Основы математической статистики

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Высота Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Движения Подобие фигур Серединный перпендикуляр Медиана Симметрия Виды треугольников Площади четырёхугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Квадрат Треугольники. Площади Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Окружнoсть и круг Трапеция Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Векторы Прямые и углы на плоскости Многоугольники Средняя линия Равенство фигур Отношения в геометрии Теорема Пифагора
Стереометрия
Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Тела вращения
Анализ функций
Экстремумы Графическое применение производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Графики тригонометрических функций Функции Квадратичная функция Линейная функция Интеграл Свойства функций Координатная плоскость Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Правила дифференцирования Смысл производной
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Вероятность Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Комбинаторика Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Экономические показатели Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Формулы и выражения
Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Основы математической статистики

Работа с основными статистическими терминами обычно осуществляется с какими-либо данными. Например, в классе взвешивали учеников. Вес каждого из них – это данные взвешивания. Для удобства такие данные выписывают в ряд, перечисляя все полученные результаты. Он будет называться числовым рядом.

Именно числовой ряд и анализируют, используя статистические термины и методы.

РАЗМАХ И ЧАСТОТА:

Такая характеристика как размах показывает, на сколько отличаются друг от друга элементы ряда.

Представим числовой ряд, состоящий из натуральных чисел:

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Размах – это разность между наибольшим и наименьшим числами ряда.

В данном случае наибольшим числом является 89, а наименьшим 3.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Тогда размах данного ряда равен \(89–3 = 86\).

Частота – это количество повторений одного и того же элемента.

Например, частота числа 3 – 1 раз. А вот число 18 встречается 2 раза.

МОДА И МЕДИАНА:

Чтобы понять, какие средние и популярные значения присутствуют в ряду, используют такие характеристики числового ряда как мода и медиана.

Мода – это число ряда, которое встречается наибольшее количество раз.

В данном случае это число 37. Оно встречается три раза. Чаще него ни одно другое число не встречается. Значит оно и есть мода.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Медиана – это элемент ряда, стоящий ровно по середине.

Например, в нашем ряде это число 22.

3, 11, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

Оно является медианой, потому что в этому ряду существует четыре числа меньше числа 22 и четыре числа больше 22.

Поэтому важно выстраивать элементы по порядку, чтобы сразу заметить медиану.

Если мы добавим еще одно число в наш ряд, например допишем число 15, получим 10 чисел в ряду. Тогда по середине ряда будут находиться уже два числа: 22 и 18:

3, 11, 15, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

В таком случае, если в ряду находится нечетное количество элементов, его медианой будет среднее арифметическое этих элементов.

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ:

Среднее арифметическое ряда – это такое число, на которое можно заменить каждый элемент ряда так, чтобы их сумма не изменилась.

Оно находится по следующей формуле:

Эта запись означает, что чтобы найти среднее арифметическое ряда чисел, нужно сложить все его элементы и разделить на их количество.

Найдем среднее арифметическое пятого и шестого элемента нашего ряда. Оно будет являться медианой, т.к. оба эти элементы стоят в середине ряда:

3, 11, 15, 18, 18, 22, 37, 37, 37, 89

\(m = \frac{18 + 22}{2} = \frac{40}{2} = 20\)

Действительно, если заменить сумму этих элементов на сумму такого же количества средних арифметических, то эта сумма не изменится.

\(18 + 22 = 20 + 20\)

Найдем среднее арифметическое всего ряда. Для этого сложим все элементы и поделим уже на их количество:

\(\overline{a_{x}} = \frac{3 + 11 + 15 + 18 + 18 + 22 + 37 + 37 + 37 + 89}{10} = \frac{287}{10} = 28,7\)

СРЕДНЕЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ:

Среднее геометрическое – это такое число, на которое можно заменить все элементы ряда, чтобы их произведение не поменялось.

Оно находится по формуле:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[n]{x_{1}x_{2}x_{3} \bullet ... \bullet x_{n}}\)

Это значит, что чтобы найти среднее геометрическое, нужно перемножить все элементы ряда и извлечь произведение из корня, степень которого равна их количеству.

Возьмем ряд с меньшими количеством элементов:

1, 3, 3, 5, 8

Найдем его среднее геометрическое:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[5]{1 \bullet 3 \bullet 3 \bullet 5 \bullet 8} = \sqrt[5]{360} \approx 3,25\)

Пример №1:

В конце года ученику важно получить хорошую оценку за четверть. У него имеются следующие оценки по математике:

4, 3, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 4

Полностью проанализируем его оценки, используя статистические характеристики.

1. Для начала сделаем ряд ранжированным, т.е. расставим все его элементы по порядку:

2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

2. Определим размах ряда. Ученик получал все возможные оценки за четверть и как мы видим, наибольшей является оценка 5, а наименьшей – 2. Тогда размах равен 5 – 2 = 3.

3. Определим моду ряда. Самой часто встречающейся оценкой является оценка 4. Её частота – 5.

4. При этом частота оценки 5 ненамного меньше и равна четырем.

5. Медианой данного ряда будет являться число по середине. Всего у нас 12 элементов ряда, тогда средними значениями будут являть шестой и седьмой элементы.

2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5

Для определения медианы из двух средних значений найдем их среднее арифметическое:

\(m = \frac{4 + 4}{2} = 4\)

Из-за того, что элементы равны между собой, их среднее арифметическое будет таким же. Медиана этого ряда – 4

6. Среднее арифметическое ряда:

\(\overline{a_{x}} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5}{12} = \frac{48}{12} = 4\)

7. Среднее геометрическое ряда:

\(\overline{g_{x}} = \sqrt[12]{2 \bullet 3 \bullet 3 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 4 \bullet 5 \bullet 5 \bullet 5 \bullet 5} = \sqrt[12]{11520000} \approx 3,88\)

Таким образом мы определили, что за четверть ученик получит среднее арифметическое всех оценок, то есть 4.

Чаще всего ученик получал оценку 4, и она же является медианой. При этом ученик получал за четверть всевозможные оценки, от двоек до пятерок. Среднее геометрическое всех оценок тоже близко к 4.

По-разному проанализировав успеваемость ученика, можно убедиться в точном результате его работы. Ученику можно смело ставить четверку.