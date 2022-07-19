Функция обратной пропорциональности

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Средняя линия Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Движения Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Медиана Квадрат Векторы Симметрия Ромб Тригонометрия в геометрии Элементы планиметрии Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Трапеция Виды треугольников Биссектриса Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора
Реальная математика
Множества Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Комбинаторика Геометрическая прогрессия
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения
Формулы и выражения
Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Движения в пространстве Угол между плоскостями Пирамиды Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Призмы Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Первообразная Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Функции Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Преобразование графиков функции Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
Правила счёта Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром

Функция обратной пропорциональности

Функция обратной пропорциональности – это функция вида \(y = \frac{k}{x}\ ,\ где\ k \neq 0,\ x \neq 0\ \Longrightarrow \ y \neq 0\)

Графиком этой функции является гипербола.

В этом виде функции\(\ k = 4.\)

График не может пересекать оси Оу (т.к. на ней \(x = 0\)) и Ох (т.к. на ней \(y = 0\)). Такие прямые, которые график не может пересекать, называются асимптотами. В данном случае такими прямыми являются как раз оси Ох и Оу.

Внешний вид функции меняется в зависимости от коэффициента k.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

1. Область определения: \(D(y):\ x \neq 0\)
2. Область значения: \(E(y):\ y \neq 0\)
3. Ограниченность и непрерывность:

Неограниченная;

Прерывается по прямой асимптоте \(x = 0\)
4. Наибольшее и наименьшее значение функции: Отсутствует
5. Промежутки знакопостоянства:

\(y\ > \ 0\) при: \(x \in (0; + \infty)\)

\(y\ < \ 0\) при: \(x \in (–\infty;\ 0)\)
6. Монотонность:

- убывает на \((–\infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k > 0\)

- возрастает на \((–\ \infty;0) \cup (0; + \ \infty)\) при \(k < 0\)
7. Экстремумы нет
8. Четность: Нечетная
9. Периодичность: Не периодичная
10. Пересекает ось Ох Не пересекает
11. Пересекает ось Оу Не пересекает

ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ НА ВИД ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ:

Коэффициент k:

– При увеличении коэффициента k по модулю функция отдаляется от начала координат.

– При уменьшении коэффициента k по модулю функция тянется к началу координат.

– При \(k > 0\ \)гипербола находится в\(\ I\) и\(\ \text{III}\) четвертях

– При \(k < 0\ \)гипербола находится в \(\text{II}\ \)и \(\text{IV}\) четвертях