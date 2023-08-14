Функциональные методы решения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы Функция обратной пропорциональности Свойства функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Квадратичная функция
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены
Планиметрия
Площади четырёхугольников Векторы Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Медиана Отношения в геометрии Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Треугольники. Площади Трапеция Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Элементы планиметрии Виды треугольников Высота Равенство фигур Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Ромб Биссектриса Движения Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Симметрия Метод координат на плоскости Подобие фигур Прямоугольник Средняя линия
Реальная математика
Сложные проценты Основы математической статистики Прикладные задачи Множества Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики
Уравнения
Методы решения уравнений Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Параметр
Основы работы с параметром Функциональные методы решения Аналитические методы решения Графические методы решения
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
Делимость Десятичные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая

ПАРАМЕТР

Функциональные методы решения

Некоторые задания с параметром можно решать не совсем стандартным функциональным методом. В его основе лежит использование свойств различных функций.

Свойства функций

1. Область определения – значения x, при которых функция существует.

2. Область значения – значения y, которые может принимать функция.

3. Непрерывность функции

4. Нули функции – значение x, при котором функция равна 0.

5. Промежутки знакопостоянства – промежутки, на которых функция принимает положительные или отрицательные значения.

6. Монотонность – возрастание или убывание функции.

7. Ограниченность

8. Четность/нечетность.

– Четность – симметрия функции относительно оси OY.

– Нечетность – симметрия функции относительно начала координат.

9. Периодичность – повторение значений функции через определенный период (функция состоит из неограниченно повторяющихся одинаковых фрагментов).

10. Дифференцируемость

11. Экстремумы

Функциональные методы решения