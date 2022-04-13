Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Виды экосистем Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Классы моллюсков Тип Членистоногие Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Подтип Бесчерепные Общая характеристика надкласса Рыбы Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые
Организм человека и его здоровье
Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Роль витаминов Выделительная система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Гаметогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение
Ботаника
Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Ткани высших растений Строение семени Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Внимание!

Для экзамена важно четко знать основные определения этой темы: биоценоз, биотоп, биогеоценоз, экосистема.

Биоценоз ― устойчивая совокупность популяций различных организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов), приспособившаяся за определенный исторический период к совместному существованию на однородном участке территории или акватории.

Биотоп ― участок суши или водоема с однородными условиями среды обитания, занимаемый тем или иным биоценозом.

Постоянное взаимодействие биоценоза и биотопа определяет более сложной системы ― биогеоценоза.

Биогеоценоз ― это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых организмов (биоценоз) и определенными условиями среды обитания (биотоп), которые объединены обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

От термина «биогеоценоз» следует отличать термин «экосистема».

Экосистема сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии.

Казалось бы, это определение тождественно термину «биогеоценоз», однако это не так. Понятие «экосистема» не имеет ранга и размерности, поэтому оно применимо как к простым (муравейник, гниющий пень) и искусственным (аквариум, водохранилище, парк), так и к сложным естественным комплексам организмов с их средой обитания.

Временные, искусственные и водные экосистемы НЕ считаются биогеоценозами, но являются экосистемами.

Внимание!

Любой биогеоценоз является экосистемой.

Не всякая экосистема ― биогеоценоз.

Цепи питания

Компонентами всех экологических систем являются живые организмы. Они взаимодействуют между собой, вступают в различные отношения, в том числе пищевые. Таким образом, они формируют пищевые цепи.

Пищевая цепочка ― последовательность взаимосвязанных видов, в которой каждое последующее звено питается предыдущим. При этом у каждого организма в этой цепочке есть своя функция.

Последовательно питаясь друг другом, живые организмы образуют звенья цепи питания, называемые трофическими уровнями.

  1. Первый компонент типичной пищевой цепи (первый трофический уровень).

Продуценты ― производители органического вещества.

Аккумулируют энергию солнца, переводя ее в энергию химической связи в молекуле глюкозы.

Фототрофы: зеленые растения, цианобактерии, эвглена зеленая и хемотрофы: бактерии.

  1. Второй компонент пищевой цепи (второй трофический уровень).

Консументы I-ого порядка ― потребители продуцентов.

Используют органическое вещество растений в качестве источника энергии и строительного материала для синтеза своих органических веществ и осуществления всех процессов жизнедеятельности.

Травоядные животные: грызуны, зайцеобразные, олени.

  1. Третий компонент пищевой цепи (третий трофический уровень).

Консументы II-ого порядка ― потребители консументов I-ого порядка.

Они питаются растительноядными животными, используя их органическое вещество для своих нужд.

Хищные животные: волки, лисы, коршуны, орлы, щуки и т.д.

  1. Четвертый компонент пищевой цепи (четвертый трофический уровень).

Консументы III-его порядка ― потребители консументов II-ого порядка.

Крупные хищники или падальщики, питающиеся останками умерших тел.

  1. Замыкающий компонент пищевой цепи (последний трофический уровень).

Редуценты ― разрушители.

Перевод органических веществ мертвых тел в неорганические.

Бактериальные организмы, грибы.

Цепь питания записывается в виде последовательности организмов со стрелками, направленными от поедаемого к поедающему: растение (продуцент) → растительноядное животное (консумент 1 порядка) → хищное животное (консумент 2 порядка) → редуцент.

Поскольку одним и тем же растением или животным могут питаться несколько организмов, то создаются сети питания, в которых тоже используется разделение по основным функциям, но участников больше.

Картинки по запросу "сети питания""

Виды цепей питания

Классическая цепь питания, которую мы описали выше, называется пастбищной. Другое ее название ― цепь выедания, так как в ней происходит последовательное использование органических веществ, в процессе поедания одних организмов другими.

Пример пастбищной цепи: пшеница → мышь → змея

Схема пастбищной цепи: продуцент → консумент → редуцент

Однако не все растения и животные поедаются какими-либо участниками пищевой цепи. Часть из них просто отмирает, формируя детрит.

Детрит ― мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического круговорота элементов питания. К нему относят листовой опад, ил, а также экскременты животных (навоз).

Существуют организмы, питающиеся детритом, они называются детритофаги.

В природе формируются детритные цепи питания. Они начинаются мёртвым органическим веществом, которое было создано растениями и не использовалось в пастбищной цепи. Другое название этих цепей ― цепи разложения.

Пример детритной цепи: листовой опад → дождевой червь → крот → бактерии.

Схема детритной цепи: детрит → детритофаг → консумент → редуцент

Прочитайте тему “Виды пирамид. Правило экологической пирамиды” и переходите к тестированию.