Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Жизненные циклы растений
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Роль витаминов Выделительная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Виды экосистем Смена сообществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Классы членистоногих Тип Круглые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем

Строение семени

Важным шагом в эволюции семенных растений стало появление возможности размножаться при помощи семян, которые развиваются из семязачатков.

У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.

В шишках и происходит оплодотворение, но они являются частью спорофита.

Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.

Редукция гаметофита также привела к тому, что для развития мужских гамет не нужны половые органы, поэтому антеридий – мужской половой орган у голосеменных также редуцирован.

Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.

Строение шишки

Семя – орган размножения и расселения голосеменных и покрытосеменных. Образуется из семязачатка в результате оплодотворения.

Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.

Семя состоит из диплоидного зародыша (2n), семенной кожуры и гаплоидного (n) эндосперма, выполняющего функцию питания зародыша.

Строение семени сосны