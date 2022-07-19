Билет на концерт стоил 1000 рублей. За месяц до концерта цена билета вырастет на 10%, а перед входом можно будет купить билет еще на 10% дороже. Сколько будет стоить билет перед входом на концерт?
1. Понятно, что, если билет подорожал на 10%, значит надо к изначальной стоимости прибавить 10% от неё же. То есть:
\(1000 + 1000 \bullet \frac{10}{100}\)
Вынесем изначальную стоимость за скобки:
\(1000(1 + 0,1) = 1000 \bullet 1,1 = 1100\)
Последнее действие можно представить как умножение изначальной стоимости сразу на 110%. Действительно, если у нас было 100% и мы прибавили к ним еще 10%, то в итоге и получается 110% от изначальной цены.
2. Но перед входом цена будет дороже еще на 10%:
\(1100(1 + 0,1) = 1100 \bullet 1,1 = 1210\)
Такое неоднократное повышение чего-либо на одинаковый процент несколько раз – и есть сложные проценты.
Ответ: 1210.
Выведем общую формулу сложного процента:
1. Обозначим начальную стоимость билета за \(S\), а процент, на которой цена вырастет, за\(\ r\).
\(S = 1000\)
\(r = 10\)
2. Тогда вот каким образом цена поменяется за месяц до концерта:
\(S + S \bullet \frac{r}{100} = S(1 + \frac{r}{100})\)
3. Перед концертом эта стоимость вырастет в то же количество процента и станет равна:
\(S(1 + \frac{r}{100}) \bullet (1 + \frac{r}{100})\)
4. Умножение на одинаковую скобку несколько раз можем записать как скобку в квадрате:
\(S\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^{2}\)
Таким образом
\(S\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^{n}\)– это формула сложного процента.
где \(S\) – изначальная стоимость, \(r\ \)– процент изменения стоимости, \(n\) – количество раз её изменения.