ПАРАМЕТР

Функциональные методы решения

Некоторые задания с параметром можно решать не совсем стандартным функциональным методом. В его основе лежит использование свойств различных функций.

Свойства функций

1. Область определения – значения x, при которых функция существует.

2. Область значения – значения y, которые может принимать функция.

3. Непрерывность функции

4. Нули функции – значение x, при котором функция равна 0.

5. Промежутки знакопостоянства – промежутки, на которых функция принимает положительные или отрицательные значения.

6. Монотонность – возрастание или убывание функции.

7. Ограниченность

8. Четность/нечетность.

– Четность – симметрия функции относительно оси OY.

– Нечетность – симметрия функции относительно начала координат.

9. Периодичность – повторение значений функции через определенный период (функция состоит из неограниченно повторяющихся одинаковых фрагментов).

10. Дифференцируемость

11. Экстремумы