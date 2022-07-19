Отбор корней с помощью тригонометрического круга

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Параллелограммы Высота Векторы Медиана Симметрия Равенство фигур Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Движения Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Квадрат Трапеция Биссектриса Площадь круга и сектора круга Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Пифагора Виды треугольников Прямоугольник Скалярное произведение векторов Многоугольники Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Экстремумы Функция обратной пропорциональности Первообразная Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Квадратичная функция Правила дифференцирования Графическое применение производной Графики тригонометрических функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Метод математической индукции Основы комбинаторики Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Модуль Координатная прямая
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми

Отбор корней с помощью тригонометрического круга

В заданиях, где требуется отобрать корни тригонометрического уравнения, принадлежащие определенному числовому промежутку, можно использовать тригокруг. Этот метод отбора корней является наиболее распространенным. Его плюсы заключаются в том, что это визуальный метод, т. е. отбор корней происходит наглядно, но у этого есть и свои недостатки – углов бесконечное множество, из которых только 360° можно визуализировать на тригокруге, поэтому может возникнуть путаница с количеством оборотов по нему.

«ОБОРОТЫ» ПО ТРИГОКРУГУ И СООТВЕТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УГЛЫ:

АЛГОРИТМ ОТБОРА КОРНЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРИГОКРУГА

  1. Отмечаем получившийся угол на тригокруге. Это будет серия ответов – бесконечное количество углов, визуально находящееся на тригокруге в одной точке.

  2. Отмечаем нужную дугу, т. е. обозначаем указанный промежуток, в котором нужно отобрать корни.

  3. Определяем корни, попадающие в эту дугу.

  4. Находим искомые углы учитывая обороты – прибавляем соответствующее количество периодов к отмеченному на окружности углу.

Пример:

Даны корни уравнения:

\(x_{1} = \frac{\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

\(x_{2} = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Найдите корни, принадлежащие отрезку \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\).

  1. Каждый из этих корней включает в себя бесконечное количество углов. Отметим эти серии ответов на тригокруге:

  1. При этом мы знаем, что нужные корни должны находиться на промежутке \(\left\lbrack - \pi,\ \frac{3\pi}{2} \right\rbrack\). Этот промежуток занимает больше, чем один оборот. Обозначим его так:

  1. Так как промежуток занимает больше одного круга, каждая серия ответов так или иначе попадет в этот него.

  2. Теперь определим, на каком обороте серии ответов попадут именно в этот промежуток. Если мы будем идти по тригокругу от \(- \pi\) до \(\frac{3\pi}{2}\), то попадем в точки с сериями ответов по одному разу – в первом обороте после нуля. Тогда получим следующие углы:

Запишем ответ.

Ответ: \(\frac{\pi}{3}\);\(\ \frac{2\pi}{3}\).

Важно! Чтобы решение было обоснованным, очень важно отметить всё на круге: и точки, и углы, и промежуток.