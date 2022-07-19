Физиология вирусов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Внутренняя среда организма Покровная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ненаследственная изменчивость
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Основные эволюционные представления
Ботаника
Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Ткани высших растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви

Физиология вирусов

Вирусы считаются неживыми системами, так как у них не проявляются все признаки живого, например, отсутствует собственный обмен веществ.

Однако стоит отметить, что некоторые свойства живого у вирусов все-таки выражены.

Вирусы имеют сходное химическое строение с клетками живого, обладают наследственностью, изменчивостью и способностью к самовоспроизведению (только в организме хозяина).

Типичным примером изменчивости может служить вирус гриппа А, который ежегодно мутирует и рождает новые штаммы вируса, ежегодно поражающие население земного шара.

Вирусы являются облигатными паразитами, использующими живых существ в качестве среды обитания. Поражать они могут и животных, и растения, и бактерии, и грибы.

Цикл развития вируса

  1. Попадая в организм, вирусы ищут клетку-мишень (вирусы часто имеют тропность к определенному виду клеток, например ВИЧ связывается с клетками иммунной системы – лимфоцитами). Прикрепление вируса к клетке опосредовано рецептором. В случае его отсутствия возбудитель не может связаться с ней и в итоге выводится из организма, не вызвав заболевание. У некоторых людей отсутствуют рецепторы, позволяющие вирусу иммунодефицита прикрепиться к клеткам крови, поэтому они не болеют СПИДом, однако, стоит отметить, что таких людей крайне мало. Этап взаимодействия вируса с рецепторами клеток хозяина называется адсорбцией.

Адсорбция вируса - начальный этап вирусной инфекции, заключающийся в прикреплении вируса к поверхности клетки.

  1. После установления контакта вирус проникает внутрь клетки, при этом капсид и наружная оболочка остаются снаружи или растворяются ферментами внутри клетки хозяина, а РНК или ДНК вводятся в цитоплазму.

У бактериофага есть специальная ножка, которая помогает ему «впрыскивать» нуклеиновую кислоту в клетку. Этот процесс называется инъекцией вируса в клетку.

  1. Далее происходит репликация молекул вирусной нуклеиновой кислоты – нуклеиновая кислота встраивается в генетический аппарат клетки хозяина, и начинает воспроизводиться параллельно с ним.

При этом клетка хозяина не погибает от этого воздействия, она лишь тратит на вирус часть своих ресурсов.

  1. В ходе этого процесса в клетке синтезируются новые вирусные нуклеиновые кислоты и молекулы белка, которые организуются в белковые оболочки для новых вирусов. Этот этап можно назвать синтезом вирусных компонентов.

  2. Далее происходит сборка вирусных частиц в цитоплазме клетки хозяина.

  3. Выход вируса из клетки может осуществляться двумя путями: либо происходит «взрыв» клетки, и все вирусные частиц оказываются вне ее, в таком случае клетка погибает, либо вирусные частички «отпочковываются» от нее, при этом сохраняя ее жизнеспособность.

Схематично цикл развития вируса представлен ниже:

Цикл развития ретровирусов

Выше было описано строение ретровирусов. Из-за наличия РНК вместо ДНК этот тип вирусов развивается в клетке хозяина с небольшими изменениями цикла.

Так как ретровирусы поражают позвоночных, содержащих ДНК, то первая проблема – синтез ДНК из вирусной РНК. Для этого вирус содержит специальный фермент – обратную транскриптазу, который осуществляет обратную транскрипцию и синтезирует ДНК по матрице вирусной РНК. Фрагмент ДНК спокойно встраивается в геном хозяина, и по матрице этого фрагмента ДНК синтезируются новые вирусные РНК частицы.

Прочитайте тему “Значение вирусов в природе и для человека” и переходите к тестированию.