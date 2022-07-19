Иррациональные выражения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Сечения в телах вращения
Анализ функций
Координатная плоскость Линейная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Первообразная Функции Интеграл Свойства функций Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Смысл производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Кредиты Единицы измерения Основы математической статистики Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Многочлены Тригонометрический круг
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Виды треугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Биссектриса Движения Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Треугольники. Площади Трапеция Тригонометрия в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Отношения в геометрии Многоугольники Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Ромб Равенство фигур Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Векторы Квадрат Параллелограммы Метод координат на плоскости Симметрия Высота Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Теорема Пифагора
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Округление дробей Десятичные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5

Иррациональные выражения

Иррациональные выражения – это выражения, содержащие в себе корни различных чисел.

Преобразовывать иррациональные выражения можно разными способами. В каждом из них в той или иной степени присутствует разложение на множители, вынесение общего множителя или ФСУ (формулы сокращенного умножения).

СВОЙСТВА КОРНЕЙ:

1. \(\sqrt{a} \bullet \sqrt{b} = \sqrt{\text{ab}}\)

2. \(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}\)

3. \(\left( \sqrt{a} \right)^{n} = \sqrt{a^{n}}\)

4. \(\sqrt[m]{a^{n}} = a^{\frac{n}{m}}\)

5. \(\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[\text{nm}]{a}\)

6. \(\left( \sqrt{a} \right)^{2} = a\)

7. \(\sqrt{a^{2}} = \left| a \right|\)

8. \(\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}\)

ПОДОБНЫЕ РАДИКАЛЫ:

Корни могут называть радикалами, а подобные радикалы – это корни из одинаковых чисел. Чтобы сложить подобные радикалы, нужно вынести повторяющийся радикал как общий множитель. Например:

\(\sqrt{2} + 5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}\ –3\sqrt{2} = (5\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{3}) + (\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}) = (5\ –2)\sqrt{3} + (1\ –3)\sqrt{2} = 3\sqrt{3}\ –\ 2\sqrt{2}\)

МЕТОДОМ РАЗЛОЖЕНИЯ ПОДКОРЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ НА МНОЖИТЕЛИ:

По свойству корней мы знаем, что

\(\sqrt{\text{ab}} = \sqrt{a} \bullet \sqrt{b}\)

Поэтому при упрощении иррациональных выражений используется метод разложения на множители.

Например:

\(\sqrt{18} + \sqrt{32} = \sqrt{9 \bullet 2} + \sqrt{16 \bullet 2} = \sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2}\)

Корни из 9 и из 16 легко извлекаются:

\(\sqrt{9} \bullet \sqrt{2} + \sqrt{16} \bullet \sqrt{2} = 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 7\sqrt{2}\)

ПРИМЕНЕНИЕ ФСУ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ:

1. Если мы видим под корнем ФСУ, то мы можем свернуть выражение на множители:

Например:

\(\sqrt{4a^{2} + 4ab + b^{2}} = \sqrt{\left( 2a + b \right)^{2}} = \left| 2a + b \right|\)

2. Так же в иррациональных выражениях можно заметить разность квадратов:

\((7 + \sqrt{5})(7\ –\ \sqrt{5}) = 7^{2}\ –\ \left( \sqrt{5} \right)^{2} = 49\ –\ 5 = 44\)

Из-за того, что в разности квадратов оба выражения возводятся в квадрат, корень второй степени уходит.

ДРОБНЫЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

1. Рассмотрим выражение:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}}\)

Упростить его можно двумя способами.

  • 1 Способ:

Домножим дробь на иррациональное выражение в знаменателе:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{8} \bullet \sqrt{2}}{\sqrt{2} \bullet \sqrt{2}}\)

Произведение двух корней можно занести под один корень:

\(\frac{3\sqrt{8 \bullet 2}}{\sqrt{2 \bullet 2}} = \frac{3\sqrt{16}}{\sqrt{4}} = \frac{3 \bullet 4}{2} = 6\)

Ответ: 6.

  • 2 Способ:

Внесем частное двух корней под один корень:

\(\frac{3\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{\frac{8}{2}}\)

Числа внутри корня можно сократить:

\(3\sqrt{\frac{8}{2}} = 3\sqrt{4} = 3 \bullet 2 = 6\)

Ответ: 6.

В обоих случаях получился один ответ. Разница была в ходе рассуждений. Оба способа основываются исключительно на свойствах корней.

Пример №1:

Найдите значение выражения при \(a = 8,\ \ b = 2:\)

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b}\)

1. Сначала упростим выражение в знаменателе. Свернем его по ФСУ:

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{a\ –\ 6\sqrt{\text{ab}} + 9b} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}^{2}} = \frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})}\)

2. Сократим одинаковые скобки в числителе и в знаменателе:

\(\frac{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a} + 3\sqrt{b})}{(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})(\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}}\)

3. Теперь подставим в выражение значения a и b:

\(\frac{\sqrt{a} + 3\sqrt{b}}{\sqrt{a}\ –\ 3\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}}\)

4. Разложим \(\sqrt{8}\) на множители:

\(\frac{\sqrt{8} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{8}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{4 \bullet 2} + 3\sqrt{2}}{\sqrt{4 \bullet 2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2} + 3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\ –\ 3\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{–\sqrt{2}} = \ –5\)

Ответ: \(–5\).

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРНЕЙ:

Приближенное значение корня:

Можно найти приближенное значение любого корня. Для этого предполагают, между какими числами корень может находиться.

Например:

\(\sqrt{30}\)

Округлим \(\sqrt{30}\) до целого. Представим его как число, заключенное между какими-то натуральными числами. Мы знаем, что ближайшие значения квадратов для 30 – это 25 (квадрат 5) и 36 (квадрат 6):

\(\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}\)

\(5 < \sqrt{30} < 6\)

Значит округление \(\sqrt{30}\) в сторону 5 – это округление с недостатком, а в сторону 6 – округление с избытком. Значит целое значение \(\sqrt{30} = 5\).

Подберем значение \(\sqrt{30}\) до десятых. Найдем квадраты чисел 5,1, 5,2, 5,3 и т.д., пока не найдем два значения, между которыми заключено число 30.

\(\sqrt{29,16} < \sqrt{30} < \sqrt{30,25}\)

\(5,4 < \sqrt{30} < 5,5\)

Теперь мы знаем, что число \(\sqrt{30}\) = 5,4 до десятков. Таким образом можно найти приближенное значение корня до любого разряда.

СРАВНЕНИЕ КОРНЯ С ЧИСЛОМ:

Чтобы сравнить корень и число, нужно возвести оба числа в квадрат:

\(a > b \Longleftrightarrow a^{2} > b^{2} \Longleftrightarrow \sqrt{a} > \sqrt{b}\)

Сравнить:

\(\sqrt{98}\ и\ 9\)

1. Возведем обе части в квадрат:

\({(\sqrt{98})}^{2}\ и\ 9^{2}\)

\(98\ и\ 81\)

2. Определим знак неравенства между этими числами. Для их корней знак будет таким же:

\(98 > 81\)

\(\sqrt{98} > 9\)

Если корень сравнивают с отрицательным числом, то возводить оба числа в квадрат не нужно. Любой корень всегда будет больше отрицательного числа, т.к. любое положительное число больше отрицательного:

\(\sqrt{a}\ и\ b,\ при\ b < 0\)

\(a > 0\ по\ определению\ корня\)

\(b < 0 < \sqrt{a}\)

\(b < \sqrt{a}\)