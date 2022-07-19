Функция обратной пропорциональности

Графиком этой функции является гипербола.
В этом виде функции\(\ k = 4.\)
График не может пересекать оси Оу (т.к. на ней \(x = 0\)) и Ох (т.к. на ней \(y = 0\)). Такие прямые, которые график не может пересекать, называются асимптотами. В данном случае такими прямыми являются как раз оси Ох и Оу.
Внешний вид функции меняется в зависимости от коэффициента k.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:
|1. Область определения:
|\(D(y):\ x \neq 0\)
|2. Область значения:
|\(E(y):\ y \neq 0\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
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Неограниченная;
Прерывается по прямой асимптоте \(x = 0\)
|4. Наибольшее и наименьшее значение функции:
|Отсутствует
|5. Промежутки знакопостоянства:
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\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0; + \infty)\)
\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (–\infty;\ 0)\)
|6. Монотонность:
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- убывает на \((–\infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k > 0\)
- возрастает на \((–\ \infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k < 0\)
|7. Экстремумы
|нет
|8. Четность:
|Нечетная
|9. Периодичность:
|Не периодичная
|10. Пересекает ось Ох
|Не пересекает
|11. Пересекает ось Оу
|Не пересекает
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:
Коэффициент k:
– При увеличении коэффициента k по модулю функция отдаляется от начала координат.
– При уменьшении коэффициента k по модулю функция тянется к началу координат.
– При \(k > 0\ \)гипербола находится в\(\ I\) и\(\ \text{III}\) четвертях
– При \(k < 0\ \)гипербола находится в \(\text{II}\ \)и \(\text{IV}\) четвертях