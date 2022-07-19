Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Окружнoсть и круг Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Виды треугольников Высота Средняя линия Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Параллелограммы Равенство фигур Площади четырёхугольников Векторы Квадрат Биссектриса Тригонометрия в геометрии Скалярное произведение векторов Многоугольники Теорема Пифагора Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Медиана Трапеция Ромб Метод координат на плоскости Прямоугольник Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр
Стереометрия
Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Двугранный угол
Анализ функций
Кусочная функция Свойства функций Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Координатная плоскость Смысл производной Функция квадратного корня Первообразная Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Интеграл Функции Экстремумы Правила дифференцирования Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Сложные проценты Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на сплавы и смеси
Уравнения
Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая Правила счёта Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД
Формулы и выражения
Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Многочлены Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ

Прямые и углы на плоскости

Углы, образованные пересечением прямых:

При пересечении двух прямых образуются углы, вершинами которых является общая точка – точка пересечения прямых.

1. Смежными называются углы, у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой. Смежные углы в сумме дают 180° (\(\angle\)1 и \(\angle\)2 или \(\angle\)3 и \(\angle\)4).

2. Вертикальными называются углы, у которых стороны одного угла являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны (\(\angle\)1 и \(\angle\)3 или \(\angle 2\) и \(\angle\)4).

Параллельные прямые

Параллельные прямые – прямые, которые не пересекаются, следовательно, не имеют общих точек и углов.

Аксиома параллельных прямых:

Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной.

Свойства параллельных прямых:

1. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую. 

2. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны между собой.

3. Если прямая перпендикулярна одной из параллельных прямых, то она перпендикулярна и другой.

Углы, образованные секущей параллельных прямых:

Сами по себе параллельные прямые не пересекаются, а значит, между ними нет углов, но если пересечь две параллельные прямые секущей, то получится ряд углов, которые обладают определёнными свойствами и названиями.

1. Накрест лежащие углы — это два угла во внутренней области параллельных прямых и на разных сторонах секущей. Накрест лежащие углы попарно равны.

Это углы 4 и 6, а также 1 и 7. 

2. Соответственные углы – это два угла, один во внешней области, один во внутренней области, и которые лежат на одной стороне секущей. Соответственные углы равны.

Это углы 1 и 5; 2 и 6; 3 и 7; 4 и 8. 

3. Односторонние углы лежат по одну сторону от всей секущей внутри параллельных прямых. Сумма односторонних углов равна 180°.

Это углы 1 и 6, а также 4 и 7.

Признаки параллельных прямых: 

1. Если при пересечении двух прямых секущей накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны. 

2. Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны. 

3. Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны. 

4. Если две прямые перпендикулярны третьей прямой, то они параллельны. 