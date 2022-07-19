Биологические науки
Биологические дисциплины
Для удобства все биологические науки мы разделим на четыре большие группы: частные, общие, прикладные и на стыке с другими науками.
Антропология – это наука, изучающая происхождение, развитие и существование в природе человека.
Микробиология – наука, предметом изучения которой являются микроскопические существа, называемые микроорганизмами.
Вирусология – это раздел микробиологии, изучающий вирусы, их морфологию, физиологию, генетику, а также эволюцию вирусов и вопросы экологии.
Микология – это наука о грибах.
Ботаника – наука о растениях.
Альгология – наука о водорослях.
Бриология — наука о мохообразных.
Лихенология — наука о лишайниках.
Зоология (орнитология, ихтиология, герпетология, энтомология) - наука о представителях царства животных.
Протозоология – наука о “простейших организмах”, то есть об одноклеточных эукариотах с гетеротрофным типом питания.
Энтомология – наука о насекомых.
Малакология – наука о моллюсках.
Ихтиология – наука о рыбах и бесчелюстных.
Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся.
Орнитология – наука о птицах.
Териология (маммалогия, маммалиология) – наука о млекопитающих.
Цитология – это раздел биологии, изучающий живые клетки, их органеллы, их строение, функционирование, процессы клеточного размножения, старения и смерти.
Гистология – это раздел биологии, изучающий строение, жизнедеятельность и развитие тканей живых организмов.
Анатомия – это наука, изучающая внутреннее строение организмов.
Физиология – это наука о закономерностях функционирования и регуляции биологических систем разного уровня
Эволюционная теория – это наука, которая изучает необратимый процесс исторического развития живой природы (эволюцию) на основе наследственности, изменчивости и естественного отбора
Генетика – раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
Морфология – наука, изучающая внешнее строение организмов.
Эмбриология – наука о закономерностях развития зародыша.
Молекулярная биология – это наука, изучающая молекулярные основы жизнедеятельности.
Палеонтология – наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности
Экология – наука о взаимодействии живых организмов друг с другом и средой их обитания.
Этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных.
Систематика — дисциплина, которая разделяет многообразие мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними.
Биохимия – наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах.
Биофизика – наука, изучающая физические аспекты существования живой природы на всех ее уровнях, начиная от молекул и клеток и заканчивая биосферой в целом.
Биометрия – это наука, основанная на описании и измерении характеристик тела живых существ.
Бионика – наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в природе и их промышленные аналоги.
Биогеография – наука, которая изучает закономерности географического распространения и распределения животных, растений и микроорганизмов
Животноводство – наука о производстве продуктов животноводства путем разведения, выращивания и рационального использования домашних животных.
Ветеринария – отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных.
Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделыванием культурных растений.
Фитопатология – наука о болезнях растений и способах борьбы с ними.
Медицинская биология – это наука о людях, их происхождении, эволюции и географическом распространении, об изменении численности человеческих популяций и их структуры во времени и пространстве.
Гигиена – раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний.
Иммунология — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены), а также разрабатывающая методы исследования и лечения патологий.
Селекция – наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов.
Биотехнология – дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач.