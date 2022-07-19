Строение семени

Важным шагом в эволюции семенных растений стало появление возможности размножаться при помощи семян, которые развиваются из семязачатков.

У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.

В шишках и происходит оплодотворение, но они являются частью спорофита. Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.

Редукция гаметофита также привела к тому, что для развития мужских гамет не нужны половые органы, поэтому антеридий – мужской половой орган у голосеменных также редуцирован.

Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.

Строение шишки

Семя – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения. Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.

Семя состоит из диплоидного зародыша (2n), семенной кожуры и гаплоидного (n) эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Строение семени сосны