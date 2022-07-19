Биологические науки

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Комбинативная изменчивость Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития
Ботаника
Размножение водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Половая система Роль витаминов Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Дыхательная система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов

Биологические науки

Биологические науки

Биология (от греческих слов βίος жизнь и λόγος наука) совокупность наук о живой природе. Биология изучает все проявления жизни, строение и функции живых существ и их сообществ, распространение, происхождение и развитие живых организмов, связи их друг с другом и с неживой природой.

Биологические дисциплины

Для удобства все биологические науки мы разделим на четыре большие группы: частные, общие, прикладные и на стыке с другими науками.

1. Частные науки – эти науки занимаются изучением конкретных систематических групп живых организмов (растений, животных, грибов, бактерий, вирусов, человека).

  • Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие и существование в природе человека.

  • Микробиология – наука, предметом изучения которой являются микроскопические существа, называемые микроорганизмами.

  • Вирусология – это раздел микробиологии, изучающий вирусы, их морфологию, физиологию, генетику, а также эволюцию вирусов и вопросы экологии.

  • Микология – это наука о грибах.

  • Ботаника – наука о растениях.

  • Альгология – наука о водорослях.

  • Бриология — наука о мохообразных.

  • Лихенология — наука о лишайниках.

  • Зоология (орнитология, ихтиология, герпетология, энтомология) - наука о представителях царства животных.

  • Протозоология – наука о “простейших организмах”, то есть об одноклеточных эукариотах с гетеротрофным типом питания.

  • Энтомология – наука о насекомых.

  • Малакология – наука о моллюсках.

  • Ихтиология – наука о рыбах и бесчелюстных.

  • Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся.

  • Орнитология – наука о птицах.

  • Териология (маммалогия, маммалиология) – наука о млекопитающих.

2. Общие науки

  • Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.

  • Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.

  • Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организмов.

  • Физиология – это наука о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня

  • Эволюционная теория – это наука, которая изучает необратимый процесс исторического развития живой природы (эволюцию) на основе наследственности, изменчивости и естественного отбора

  • Генетика – раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

  • Морфология – наука, изучающая внешнее строение организмов.

  • Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.

  • Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.

  • Палеонтология наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности

  • Экология – наука о взаимодействии живых организмов друг с другом и средой их обитания.

  • Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных.

  • Систематика — дисциплина, которая разделяет многообразие мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними.

3. На стыке с другими науками

  • Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.

  • Биофизика – наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех ее уровнях, начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом.

  • Биометрия – это наука, основанная на описании и измерении характеристик тела живых существ.

  • Бионика – наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.

  • Биогеография – наука, которая изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов

4. Прикладные науки это науки, имеющие практическое значение

  • Животноводство – наука о производстве продуктов животноводства путем разведения, выращивания и рационального использования домашних животных.

  • Ветеринария – отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных.

  • Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений.

  • Фитопатология – наука о болезнях растений и способах борьбы с ними.

  • Медицинская биология – это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.

  • Гигиена – раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.

  • Иммунология — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены), а также разрабатывающая методы исследования и лечения патологий.

  • Селекция – наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов.

  • Биотехнология дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.