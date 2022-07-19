Рациональные неравенства

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Анализ функций
Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы Преобразование графиков функции Кусочная функция Свойства функций Координатная плоскость Правила дифференцирования Смысл производной Графическое применение производной Первообразная Квадратичная функция Линейная функция Функция квадратного корня
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Сложные проценты Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Экономические задачи. Вклады Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Единицы измерения Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Призмы
Уравнения
Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Степени
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Планиметрия
Трапеция Биссектриса Прямоугольник Медиана Ромб Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Параллелограммы Виды треугольников Движения Подобие фигур Метод координат на плоскости Высота Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Квадрат Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Многоугольники Симметрия

Рациональные неравенства


МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ:

Для решения рациональных неравенств применяется метод интервалов. Рассмотрим его алгоритм:

  1. Переносим все слагаемые влево.

  2. Раскладываем левую часть на множители.

  3. Приравняем каждый множитель к нулю и выразим переменную. Эти значения переменной являются нулями функции.

  • Отмечаем на координатной оси нули числителя и знаменателя (если он есть). Нули знаменателя всегда «выколотые» точки.

  • Ноль функции, полученный из множителя, стоящего в четной степени, образует «петлю» на координатной прямой.

  1. Определяем знак неравенства в крайнем правом промежутке (можно подставить пробную точку из каждого промежутка в преобразованное неравенство).

  2. Определяем знаки в остальных промежутках, двигаясь справа налево. Для соседних промежутков, включая петлю, знаки чередуются.

  3. Выбираем нужные промежутки и записываем ответ.

Пример №1:

Решите неравенство:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

1. Переносим все слагаемые влево:

\(x^{2} + 8x\ –\ 5 \geq \ –5\)

\(x^{2} + 8x\ –\ 5\ + 5 \geq 0\)

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

2. Раскладываем левую часть на множители:

\(x^{2} + 8x \geq 0\)

\(x(x + 8) \geq 0\)

3. Чтобы найти нули неравенства, нужно приравнять каждый множитель к 0. Получившиеся значения отметим на координатной прямой. Точки будут выколотыми или закрашенными в соответствии со строгостью знака неравенства:

\(x\left( x + 8 \right) \geq 0\)

\(x = 0\ \ или\ \ x = \ –8\)

4. Мы получили три интервала. Нам нужно найти те интервалы, на которых x будет обращать неравенство в верное. Определим знак неравенства в самом крайнем промежутке. В этот промежуток входят все числа больше, либо равные 0. Допустим, \(x = \ 1\), тогда

\(x\left( x + 8 \right) = \ 1(1 + 8) = 9\)

9 – число положительное. Значит на самом крайнем промежутке x будет обращать выражение \(x\left( x + 8 \right)\ \)в положительное число:

5. Все промежутки справа налево будут менять знак, переходя через точки 0 и –8. Поэтому получаются следующие знаки промежутков:

6. Неравенство \(x\left( x + 8 \right) \geq 0\) должно быть больше, либо равно нулю. Значит решением такого неравенства будут положительные промежутки:

\(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\)

Ответ: \(x \in (–\infty;\ –8\rbrack \cup \lbrack 0; + \infty)\).

Пример №2:

Решите неравенство:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

1. Все слагаемые уже перенесены влево.

2. Разложим левую часть на множители. Здесь мы видим ФСУ – квадрат суммы:

\({4x}^{2} + 20x + 25 > 0\)

\({(2x + 5)}^{2} > 0\)

3. Найдем нули функции:

\({\left( 2x + 5 \right)^{2} = 0 }{2x + 5 = 0 }{2x = \ –5 }{x = \ –2,5}\)

Если один из множителей стоит в четной степени, то ноль функции, образованный приравниванием этого множителя к нулю, образует «петлю». Эта петля – промежуток, который включает в себя одно число – именно этот ноль функции, в данном случае «петля» равна – 2,5:

4. Таким образом у нас появилось три промежутка. Отметим знак самого правого из них. Для удобства представим, что x = 0, т.к. 0 как раз входят в этот промежуток:

\({(2x + 5)}^{2} = 5^{2} = 25\)

25 – положительное число, значит и промежуток является положительным:

5. При переходе через ноль функции знак поменяется именно в петле. Тогда для самого левого промежутка знак снова станет положительным:

6. Выберем промежутки, которые обращают наше выражение в положительное:

\(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\)

То есть наше выражение обращается в неположительное, только если \(x = \ –2,5.\ \ \)Поэтому число \(–2,5\ \)– единственное число, которое не идет в ответ.

Ответ: \(x \in (–\infty;–2,5) \cup (–2,5; + \infty)\).

Пример №3:

Решим неравенство:

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} \leq 0\)

1. Так как пункты 1 и 2 алгоритма уже выполнены, сразу переходим к пункту 3:

Нули числителя: \(x = 0\ и\ x = 5\ \ \)

Нули знаменателя: \(x = 8\)

Отмечаем полученные точки на координатной прямой. Нули числителя будут закрашиваться в соответствии со знаком неравенства, а нули знаменателя всегда выколоты, независимо от знака.

При этом 0 на координатной прямой образует петлю аналогично примеру №2, потому что ноль функции \(x = 0\ \)был найден через множитель \(x^{2}\):

2. В крайнем правом промежутке можно рассмотреть точку \(x = 10:\)

\(\frac{x^{2}(x\ –\ 5)}{x\ –\ 8} = \frac{10^{2}(10\ –\ 5)}{10\ –\ 8} = \frac{100 \bullet 5}{2} = 250\)

После подстановки получаем, что выражение больше 0.

3. Определяем знаки в оставшихся промежутках с учетом петли:

4. Необходимо отметить промежутки, которые обращают выражение в отрицательное число или равно нулю:

т.к. само число 0 обращает всё выражение в 0, то оно тоже подходит для ответа:

\(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\)

Ответ: \(x \in \left\{ 0 \right\} \cup \lbrack 5;8)\).