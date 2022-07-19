Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Движения Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Равенство фигур Трапеция Высота Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Элементы планиметрии Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Симметрия Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Многоугольники Подобие фигур Площади четырёхугольников Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Медиана Средняя линия Теорема Пифагора
Анализ функций
Первообразная Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Преобразование графиков функции Функции Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Свойства функций Координатная плоскость Кусочная функция Интеграл Графики тригонометрических функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Прикладные задачи Сложные проценты Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Вероятность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели
Уравнения
Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения
Стереометрия
Метод координат в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Угол между прямой и плоскостью Призмы Угол между скрещивающимися прямыми
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции

Логарифм числа b по основанию a (\(\mathbf{\log}_{\mathbf{a}}\mathbf{b}\mathbf{= c}\)) – это такой показатель степени c, в которую нужно возвести a, чтобы получить b (то есть ac = b).

При этом задаются ограничения: \(a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0\). Значение 𝑐 логарифма может быть любым.

Пример №1:

Вычислите: \(\log_{3}27\), \(\log_{\frac{1}{3}}27\).

1. Действуем по определению. Подберем степень, в которую нужно возвести 3, чтобы получить 27:

\(\log_{3}27 = 3\)

2. При возведении \(\frac{1}{3}\) в –3 степень получим 27, значит:

\(\log_{\frac{1}{3}}27 = \ –3\)

Ответ: 3; -3.

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМА:

  1. Логарифм 1 по любому основанию равен 0.

\(\log_{a}1 = 0\)

  1. Логарифм числа по равному себе основанию равен 1.

\(\log_{a}a = 1\)

  1. Основное логарифмическое тождество. При возведении основания в степень логарифма получается логарифмическое выражение. \(Место\ для\ уравнения.\)

\(a^{\log_{a}b} = b\)

  1. Логарифм произведения равен сумме логарифмов.

\(\log_{a}\text{bc} = \log_{a}b + \log_{a}c\)

  1. Логарифм частного равен разности логарифмов.

\(\log_{a}\frac{b}{c} = \log_{a}b\ –\ \log_{a}c\)

  1. Показатель степени можно выносить из логарифмического выражения за знак логарифма.

\(\log_{a}b^{m} = m\log_{a}b\)

  1. Показатель степени можно выносить из основания логарифма за знак логарифма, возводя его в –1 степень.

\(\log_{a^{n}}b = \frac{1}{n}\log_{a}b\)

  1. Можно представить логарифм в виде частного логарифма с новым основанием.

\(\log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\)

  1. Если поменять местами подлогарифмическое выражение и основание логарифма, то получится логарифм, обратный исходному.

\(\log_{a}b = \frac{1}{\log_{b}a}\)

ЧАСТНЫЕ СЛУЧАЕ ЛОГАРИФМА

  1. Логарифм по основанию 10 записывается

как \(\lg\): \(\log_{10}a = lga\)

  1. Логарифм по основанию e (\(e \approx 2,72\)) записывается

как \(\ln\): \(\log_{e}a = lna\)

Используем рассмотренные свойства для решения задачи.

Пример №2:

Вычислите \(\log_{5}3125\).

1. Представим 3125 как 5 в некоторой степени:

\(3125 = 5^{5}\)

2. Вынесем степень из-под знака логарифма (по свойству из п. 6):

\(\log_{5}3125 = \log_{5}5^{5} = {5\text{\ log}_{5}}5\)

3. Логарифм числа по равному ему основанию равен 1 (по п. 1):

\(5\ \log_{5}5 = 5\)

Ответ: 5.

Пример №3:

Вычислите \(5^{2 + \log_{5}3}\).

1. Воспользуемся свойством степеней:

\(5^{2 + \log_{5}3} = 5^{2} \cdot 5^{\log_{5}{3\ }}\)

2. Используем основное логарифмическое тождество (п.3):

\(5^{2} \cdot 5^{\log_{5}{3\ }} = 25 \cdot 3 = 75\)

Ответ: 75.

Пример №4:

Вычислите \(\lg 125 + \lg 8\).

1. Воспользуемся формулой для суммы логарифмов (п. 4):

\(\lg 125 + \lg 8 = \lg 1000\)

2. Представим \(1000 = 10^{3}\) и вынесем 3 за знак логарифма:

\(\lg 1000 = \lg 10^{3} = 3\ \lg 10\)

3. Воспользуемся тем, что \(\lg 10 = 1\).

Ответ: 3.

Пример №5:

Вычислите \(\frac{\lg 8 + \lg 18}{{2lg}2 + \lg 3}\).

1. Применим в числителе формулу для сумы логарифмов (п. 4):

\(\frac{\lg 8 + \lg 18}{{2lg}2 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{2\lg 2 + \lg 3}\)

2. В знаменателе внесем 2 под знак логарифма (п.6):

\(2\lg 2 = \lg 2^{2} = \lg 4\)

3. Воспользуемся формулой суммы логарифмов для знаменателя (п. 4):

\(\frac{\lg 144}{\lg 4 + \lg 3} = \frac{\lg 144}{\lg 12}\)

4. Перейдем от частного к логарифму с основанием 12 (п.8):

\(\frac{\lg 144}{\lg 12} = \log_{12}144\)

5. Представим \(144 = 12^{2}\), вынесем степень за знак логарифма (п. 6) и воспользуемся соотношением \(\log_{12}12 = 1\) (п. 2):

\(\log_{12}144 = \log_{12}12^{2} = 2\log_{12}12 = 2\)

Ответ: 2.

Кроме выражений с числами могут встречаться выражения, содержащие переменные. В этом случае можно использовать те же формулы и правила.

Пример №6:

Вычислите \(\log_{125}\frac{a^{2} \cdot a}{a^{3}}\).

1. Преобразуем отдельно подлогарифмическое выражение:

\(\frac{a^{2} \cdot a}{a^{3}} = a^{2 + 1 - 3} = a^{0} = 1\)

2. Логарифм 1 по любому основанию равен 0 (п. 1):

\(\log_{125}1 = 0\)

Ответ: 0.

СВОЙСТВА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:

Логарифмическая функция – это функция вида \(y = \log_{a}x\), где \(a > 0,\ a \neq 1,\ x > 0\).

– При \(a > 1\) логарифмическая функция монотонно возрастает:

На данном графике \(a = 2.\)

– При\(\ 0 < a < 1\) логарифмическая функция монотонно убывает:

На данном графике \(a = 0,5.\)

СВОЙСТВА ГРАФИКА ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y) = (0; + \infty)\)
2. Область значения: \(E(y\mathbb{) = R}\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна, ограничена слева
4. Монотонность:

Возрастает при

\(a\ > \ 1\);

Убывает при

\(1 < a < 0.\)
5. Четность: Ни четная, ни нечетная
6. Периодичность: Не периодичная
7. Пересекает ось Ох в точке (1; 0)
8. Пересекает ось Оу Не пересекает ось