Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Отдел Мхи Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Строение семени
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Охрана биологического разнообразия Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Зоология
Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика животных Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Выделительная система Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Органы чувств
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Характеристика грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Органогенез Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса

Строение и разнообразие плодов

В результате двойного оплодотворения у покрытосеменных из семязачатка образуется семя.

Плод – вместилище семян цветкового растения.

Важно! Виды плодов тоже необходимо знать для экзамена.

Одновременно с развитием семени завязь цветка разрастается и превращается в плод.

Плод состоит из околоплодника и одного или многих семян. Околоплодник защищает семена от повреждений и во многих случаях способствует их распространению.

Строение плода

Типы плодов

Кроме завязи в образовании плода могут принимать участие и другие части цветка.

Ложные плоды – образованы из основания околоцветника, тычинок, цветоложе.

Плоды могут быть простыми, образовавшимися из одного пестика в цветке, и сложными – из нескольких пестиков одного цветка.

Группы плодов, образовавшихся из соцветия и сросшихся как бы в один плод, называют соплодием (ананас, свёкла).

Виды плодов

Плоды очень разнообразны по происхождению и строению околоплодника, размерам, форме, окраске. Классификация плодов основывается на строении околоплодника, его консистенции, числе семян. На основе этих признаков плоды делят на:

  • Сухие и сочные

  • Односемянные и многосемянные

  • Раскрывающиеся и нераскрывающиеся

Сухие, многосемянные, вскрывающиеся плоды – листовка, боб, стручочек, коробочка.

Листовка – образована одним плодолистиком и раскрывается одним швом (живокость). Если в цветке много пестиков, то тогда листовки из одного пестика составляют единый плод – многолистовку (купальница, калужница).

Боб – одногнездный плод, образован одним плодолистиком, раскрывается двумя створками (горох, фасоль, акация).

Стручок двугнездный плод, образован двумя плодолистиками, раскрывается двумя створками, между которыми имеется перегородка, к которой прикрепляются семена (редька, капуста, горчица).

Стручочек – отличается от стручка тем, что длина его не превышает ширину более чем в 2 раза (пастушья сумка, ярутка).

Коробочка – многосемянной плод, образованный несколькими плодолистиками, раскрывается разнообразными способами: створками, дырочками, крышечкой и т.д. (мак, ива, тополь).

Плоды сухие, односемянные, невскрывающиеся – орех, орешек, зерновка, семянка, жёлудь.

Орех – околоплодник деревянистый или плотно кожистый, не срастается с семенем. Пестик образован несколькими плодолистиками (лещина, липа).

Орешек – образуется из пестика, который состоит из одного плодолистика. Околоплодник сухой, деревянистый (рогоз). Если пестиков в цветке много, образуется многоорешек (лютик, лапчатки).

Семянка – имеет кожистый околоплодник, не срастающийся с семенем (одуванчик, ромашка, василёк).

Зерновка – имеет плёнчатый околоплодник, срастающийся с семенем. Характерна для злаков.

Жёлудь – имеет плотно-кожистый околоплодник; при плодах есть плюска, образованная срастанием деревянистых прицветных чешуй (каштан, дуб).

Плоды сочные, одно- и многосемянные, невскрывающиеся – костянка, ягода, земляника, яблоко, тыквина, померанец.

Костянка – односемянной плод с чётко различимыми слоями околоплодника: наружный слой плёнчатый; срединный – сочный, мясистый; внутренний деревянистый, образующий косточку (слива, вишня, черешня). Если в цветке несколько пестиков, развивается многокостянкаежевики, малины).

Ягода – плод многосемянный, с плёнчатым или плёнчато-кожистым наружным слоем околоплодника, сочным срединным и плёнчатым внутренним слоем. Образуется в цветках с верхней (виноград, ландыш) и нижней (черника, смородина) завязью. Пестик состоит из нескольких плодолистиков.

Яблоко – многосемянный, многогнёздный плод с кожистым наружным слоем околоплодника, сочным и мясистым срединным и хрящеватым внутренним слоем. Образуется из цветков с нижней завязью (рябина, айва, яблоня).

Тыквина – многосемянный плод с твёрдым, иногда деревянистым наружным слоем околоплодника и сочными, мясистыми срединным и внутренним слоями. Образуется тыквина в цветках с нижней завязью из пестиков, состоящих из нескольких плодолистиков.

Померанец – многосемянный, многогнёздный плод, образуется в цветках с верхней завязью из пестика, который состоит из нескольких плодолистиков. Наружный слой околоплодника кожистый, с эфиромасличными желёзками, срединный – губчатый, белый; внутренний – мясистый, сочный (апельсин, лимон).