Строение цветка:

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Роль витаминов Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции
Ботаника
Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение семени Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Строение цветка
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Физиология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Половое размножение
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Строение цветка

Цветок – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки.

Функции цветка:

  • Образование спор, гаметофитов и гамет

  • Опыление

  • Оплодотворение

  • Образование семян и плодов

Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.

Цветок развивается на тонком стебельке, который называется цветоножкой. У цветков некоторых растений цветоножки нет, в таком случае цветки называются сидячими.

Строение цветка:

  • Цветоножка вверху переходит в цветоложе, которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.

  • У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики. Все вместе они образуют чашечку.

  • Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.

Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.

  • Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.

Главными частями цветков являются тычинки и пестики.

Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.

В строении пестика у большинства растений выделяют завязь, столбик и рыльце. Столбик и рыльце служат для улавливания пыльцы. В завязи находится семяпочка. После опыления семяпочка оплодотворяется спермиями из пыльцы и из нее развивается семя. Завязь превращается в плод.

Цветки бывают обоеполыми (яблоня) и однополыми – тычиночными или пестичными (огурец, кукуруза).

Растения, несущие раздельнополые цветки на одной особи, называются однодомными (огурец, кукуруза). Если тычиночные и пестичные цветки находятся на разных особях (тополь, облепиха), то такие растения называются двудомными.

Внимание! Не путаем однополый/обоеполый с однодомным/двудомным

Соцветие

Соцветие специализированный цветоносный побег, который несет цветки и видоизмененные прицветные листья.

Важно! Названия и внешний вид соцветий необходимо знать.

Нельзя не отметить приятный бонус, который предоставляет школьникам ФИПИ: практически всегда рядом со схемой соцветия изображен привычный нам вид цветка или плода данного растения, чем, безусловно, необходимо пользоваться при решении заданий. Приведем примеры рисунков, которые вам могут встретиться на экзамене:

Соцветия