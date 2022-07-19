Строение цветка

Цветок – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки. – орган семенного размножения покрытосеменных растений. Укороченный, ограниченный в росте видоизмененный побег. Цветок развивается из генеративной почки.

Функции цветка:

Образование спор, гаметофитов и гамет

Опыление

Оплодотворение

Образование семян и плодов

Разные виды покрытосеменных растений могут сильно отличаться между собой по строению своих цветков. Однако общая схема строения цветков растений во многом сходна.

Цветок развивается на тонком стебельке, который называется цветоножкой. У цветков некоторых растений цветоножки нет, в таком случае цветки называются сидячими.

Строение цветка:

Цветоножка вверху переходит в цветоложе , которое обычно представляет собой утолщение стебелька. Обычно цветоложе имеет зеленый цвет. Из цветоложа растут остальные части цветка.

У многих цветков есть маленькие зеленые листочки – чашелистики . Все вместе они образуют чашечку .

Яркоокрашенные части цветка – это лепестки. Все вместе они образуют венчик.

Главная их функция – привлечение опылителей (обычно насекомых). Те растения, которые опыляются ветром, обычно в строении цветка не имеют яркоокрашенных венчиков.

Чашечку и венчик вместе называют околоцветником.

Главными частями цветков являются тычинки и пестики. Тычинки – это мужские части цветка, в них созревает пыльца. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника. Пыльник состоит из двух половинок, в каждой из которых находится по два пыльцевых мешка. В пыльцевых мешках созревает пыльца.

В строении пестика у большинства растений выделяют завязь, столбик и рыльце. Столбик и рыльце служат для улавливания пыльцы. В завязи находится семяпочка. После опыления семяпочка оплодотворяется спермиями из пыльцы и из нее развивается семя. Завязь превращается в плод.

Цветки бывают обоеполыми (яблоня) и однополыми – тычиночными или пестичными (огурец, кукуруза).

Растения, несущие раздельнополые цветки на одной особи, называются однодомными (огурец, кукуруза). Если тычиночные и пестичные цветки находятся на разных особях (тополь, облепиха), то такие растения называются двудомными.

Внимание! Не путаем однополый/обоеполый с однодомным/двудомным

Соцветие

Соцветие – специализированный цветоносный побег, который несет цветки и видоизмененные прицветные листья.

Важно! Названия и внешний вид соцветий необходимо знать.

Нельзя не отметить приятный бонус, который предоставляет школьникам ФИПИ: практически всегда рядом со схемой соцветия изображен привычный нам вид цветка или плода данного растения, чем, безусловно, необходимо пользоваться при решении заданий. Приведем примеры рисунков, которые вам могут встретиться на экзамене:

Соцветия