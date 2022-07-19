Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Графики тригонометрических функций Графическое применение производной Интеграл Функции Смысл производной Функция квадратного корня Преобразование графиков функции Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Равенство фигур Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Трапеция Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Средняя линия Четыре замечательные точки треугольника Векторы Окружнoсть и круг Параллелограммы Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Многоугольники Симметрия Ромб Площадь круга и сектора круга Квадрат Скалярное произведение векторов Высота Подобие фигур Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Движения Прямоугольник
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Двугранный угол Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Многочлены
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Множества Комбинаторика Основы математической статистики Вероятность Единицы измерения Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Прикладные задачи
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения

Трапеция

Трапеция – это четырёхугольник, у которого две противоположные стороны параллельны и ОБЯЗАТЕЛЬНО не равны (потому что в этом случае эта фигура будет являться параллелограммом).

\(BС \parallel AD\)

\( {AB \nparallel CD}\)

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАПЕЦИИ:

a и bоснования трапеции, \(a \parallel b\);

hвысота трапеции (расстояние между основаниями), \(h\bot a,b\)

mсредняя линия трапеции (отрезок, соединяющий середины боковых сторон трапеции). Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований и параллельна им:

\({m = \frac{a + b}{2} }{m \parallel a,\ b}\)

СВОЙСТВА ТРАПЕЦИИ:

1. Сумма углов, прилежащих к боковой стороне, равна 180°:

\(\angle A + \angle B = \angle C + \angle D = 180{^\circ}\)

2. Треугольники BOC и AOD подобны по двум углам:

\(\left\{ \begin{matrix} \angle CAD = \angle BCA\ как\ накрест\ лежащие \\ \angle BDA = \angle CBD\ как\ накрест\ лежащие \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \mathrm{\Delta}BOC\sim\mathrm{\Delta}AOD\ по\ двум\ углам\)

ВИДЫ ТРАПЕЦИЙ И ИХ СВОЙСТВА:

1. Прямоугольная трапеция ― трапеция, имеющая прямые углы при боковой стороне:

боковая сторона является высотой:

\(AB\bot AD,\ BC\)

2. Равнобедренная трапеция ― трапеция, у которой боковые стороны равны:

углы при основаниях равны:

\({\angle A = \angle D }{\angle B = \angle C}\)

длины диагоналей равны:

\(AC = BD\)

3. Произвольная трапеция ― не является ни прямоугольной, ни равнобедренной.

ПЛОЩАДЬ ТРАПЕЦИИ:

1. Через основания и высоту

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

\(S = \frac{a + b}{2} \bullet h\)

2. Через среднюю линию и высоту

Площадь трапеции равна произведению средней линии на высоту.

\(S = mh\)

3. Через диагонали и угол между ними

Площадь трапеции равна половине произведения ее диагоналей на синус угла между ними.

\(S = \frac{1}{2}d_{1}d_{2} \bullet \sin\gamma\)