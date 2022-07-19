Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Классы членистоногих Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Половое размножение Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Организм - целостная саморегулирующаяся система
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Отделы пищеварительной системы Половая система Выделительная система Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Сердечно-сосудистая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Лимфатическая система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Морфология вирусов Физиология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение семени Жизненные циклы растений Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные

Тип Кольчатые черви

Насчитывает около 10 000 видов. Тип включает классы: Многощетинковые, Малощетинковые и Пиявки.

Особенности типа кольчатые черви:

• Трехслойные

имеют двустороннюю (билатеральную) симметрию

Это первые сегментированные животные!

Первые целомические животные! Вторичная полость представлена целомом. Целомическая жидкость выполняет роль гидростатического скелета.

• Сквозная пищеварительная система состоит из передней, средней и задней кишки,

Дыхательной системы нет (газообмен осуществляется всей поверхностью тела), у некоторых есть примитивные жабры

• Замкнутая кровеносная система!

Кровеносная система

Выделительная система метанефридиального типа

Нервная система = окологлоточное нервное кольцо + брюшная нервная цепочка

Нервная система

Органы чувств: осязательные структуры – щупальцевые придатки, глаза, но не у всех и обонятельные ямки

Раздельнополые и гермафродиты;

Развитие прямое или с метаморфозом (личинка – трохофора, не похожа на взрослую особь).

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Строение кольчатого червя. Дождевой червь

Класс Многощетинковые (Полихеты)

Представители: Нереис, пескожил

Количество видов: 6000-10000

Место обитания: Моря и океаны

Половая система: раздельнополые

Нереис

Пескожил

Класс Малощетинковые (Олигохеты)

Представители: Дождевой червь

Количество видов: 3000

Место обитания: Пресные воды и влажная почва

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, участвуют в почвообразовании, фильтруют воду

Дождевой червь

Класс Пиявки

Представители: Пиявка медицинская, татарская, мексиканская (ядовитая), конская

Количество видов: 400-500

Место обитания: Пресные и слабосоленые воды, почва, могут впадать в анабиоз

Половая система: Гермафродиты

Являются звеном в цепи питания, используют при гипертонии и угрозе кровоизлияний

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Пиявки