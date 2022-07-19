Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Координатная плоскость Смысл производной Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Преобразование графиков функции Интеграл Первообразная Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Кусочная функция
Реальная математика
Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на доли и дроби Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Однородные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Планиметрия
Виды треугольников Метод координат на плоскости Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Трапеция Параллелограммы Теорема Менелая и теорема Чевы Прямые и углы на плоскости Многоугольники Симметрия Ромб Подобие фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Биссектриса Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Окружнoсть и круг Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Высота Движения Равенство фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Средняя линия Векторы Квадрат
Стереометрия
Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Двугранный угол Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними

Модуль

Модуль числа а – это расстояние (в единичных отрезках) от начала координат до точки А с координатой a.

Модуль числа а обозначается как \(\left| a \right|\).

Рассмотрим координатную прямую:

  1. Найдем модуль числа 3. Чтобы это сделать, нужно посчитать, чему равно расстояние от начала координат до точки с координатой 3 (например А(3)):

\(\left| 3 \right| = 3\)

  1. Найдем модуль числа –3. Так же посчитаем расстояние от начала координат, но уже до точки с координатой –3 (например В(–3)):

Таким образом модуль числа –3 тоже равен трём единичным отрезкам:

\(\left| –3 \right| = 3\)

Так как модуль – это расстояние, то он не может быть отрицательным, и модули противоположных чисел равны:

\(\left| a \right| = \left| –a \right| = a\)

  1. Если мы попробуем найти модуль числа 0, то увидим, что от точки с координатой 0 до ночала координат нет расстояния, т.к. это одна и та же точка, значит:

\(\left| 0 \right| = 0\)

Исходя из предыдущих пунктов можно выделить общие правила для модуля:

  1. Для положительного числа и нуля модуль равен самому числу.

  2. Для отрицательного числа модуль равен противоположному числу.

  3. Модули проивоположных чисел равны.

Итак, можно сказать, что \(\left| a \right| = a\), если число неотрицательное, и \(\left| a \right| = - a\), если число отрицательное. По-другому модуль называется абсолютной величиной числа.