, чем функций \(y = x^{2}\), а функция \(y = {(x\ –\ 2)}^{2}\) правее на 2 единичных отрезка:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(x)\ \pm \ a\ \)(то есть прибавить к получившимся значениям функции \(\pm\) a), тогда f(x) будет двигаться по оси Оу.

– Если нужно построить \(f(x)\ + \ a\), то функция поднимется на a единичных отрезков вверх.

– Если нужно построить \(f(x)\ –\ a\), то функция опуститься на a единичных отрезков вниз.

Например:

Функция \(y = \frac{1}{x} + 5\) будет выше функции \(y = \frac{1}{x}\) на 5 единичных отрезков, а функция \(\frac{1}{x}\ –\ 4\) ниже на 4 единичных отрезка:

ПРОИЗВЕДЕНИЕ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить функцию \(f(\text{ax})\ \)(то есть заменяем все иксы на выражение ax), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Ох. При этом точки пересечения графика с осью Оу не изменяться.

– Если \(a > 1\), то абсцисса каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Оу

– Если \(0 < a < 1,\) то абсцисса каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Оу.

Например:

Функция \(y = {(3x)}^{3}\) будет сжата в 3 раза относительно графика функции \(y = x^{3}\) а функция \(y = {(\frac{1}{2}x)}^{3}\) будет сжата в 2 раза:

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\ \)а нам нужно построить функцию \(\text{af}(x)\) (то есть умножить получившиеся значения функции на a), тогда функция \(f(x)\) будет «сжиматься» и «растягиваться» вдоль оси Оу. При этом точки пересечения графика с осью Ох не изменяться.

– Если \(a > 1,\) то ордината каждой точки уменьшится в a раз. График «сожмется» к оси Ох

– Если \(0 < a < 1\), то ордината каждой точки увеличится в a раз. График «растянется» от оси Ох.

Например:

Функция \(y = 2x^{2}\) будет сжата в 2 раза относительно функции

\(y = x^{2}\), а функция \(y = \frac{1}{2}x^{2}\) растянута в 2 раза:

МОДУЛЬ:

ИЗМЕНЕНИЕ АРГУМЕНТА

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(f(|x|)\) (то есть заменяем все иксы на модуль икс), тогда график в области с отрицательными абсциссами стирается, а график в области с положительными абсциссами отражается относительно оси Оу. Функция становится четной.

Например:

ИЗЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Если мы знаем функцию \(f(x),\) а нам нужно построить график функции \(|f\left( x \right)|\) (то есть берем под модуль значение функции). Тогда график в области с отрицательными ординатами отражается относительно оси Ох.

Например: