Вегетативные органы растений. Корень, стебель

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Инфекционные заболевания человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Ботаника
Строение цветка Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Половое размножение Гаметогенез
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Вегетативные органы растений. Корень, стебель

Корень – один из основных органов листостебельного растения, который выполняет функции прикрепления к субстрату и всасывания воды и минеральных веществ.

Также в корне синтезируются некоторые витамины и другие полезные вещества, необходимые для растения, которые затем транспортируются по проводящей системе к стеблю и листьям. У многих растений корни также участвуют в вегетативном размножении.

Все корни растения можно разделить на главный, боковые и придаточные:

● главный корень развивается из зародышевого корешка

● боковые корни отходят от главного

● придаточные корни отходят от надземных органов растения – листьев и стеблей.

Виды корней

Все корни растения формируют его корневую систему. Существует два вида корневых систем: стержневая и мочковатая.

Строение корня

  1. Корневой чехлик. Чехлик покрывает самую нижнюю зону корня – зону деления – и защищают ее молодые клетки от влияния твердой почвы.

  2. Зона деления включает в себя интенсивно митотически делящиеся клетки.

  3. Сразу за зоной деления расположена зона роста. Клетки, образованные в зоне деления, мигрируют в зону роста для дальнейшего развития.

  4. Зона всасывания (зона корневых волосков) начинается над зоной роста (растяжения). Клетки зоны всасывания дифференцируются из клеток зоны роста.

Часть наружных клеток этой зоны имеет специфические выросты – корневые волоски, которые активно всасывают воду и минеральные вещества из окружающей среды, а затем переводят ее внутрь корня, к образованиям проводящей системы корня для дальнейшего транспорта. Корневые волоски живут недолго – около 10 дней – и постоянно обновляются.

  1. Зона проведения плавно переходит в стебель растения. В этой зоне продолжают свой путь проводящие структуры: по флоэме органические вещества, образованные в листьях в результате фотосинтеза, мигрируют вниз к стеблю и корню, по ксилеме вода и минеральные вещества поступают вверх, от корня к стеблю и листьям.

Строение корня

Дополнительные функции корней

  • Корнеплоды и корнеклубни запасают питательные вещества;

  • Воздушные корни захватывают и удерживают влагу во время тропических ливней;

  • Ходульные корни позволяют растению возвышаться над водой во время отлива;

  • Сократительные корни в холодное время сокращаются, затягивая за собой в очву нижнюю часть стебля и луковицу

Стебель осевая часть побега, состоящая из узлов и междоузлий.

Узлом называют часть побега, из которой выходят один или несколько листьев, находятся боковые почки или образуются придаточные корни.

Междоузлием называют часть побега между двумя узлами.

У одних растений узлы выражены хорошо: бамбук, гвоздика, у других – слабо: огурцы, томаты.

Стебель выполняет две основные функции, которые определяют его строение. С одной стороны, выполняя

  • Опорную функцию, он обеспечивает устойчивость растения, а также способствует созданию оптимального расположения листьев для фотосинтеза, поэтому в стебле очень хорошо развита механическая ткань.

  • Он является посредником между корнем и листьями: за счет проводящей ткани он транспортирует вещества в оба направления. Молодые стебли также могут фотосинтезировать, а в многолетних стеблях откладываются питательные вещества.

Стебли растений-суккулентов (кактус, молочай), накапливают воду специальных вместилищах, что позволяет им жить в крайне сухих местах. (некоторые суккуленты накапливают влагу в листьях: алоэ, агава).

Форма стебля может быть чрезвычайно разнообразна: они могут быть прямостоячими, стелющимися, вьющимися и лазящими.

Рост стебля в высоту обеспечивает верхушечная почка, в толщину – камбий. Необходимо знать строение стебля в разрезе. Наиболее хорошо оно прослеживается в стволах деревьев.

Строение стебля

  1. Самый внутренний слой дерева – сердцевина, состоит из молодых живых клеток, способных накапливать питательные вещества.

  2. Вокруг сердцевины расположена древесина (ксилема). Состоит из сосудов, транспортирующих воду и минеральные вещества от корней вверх.

  3. Камбий производит различные типы клеток в зависимости от времени года. Весной образуются крупные клетки и сосуды, к осени клетки становятся более мелкими, зимой деление клеток камбия прекращается. За счет разности плотности образующихся слоев и их чередования можно определить возраст дерева и погодные условия, в которых оно росло.

  4. Самый наружный слой дерева – кора, которая образуется из клеток камбия, которые делятся наружу.

Из них образуется луб, состоящий из трех основных элементов:

  • Ситовидных трубок, по которым транспортируются органические вещества от листьев к корню,

  • Лубяные волокна,

  • Элементы запасающей ткани.

Строение стебля