Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Планиметрия
Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Высота Подобие фигур Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Средняя линия Площади четырёхугольников Симметрия Комбинации с окружностью Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Ромб Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Трапеция Равенство фигур Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Многоугольники Виды треугольников Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Медиана Квадрат Биссектриса Тригонометрия в геометрии Теорема Пифагора
Анализ функций
Функция квадратного корня Свойства функций Первообразная Преобразование графиков функции Интеграл Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Функции Квадратичная функция Координатная плоскость Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Смысл производной Правила дифференцирования Линейная функция
Числа и действия с ними
Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Правила счёта Координатная прямая НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Призмы Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Множества Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Многочлены Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Разложение на множители. Группировка

Основы работы с параметром

Параметр – это буквенный коэффициент в уравнении.

Параметр – это всегда число, а не переменная, но мы не знаем, чему конкретно равен параметр. Например,

\(y = kx + b\)

это уравнение прямой, в котором \(x\) – переменная, \(y\) – зависимая от неё функция, а \(k\) и \(b\) – коэффициенты. Это значит, что \(k\) и \(b\) – какие-то числа, параметры. Когда мы видим конкретное уравнение прямой, например,

\(y = - 5x + 8\)

мы можем сказать, что в данном случае параметр \(k = - 5\), а параметр \(b = 8\). В зависимости от параметров функция может по-разному себя вести, но сам вид линейной функции не поменяется.

УРАВНЕНИЕ С ПАРАМЕТРОМ:

Существуют уравнения, где есть две неизвестных: \(x\) – корень уравнения и \(a\) (или любая другая буква) – параметр. Решение таких уравнений сводится не к поиску конкретных корней, а к анализу их количества. Для этого мы предполагаем, чему будут равны корни уравнения при определенных параметрах.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ С ПАРАМЕТРОМ

  1. Записываем все ограничения уравнения для корней – чему не может быт равен \(\mathbf{x}\).

  2. Преобразовываем уравнение так, чтобы с одной стороны уравнения остались только иксы с коэффициентами.

  3. Предполагаем, что коэффициент перед \(\mathbf{x}\) равен нулю. Выражаем из этого коэффициента параметр после чего выражаем корни уравнения.

  4. Предполагаем, что коэффициент не равен нулю и аналогично выражаем корни.

  5. Если не удается найти корни в пунктах 3 или 4 из-за алгебраических ограничений или нелогичных выводов, то корней нет. Если корень равен выражению, которое не нарушает законы математики – корень один.

  6. Если у уравнения есть корни, проверим их на ограничения для \(\mathbf{x}\) из пункта 1. Находим те параметры, при которых корни равны этим ограничениям. При таких параметрах корней тоже нет.

Рассмотрим примеры.

Пример №1:

Сколько корней имеет уравнение

\(ax = 3a + 7\)

  1. Данное уравнение не имеет ограничений для \(x\), поэтому перейдем ко второму пункту.

  2. Начнем рассуждать. В случае работы с параметром нужно предположить, как мы будем искать корень, если коэффициент при икс равен нулю и если не равен ему. В данном случае коэффициент при иксе и есть параметр. Допустим, \(a = 0\), тогда уравнение будет иметь вид:

\(0 = 7\)

Это невозможно, из чего делаем вывод, что при \(a = 0\) корней нет.

  1. Теперь представим, что параметр не равен нулю, а равен любому другому числу \(a \neq 0\), тогда выразим икс:

\(x = \frac{3a + 7}{a}\)

При условии, что \(a \neq 0\), а равно обычному числу, \(x\) будет принимать одно единственное значение.

  1. Так мы нашли, при каких параметрах уравнение будет иметь один корень, нужно проверить этот корень на ограничения. Этих ограничений из п.1 нет, значит мы полностью проанализировали уравнение и узнали, сколько корней оно будет иметь во всех возможных случаях изменения параметра:

\({корней\ нет\ при\ a = 0\ }{один\ корень\ \frac{3a + 7}{a}\ при\ a \neq 0\ }\)

Ответ так и запишем.

Ответ: \(корней\ нет\ при\ a = 0\); \(один\ корень\ \frac{3a + 7}{a}\ при\ a \neq 0\).

При работе с линейными уравнениями нет ограничений для переменных и для параметра. Сейчас мы рассмотрим дробно-рациональное уравнение с параметром, где на каждом этапе нужно помнить об ограничениях в знаменателе.

Пример №2:

Сколько корней имеет уравнение

\(\frac{4}{x - 3} - \frac{k}{2} = 2\)

  1. Для начала нужно выписать все ограничения для переменной. Знаменатель не может быть равен нулю, значит:

\(x - 3 \neq 0\)

\(x \neq 3\)

\(\frac{8}{2\left( x - 3 \right)} - \frac{k\left( x - 3 \right)}{2\left( x - 3 \right)} = \frac{4\left( x - 3 \right)}{2(x - 3)}\)

\(\frac{8 - kx + k3}{2(x - 3)} = \frac{4x - 12}{2(x - 3)}\)

Ограничение для переменной мы записали, поэтому смело можно убрать знаменатель и приравнять числители. Про ограничение не забывать!

\(8 - kx + 3k = 4x - 12\)

  1. Вправо перенесем все с иксами, а влево перенесем все остальные числа:

\(8 + 3k + 12 = 4x + kx\)

\(20 + 3k = x\left( 4 + k \right)\)

  1. Мы снова пришли к ситуации, когда \(x\) умножается на какое-то число \((4 + k)\), значение которого мы не знаем, т. к. в нём есть параметр. Снова анализируем количество корней, если весь коэффициент перед \(x\) равен нулю, то есть:

\(4 + k = 0\)

\(k = - 4\)

тогда

\(x = \frac{20 + 3k}{0}\)

Чего не может быть, значит корней нет.

  1. Рассмотрим случай, когда \(4 + k \neq 0\):

\(k \neq - 4\)

тогда

\(x = \frac{20 + 3k}{k}\)

Получается, что существует один единственный корень.

  1. Мы не учли то, что единственным корнем может оказаться число 3, но в начале мы записали ограничение \(x \neq 3\). Поэтому уравнение будет иметь один корень \(\ x = \frac{20 + 3k}{k}\) при \(k \neq - 4\), если

\(x = \frac{20 + 3k}{k} \neq 3\)

Найдем такой параметр \(k\), при котором \(x = 3\). Нужно проверить, есть ли такой параметр, и если есть – исключить его:

\(\frac{20 + 3k}{k} = 3\)

\(20 + 3k = 3k\)

\(20 = 0\)

Что невозможно, значит такого параметра не существует, и уравнение имеет ровно один корень без ограничений, кроме \(k \neq - 4\). Запишем ответ.

Ответ: корней нет при \(k = - 4\); один корень \(x = \frac{20 + 3k}{k}\) при \(k \neq - 4\).