Поступи в вуз мечты

вместе с Maximum Education Мы изучили все изменения приемной кампании 2023, а так же все тонкости поступления

в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении.

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1500+ учеников поступили вместе с MAXIMUM Education 100 000 нервных клеток экономит ментор для ученика 450 менторов, ответственных за поступление в вуз