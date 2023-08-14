ПАРАМЕТР
Функциональные методы решения
Некоторые задания с параметром можно решать не совсем стандартным функциональным методом. В его основе лежит использование свойств различных функций.
Свойства функций
1. Область определения – значения x, при которых функция существует.
2. Область значения – значения y, которые может принимать функция.
3. Непрерывность функции
4. Нули функции – значение x, при котором функция равна 0.
5. Промежутки знакопостоянства – промежутки, на которых функция принимает положительные или отрицательные значения.
6. Монотонность – возрастание или убывание функции.
7. Ограниченность
8. Четность/нечетность.
– Четность – симметрия функции относительно оси OY.
– Нечетность – симметрия функции относительно начала координат.
9. Периодичность – повторение значений функции через определенный период (функция состоит из неограниченно повторяющихся одинаковых фрагментов).
10. Дифференцируемость
11. Экстремумы