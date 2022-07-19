У голосеменных семязачатки расположены открыто (голо) на семенных чешуях. Семенные чешуи обычно собраны в шишки, которые бывают мужскими и женскими.
Гаметофит, образующийся на семенных чешуях (из споры), настолько редуцирован, что не различим глазом.
Редукция гаметофита также привела к тому, что для развития мужских гамет не нужны половые органы, поэтому антеридий – мужской половой орган у голосеменных также редуцирован.
Обратите внимание! на строение молодой и зрелой женской шишки, а также внешний вид зрелого семени, расположенного на поверхности семенной чешуи.
Строение шишки
Семязачаток – видоизмененный мегаспорангий семенных растений, в котором происходит образование мегаспор, развитие женского гаметофита и оплодотворение, в результате чего образуется семя. Семязачатки голосеменных открыто лежат на чешуе шишек.
Строение семени сосны