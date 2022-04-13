Результаты эволюции

Под действием естественного отбора в популяциях сохраняются и воспроизводятся генотипы и фенотипы, обусловливающие приспособленность организмов к условиям, в которых они живут. Поэтому закономерным результатом эволюционного процесса является возникновение адаптаций — приспособлений, способствующих выживанию и размножению организмов в их среде обитания. Среди них можно выделить морфологические, физиологические, этологические и др.
Особенности внешнего строения живых организмов, обусловливающие их приспособленность к факторам среды, называют морфологическими адаптациями (например, типы окраски животных, разбираемые ниже).
Физиологические адаптации связаны с процессами жизнедеятельности (различные механизмы терморегуляции у теплокровных животных, эхолокация у дельфинов и летучих мышей, осенний листопад у многих растений и др.), этологические — с особенностями поведения (сооружение укрытий, например нор или гнезд, запасание корма на неблагоприятный период года, сезонные миграции, брачные ритуалы, насиживание яиц и т. д.).
Например, зимняя белая окраска шерсти зайца-беляка помогает ему стать менее заметным для хищников на фоне снега, а в бесснежную зиму, наоборот, делает уязвимым.
Приспособления к повышенной сухости:
Опушенность листьев, накопление влаги в стебле (кактус, баобаб), превращение листьев в иголки (хвойные растения).
Приспособления к повышенной влажности:
Большая поверхность листа, много устьиц, повышенная интенсивность испарения.
Приспособления к опылению ветром:
Вынесение тычинок с пыльниками далеко за пределы цветка, мелкая легкая пыльца, пестик сильно опушен, лепестки и чашелистики не развиты, не мешают обдуванию других частей цветка ветром.
Приспособленность к опылению насекомыми:
Яркая привлекающая окраска цветка, наличие нектара, запах, форма цветка.
Приспособления к расселению и распространению семян и спор:
Сочные, привлекательные для животных плоды или шишки; семена с летучками, крылатками, зацепками, парашютиками; легкие многочисленные споры; «взрывающиеся» плоды (недотрога, «бешеный» огурец).
Приспособления к поглощению максимального количества света:
Листовая мозаика, плоские широкие листья, многослойная столбчатая и губчатая фотосинтетическая ткань, узкие межклетники, большое количество хлорофилла.
Приспособления к перенесению неблагоприятных условий:
Листопад; запасание питательных веществ в луковицах, корневищах, клубнях, корнеплодах; эфемерность (подснежники, крокусы, пролески).
Приспособления к недостатку питания или кислорода:
Насекомоядность (росянка, венерина мухоловка); воздушные корни (орхидеи); дыхательные корни (мангры).
Защита от поедания травоядными животными:
Иглы; колючки; друзы (кристаллы щавелевокислого калия), накапливающиеся в колючках или листьях; ядовитые соки; стрекательные клетки со жгучими волосками.
Форма тела:
– торпедообразная (препятствует образованию завихрений потоков воды при движении): акулы, дельфины, пингвины, кальмары;
– подражающая (делает организм незаметным среди тех или иных предметов): палочники, гусеницы пядениц, цикады, морские коньки, удильщики;
– уплощенная (для жизни на дне или в узких расщелинах): планария, камбала, скаты.
Окраска тела:
– Предостерегающая (у видов, обладающих ядовитыми, обжигающими, жалящими структурами): осы, шмели, пчелы, жуки нарывники, гусеницы бабочек-капустниц, божьи коровки, гремучие змеи;
– Покровительственная (скрывает на фоне окружающей среды): зеленый кузнечик, белая сова, камбала, осьминог, заяц беляк, тли, белая куропатка;
– Расчленяющая, «камуфляжная» (размывает контуры, помогает оставаться незаметными на фоне неоднородной среды, среди пятен и полос света и тени): зебры, тигры, пятнистые детеныши оленей, жирафы, рыба-зебра.
Подражание хорошо защищенным и обладающим предостерегающей окраской или, напротив, безобидным животным, помогает потенциальным жертвам защититься от поедания хищниками и называется мимикрией.
Примеры:
– Мухи-журчалки похожи на пчел, ос, шмелей;
– Безобидные тропические ужи похожи на ядовитых змей;
– Яйца, откладываемые кукушкой, соответствуют по цвету яйцам птицы-хозяина и т.д.
– Твердые покровы тела, шипы и иглы (механическая защита от хищника): морские ежи, жуки, крабы, улитки и двустворчатые моллюски, черепахи, ежи, дикобразы).
