Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Зоология
Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Разнообразие класса Земноводные

В классе Земноводные выделяют три отряда: Безногие, Бесхвостые, Хвостатые.

Отряд Безногие

Представители: Кольчатая червяга, цейлонский рыбозмей.

Количество видов: Около 170 видов: червяги

Место обитания и образ жизни: Водные (южноамериканские червяги) и почвенные (влажная почва до глубины 30-60 см). Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, тело червеобразное, цилиндрическое, слегка сплюснутое в спинно-брюшном направлении; голова маленькая, тело внешне поделено на кольца.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): Позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное или внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Бесхвостые

Представители: Лягушки, жабы, квакши, жерлянки, чесночницы.

Количество видов: Около 3000

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, разные по длине передние и задние конечности (задние длиннее – прыгательные); тело короткое, приземистое; голова широкая без шеи, слита с туловищем; хвоста нет.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет):

Позвоночник: шейный (1 позвонок), туловищный (позвонки не несут рёбер), крестцовый (1 позвонок) и хвостовой (1 позвонок из 12 слившихся косточек) отделы.

Череп: мозговая коробка и челюсти, много хрящей.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение наружное.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.

Отряд Хвостатые

Представители: Саламандры, тритоны, амбистомы, протеи, аксолотли, сирены (без задних конечностей).

Внимание! Не путайте с ящерицами (пресмыкающиеся)

Количество видов: около 340-360

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда. Впадают в спячку.

Тело (сегментация и другие особенности): Голова, туловище, хвост и парные короткие конечности; тело вытянутое, есть хвост, уплощенный с боков.

Покров: Тонкая, голая кожа с большим количеством желез, выделяющих слизь или ороговевшая у жаб.

Система опоры (скелет): позвоночник: шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы.

Выделительная система: Тазовые или туловищные почки.

Половая система: Раздельнополы, оплодотворение внутреннее.

Тип питания: Хищники.

Значение:

Звено в цепи питании, уничтожают большое количество насекомых и их личинок, незаменимы для лабораторных исследований.