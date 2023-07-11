Индивидуальное сопровождение
в поступлении

Передайте ответственность за поступление нашим экспертам и получите полное сопровождение от выбора вуза до зачисления

Курсы на 2023 год

Поступи в вуз мечты
вместе с Maximum Education

Мы изучили все изменения приемной кампании 2023, а так же все тонкости поступления
в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении.
А еще ментор поддерживает и мотивирует учеников, следит за календарем важных дат, чтобы вы точно поступили на бюджет
1500+ учеников поступили вместе с MAXIMUM Education
100 000 нервных клеток экономит ментор для ученика
450 менторов, ответственных за поступление в вуз

Программа для учеников, которые хотят:

Сохранить

нервы, время и деньги во время приёмной кампании

Поступить

в вуз, в который хотите, а не в который пришлось

Получить

образование в престижном вузе и работу мечты по специальности

Получите полную программу обучения
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и отправим любым удобным способом
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Ваши личные менторы

Анализируют рынок

Знают все преимущества и недостатки направлений университетов России

Юридически грамотны

Разбираются в юридических тонкостях поступления и зачисления в вузы, просчитывают возможности каждого ученика

Прошли подготовку

Находят общий язык с подростками и родителями, доступно отвечают на вопросы 24/7

Хотите поступить в вуз без стресса?
Расскажем как и отправим план поступления на почту
Вы:
В какой класс поступает ученик

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Согласен на получение маркетинговых рассылок