– Ядовитые железы или токсины (для жертвы ― защита от поедания; для хищников ― средство умерщвления или обездвиживания добычи): медузы, пауки, многоножки, некоторые рыбы, многие земноводные, змеи.
Физиологические адаптации:
– Удаление избытка воды через почки в виде слабо концентрированной мочи (сохранение постоянства внутренней среды организма в условиях жизни в пресной воде): пресноводные рыбы и земноводные;
– Выделение небольшого количества сильно концентрированной мочи (сохранение постоянства внутренней среды организма в условиях жизни в гиперосмотической среде или в пустыне): морские рыбы, морские змеи, пустынные грызуны.
– Способность к эхо-, термо- и электролокации (для ориентации в пространстве): летучие мыши, дельфины, некоторые змеи (они различают на расстоянии объекты, температура тела которых отличается от температуры среды всего на 0,2 °С), рыбы.
Существует много других типов физиологических адаптаций, например, способность впадать в спячку, способность жидкостей тела противостоять замерзанию, способность обходиться небольшим количеством кислорода и т. д.
Приспособительное поведение:
– Отпугивающее (защита от хищников): ушастая круглоголовка, бородатая ящерица, совы;
– Замирание (защита от хищников): опоссумы, некоторые жуки, земноводные, птицы;
– Запасающее (многие животные запасают корм на неблагоприятный сезон года): кедровка, сойка, бурундук, белка, пищуха;
– Миграции (избегание неблагоприятных условий путем перемещения в другие районы): перелетные птицы, некоторые виды бабочек.
Существует много других типов приспособительного поведения. Например, в пустыне для многих видов время наибольшей активности ― ночь, когда спадает зной.
Забота о потомстве:
– Вынашивание икры на теле или в ротовой полости: ракообразные, морские коньки, тиляпии, пипа суринамская;
– Постройка гнезда и выведение в нем потомства: некоторые земноводные и рыбы (колюшки, петушки, макроподы), птицы, все плацентарные млекопитающие, рождающие беспомощных детенышей;
– Выкармливание потомства: осы, пчелы, муравьи, некоторые рыбы (дискусы), птицы, млекопитающие. Жуки-скарабеи и одиночные осы не выкармливают личинок, но обеспечивают их запасом пищи.
Адаптации организмов
|Показатели приспособленности
|Животные
|Растения
|1. Приспособления к абиотическим факторам (например, холоду)
1. Густая шерсть
2. Толстый подкожный слой жира
3. Перелет на юг
4. Зимняя спячка
5. Запасание корма на зиму
1. Листопад
2. Холодостойкость
3. Сохранение вегетативных органов в почве
4. Наличие видоизменений (луковицы, корневища и др. с запасом питательных веществ)
|2. Способы добывания пищи
Для добывания пищи и воды:
1. Объедание листьев на высоких деревьях (длинная шея)
2. Захват с помощью ловчих сетей (плетение паутины и создание др. разнообразных ловушек) и подстерегание объектов питания
3. Особое строение пищеварительных органов для вылавливания насекомых из узких нор, стравливания травы, ловли летающих насекомых, многократного пережевывания грубой пищи (липкий длинный язык, многокамерный желудок и др.)
4. Схватывание и удержание добычи хищными млекопитающими и птицами (хищные зубы, когти, крючковатый клюв)
Для добывания биогенов, воды и энергии:
1. Поглощение воды и минеральных веществ (интенсивное развитие корней и корневых волосков)
2. Широкие тонкие листья, листовая мозаика (поглощение солнечной энергии)
3. Запасание воды (густая сеть межклетников, утолщенный стебель и др.)
4. Захват и переваривание мелких животных (насекомоядные растения) и др.
|3. Защита от врагов
1. Быстрый бег
2. Иглы, панцирь
3. Отпугивающий запах
4. Покровительственная, предостерегающая и др. типы окраски
1. Колючки
2. Розеточная форма, недоступная для стравливания (скашивания)
3. Ядовитые вещества
4. Стрекательные клетки
|4. Обеспечение эффективности размножения
Привлечение полового партнера:
1. Яркое оперение
2. «Корона» рогов
3. Половые аттрактанты
4. Песни
5. Брачные танцы
Привлечение опылителя:
1. Нектар
2. Пыльца
3. Яркая окраска цветков или соцветий
4. Запах
|5. Расселение на новые территории
Миграции:
Перемещения стад, колоний, стай в поисках пропитания и подходящих условий для размножения (перелеты птиц, кочевки антилоп, зебр, заплывы рыб)
Распространение семян и спор:
1. Цепкие крючки, колючки
2. Хохолки, крылатки, летучки для переноса ветром
3. Сочные плоды и др.