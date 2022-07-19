Уровни организации живой природы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Хордовые Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Классы членистоногих
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Дыхательная система Эндокринная система Роль витаминов Ткани в организме человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Организм - целостная саморегулирующаяся система
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Уровни организации живой природы

Основные уровни организации живой природы:

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).

Уровень жизни – это форма и способ ее существования.

Выделяют следующие уровни организации:

  • Суборганизменные:

    • Молекулярно-генетический

    • Клеточный

    • Органно-тканевый

  • Организменный

  • Надорганизменные:

    • Популяционно-видовой

    • Биоценотический

    • Биосферный

1. Молекулярно-генетический.

Биологическая система: Молекула

Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)

Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.

2. Клеточный.

Биологическая система: Клетка

Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.

Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.

3. Тканевый.

Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.

Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.

Примеры: Обмен веществ, раздражимость.

4. Органный.

Биологическая система: Орган

Компоненты, образующие систему: Ткани разных типов

Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.

Важно! На экзамене может встретиться органно-тканевый уровень

5. Организменный.

Биологическая система: Организм

Компоненты, образующие систему: Системы органов

Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.

Выделяют 4 царства живой природы:

1) Царство Бактерии

2) Царство Грибы

3) Царство Растения

4) Царство Животные

6. Популяционно-видовой.

Биологическая система: Популяция

Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой

Примеры: Взаимодействие между особями и популяциями одного вида. Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Важно! Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой.

Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового.

На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.

7. Биоценотический (биогеоценотический, экосистемный)

Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)

Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза

Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

8. Биосферный.

Биологическая система: Биосфера

Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие

Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).