Уровни организации живой природы

Основные уровни организации живой природы:

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).

Уровень жизни – это форма и способ ее существования.

Выделяют следующие уровни организации:

Суборганизменные : Молекулярно-генетический Клеточный Органно-тканевый

Организменный

Надорганизменные: Популяционно-видовой Биоценотический Биосферный



1. Молекулярно-генетический.

Биологическая система: Молекула

Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)

Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.

2. Клеточный.

Биологическая система: Клетка

Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.

Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.

3. Тканевый.

Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.

Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.

Примеры: Обмен веществ, раздражимость.

4. Органный.

Биологическая система: Орган



Ткани разных типов

Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.

Важно! На экзамене может встретиться органно-тканевый уровень

5. Организменный.

Биологическая система: Организм

Компоненты, образующие систему: Системы органов

Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.

Выделяют 4 царства живой природы:

1) Царство Бактерии

2) Царство Грибы

3) Царство Растения

4) Царство Животные

6. Популяционно-видовой.

Биологическая система: Популяция

Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой



Взаимодействие между особями и популяциями одного вида. Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Важно! Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой. Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой. Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового. На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.

7. Биоценотический (биогеоценотический, экосистемный)

Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)

Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза

Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

8. Биосферный.

Биологическая система: Биосфера

Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие

Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).