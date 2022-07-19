Тип Членистоногие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Выделительная система
Микробиология, микология
Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Птицы Подтип Оболочники Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Общая характеристика животных
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Строение семени Жизненные циклы растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Тип Членистоногие

Более 1 500 000 видов.

Тип включает:

Подтип Жабернодышащие: классы: Ракообразные

Подтип Хелицеровые: классы: Мечехвосты, Ракоскорпионы (гигантские щитни – полностью вымершие), Паукообразные

Подтип Трахейные: класс Насекомые, Многоножки

Особенности типа Членистоногие

• Трехслойные (экто-, энто- и мезодерма).

Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

Имеют гемоцель.

Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Жесткий хитиновый покров ограничивает возрастание размеров тела, поэтому для животных характерна линька.

Вместо кожно-мускульного мешка возникает поперечнополосатая мускулатура.

Сегментированное тело (вместо одинаковых сегментов кольчатых червей сегменты членистоногих различны на разных участках тела: голова, грудь и брюшкогетерономная метамерия) и членистые конечности.

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Кровеносная система: Незамкнутая с гемолимфой

Картинки по запросу "кровеносная система членистоногих""

Хорошо развита нервная система и органы чувств (зрения, обоняния, осязания, равновесия, у некоторых – слуха).

Раздельнополые.

Развитие может происходить без превращения и с превращением.

Прочитайте тему “Классы членистоногих” и переходите к тестированию.