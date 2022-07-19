Экологические проблемы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Моллюски Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Покровная система Перифирическая нервная система Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Водные экосистемы Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Строение семени Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики

Экологические проблемы

Биологическое разнообразие ― залог устойчивости экосистем. Поэтому человек должен стремиться сохранять природные богатства. Однако из-за влияния антропогенных факторов наша планета столкнулась с рядом глобальных экологических проблем.

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Основные из них:

  • Увеличение численности населения Земли и неравномерное распределение, что приводит к избыточному потреблению ресурсов;

  • Загрязнение Мирового океана ― причина снижения видового разнообразия, изменения течений и, как следствие, климата;

  • Аварии на АЭС ― загрязнение окружающей среды, возникновение мутаций в популяциях;

  • «Озоновые дыры» ― это истончение озонового слоя ― защитного экрана планеты от избыточного УФ-излучения, вследствие чего происходит увеличение температуры поверхности Земли, таяние ледников, также УФ-лучи в избыточном количестве являются мутагенами для живых организмов;

  • Парниковый эффект ― это повышение температуры поверхности Земли за счет скопления газов в нижних слоях атмосферы, что может явиться причиной изменения климата планеты;

  • Сведение лесов (особенно тропических)

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  • Опустынивание земель в результате вырубки лесов и выветривания плодородного слоя почвы;

Опустынивание ― деградация земель в засушливых областях земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и природными факторами и процессами.

Внимание!

Наиболее частым видом вмешательства человека в природу является съедание домашними животными растительного покрова. Вследствие выпаса животных растительный покров становится все более редким, и происходит разрыхление почвы. Это приводит к усилению эрозии почвы, что еще больше ухудшает условия для роста растений.

  • Сокращение энергетических ресурсов за счет нерационального использования полезных ископаемых (нефть, уголь, газ, руды), которые относятся к невозобновимым.

Неисчерпаемые ресурсы ― источник этих ресурсов не подвержен влиянию со стороны человека.

Исчерпаемые ресурсы источник этих ресурсов подвержен влиянию со стороны человека.

  • Возобновимые ресурсы ― природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем используются, или не зависят от того, используются они или нет.Примеры: почва, растения, животные, осадочные породы (морская соль);

  • Невозобновимые ― ресурсы земных недр. Строго говоря, многие из них могут возобновляться в ходе геологических циклов, но длительность этих циклов, определяемая сотнями миллионов лет, несоизмерима с этапами развития общества и скоростью расходования минеральных ресурсов. К невозобновимым ресурсам относится: полезные ископаемые, топливо (нефть, газ, уголь), металлические руды, базальт.

Следствием совокупности этих воздействий является изменение как животного, так и растительного сообществ. Эти факторы ведут к изменению природы в целом.

Охрана окружающей среды ― комплекс мер, направленных на сохранение и восстановление компонентов биосферы.

Основные направления ООС: борьба с опустыниванием, охрана Мирового океана, почвенного покрова, дождевых тропических лесов, источников пресной воды и т. д.

Рассмотрим пример задания по данной теме:

Задание.

Почему глобальной экологической проблемой считают расширение озоновых дыр?

Ответ:

1. С уменьшением мощности озонового слоя увеличивается количество ультрафиолетового излучения Солнца, попадающего на земную поверхность, происходит нарушение теплового баланса планеты.

2. Истощение озонового слоя угрожает здоровью населения, вызывая такие заболевания, как рак кожи, катаракта глаз, иммунодефицит.

Проблемы устойчивого развития биосферы

Последние два столетия – время резкого увеличения населения, качественного скачка в развитии науки и производства.

Последние десятилетия отмечены ростом масштабов антропогенного воздействия на все компоненты природы. Нарушение равновесия в биосфере усиливается в результате дальнейшего развития энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Почти не осталось биоценозов, не вовлеченных в хозяйственную, рекреационную, иную деятельность населения. Катастрофическое разрушение природной среды, в свою очередь, сопровождается снижением качества жизни людей.

Экологи предложили выход из разразившегося кризиса – устойчивое развитие биосферы.

Устойчивым названо такое развитие, которое обеспечивает стабильный экономический рост с одновременным прекращением деградации окружающей среды.

Основные задачи в рамках устойчивого развития:

  • восстановление ряда деградировавших экосистем до уровня естественной продуктивности;

  • внедрение ресурсосберегающих и природоохранных технологий;

  • сохранение уцелевших экологических систем; 

  • стабилизация роста численности населения;

  • рационализация потребления.