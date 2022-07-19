Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Пирамиды Сечения в телах вращения Метод координат в пространстве
Анализ функций
Экстремумы Квадратичная функция Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость Смысл производной Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Первообразная Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Экономические показатели Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Текстовые задачи на движение по воде Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения
Числа и действия с ними
Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Делимость Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Средняя линия Ромб Биссектриса Подобие фигур Равенство фигур Медиана Квадрат Элементы планиметрии Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Виды треугольников Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Векторы Теорема Пифагора Симметрия Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Движения Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Иррациональные выражения Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ

Кусочная функция

Кусочная функция – это функция, части которой заданы на определенном промежутке.

Например, рассмотрим две функции: \(y = 3x\ –\ 5\ \)и\(\ y = \frac{x}{2}\)

Данные функции не являются кусочными. Это две линейные функции. Построим их на одной координатной плоскости:

Можем сделать из двух функций одну, для этого зададим для каждой функции промежуток.

Пример №1:

\(y = \left\{ \begin{matrix} 3x\ –\ 5,\ если\ x \geq 2 \\ \frac{x}{2},\ если\ x < 2 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Получим новую функцию, которая задается кусочками двух линейных. Она и будет являться кусочной. Чтобы её построить, рассмотрим таблицу точек для этих функции по отдельности.

1. y = 3x – 5, если x ≥ 2.

Из условия мы видим, что минимальный x равен 2. Точка x = 2 будет закрашенной, так как знак нестрогий. Меньше это точки мы брать не будем:

2. y = 0,5x, если x < 2.

Для данной функции x = 2 – будет максимальным значением, при этом x ≠ 2, так как знак неравенства строгий. Возьмем эту точку. На графике для этой функции она будет выколотой.

Видим, что закрашенная точка x = 2 у первого графика перекрывает пустую точку второго графика, значит у этой кусочной функции нет разрывов и она называется неразрывна.

Пример №2:

Если задать другие промежутки для кусочной функции, она поменяет свой вид:

\(y = \left\{ \begin{matrix} 3x\ –\ 5,\ если\ x \leq 2 \\ \frac{x}{2},\ если\ x > 2 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1. y = 3x – 5, если x ≤ 2.

Теперь у этой функции x = 2 – максимально возможная абсцисса:

2. y = 0,5x, если x > 2.

А для этой функции, наоборот, x = 2 – минимальная абсцисса. Аналогично первому примеру эта точка будет выколота, но перекроется точкой первого графика:

Кусочные функции, представленные выше, называются непрерывными, так как одна линейная функция заканчивается там, где начинается вторая, т.е. между кусочками функции нет разрыва.

Пример №3:

Примером кусочной разрывной функции может служить следующая функция:

\(y = \left\{ \begin{matrix} 3x\ –\ 5,\ если\ x > 2 \\ \frac{x}{2},\ если\ x < 2 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Этот график будет выглядеть так же, как график в примере №1, но с одним отличием. Точка x = 2 не принадлежит ни одной из функций, поэтому в этой точке как раз находится разрыв.

1. y = 3x – 5, если x > 2.

2. y = 0,5x, если x < 2.

Пример №4:

Или, например, такая функция тоже является разрывной и кусочной:

\(y = \left\{ \begin{matrix} 3x\ –\ 5,\ если\ x > 3 \\ \frac{x}{2},\ если\ x < \ –2 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1. y = 3x – 5, если x > 3.

Здесь будем брать все значения x больше 3. Сама точка x = 3 будет выколотой:

2. y = 0,5x, при x < –2.

Значение x = –2 – максимальное. А сама эта точка тоже выколотая: