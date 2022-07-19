Сложные проценты

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Биссектриса Векторы Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Движения Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Симметрия Параллелограммы Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Средняя линия Квадрат Прямые и углы на плоскости Многоугольники Тригонометрия в геометрии Высота Комбинации с окружностью Медиана Виды треугольников Метод координат на плоскости Равенство фигур Окружнoсть и круг Трапеция Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Треугольники. Площади
Стереометрия
Расстояние от прямой до плоскости Призмы Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Двугранный угол Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль НОК и НОД Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Функции Правила дифференцирования Графики тригонометрических функций Первообразная Линейная функция Смысл производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Функция квадратного корня Интеграл Графическое применение производной Квадратичная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Свойства функций Экстремумы
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Единицы измерения Комбинаторика Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Вероятность Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Линейные уравнения Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Многочлены Степени

Сложные проценты

Формула сложного процента – это формула, по которой рассчитывается неоднократное изменение числа на какой-либо процент, при этом следующее увеличение происходит не на изначальную сумму, а на накопленную, то есть уже увеличенную в прошлый раз.

Пример №1:

Билет на концерт стоил 1000 рублей. За месяц до концерта цена билета вырастет на 10%, а перед входом можно будет купить билет еще на 10% дороже. Сколько будет стоить билет перед входом на концерт?

1. Понятно, что, если билет подорожал на 10%, значит надо к изначальной стоимости прибавить 10% от неё же. То есть:

\(1000 + 1000 \bullet \frac{10}{100}\)

Вынесем изначальную стоимость за скобки:

\(1000(1 + 0,1) = 1000 \bullet 1,1 = 1100\)

Последнее действие можно представить как умножение изначальной стоимости сразу на 110%. Действительно, если у нас было 100% и мы прибавили к ним еще 10%, то в итоге и получается 110% от изначальной цены.

2. Но перед входом цена будет дороже еще на 10%:

\(1100(1 + 0,1) = 1100 \bullet 1,1 = 1210\)

Такое неоднократное повышение чего-либо на одинаковый процент несколько раз – и есть сложные проценты.

Ответ: 1210.

Выведем общую формулу сложного процента:

1. Обозначим начальную стоимость билета за \(S\), а процент, на которой цена вырастет, за\(\ r\).

\(S = 1000\)

\(r = 10\)

2. Тогда вот каким образом цена поменяется за месяц до концерта:

\(S + S \bullet \frac{r}{100} = S(1 + \frac{r}{100})\)

3. Перед концертом эта стоимость вырастет в то же количество процента и станет равна:

\(S(1 + \frac{r}{100}) \bullet (1 + \frac{r}{100})\)

4. Умножение на одинаковую скобку несколько раз можем записать как скобку в квадрате:

\(S\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^{2}\)

Таким образом

\(S\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^{n}\)– это формула сложного процента.

где \(S\) – изначальная стоимость, \(r\ \)– процент изменения стоимости, \(n\) количество раз её изменения.