Функция обратной пропорциональности

Функция обратной пропорциональности – это функция вида \(y = \frac{k}{x}\ ,\ где\ k

eq 0,\ x

eq 0\ \Longrightarrow \ y

eq 0\)

Графиком этой функции является гипербола.

В этом виде функции\(\ k = 4.\)

График не может пересекать оси Оу (т.к. на ней \(x = 0\)) и Ох (т.к. на ней \(y = 0\)). Такие прямые, которые график не может пересекать, называются асимптотами. В данном случае такими прямыми являются как раз оси Ох и Оу.

Внешний вид функции меняется в зависимости от коэффициента k.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

1. Область определения: \(D(y):\ x

eq 0\) 2. Область значения: \(E(y):\ y

eq 0\) 3. Ограниченность и непрерывность: Неограниченная; Прерывается по прямой асимптоте \(x = 0\) 4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует 5. Промежутки знакопостоянства: \(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0; + \infty)\) \(y\ < \ 0\) при: \(x \in (–\infty;\ 0)\) 6. Монотонность: - убывает на \((–\infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k > 0\) - возрастает на \((–\ \infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k < 0\) 7. Экстремумы нет 8. Четность: Нечетная 9. Периодичность: Не периодичная 10. Пересекает ось Ох Не пересекает 11. Пересекает ось Оу Не пересекает

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента k по модулю функция отдаляется от начала координат.

– При уменьшении коэффициента k по модулю функция тянется к началу координат.

– При \(k > 0\ \)гипербола находится в\(\ I\) и\(\ \text{III}\) четвертях

– При \(k < 0\ \)гипербола находится в \(\text{II}\ \)и \(\text{IV}\) четвертях