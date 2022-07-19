Дыхательная система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Ненаследственная изменчивость Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Гаметогенез Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Общая характеристика животных Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Плоские черви Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Физиология бактерий Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы борьбы за существование Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Ботаника
Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Жизненные циклы растений Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Покровная система Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Органы чувств Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Дыхательная система

Дыхательная система человека ― совокупность органов, обеспечивающих функцию внешнего дыхания человека (газообмен между вдыхаемым атмосферным воздухом и циркулирующей по малому кругу кровообращения кровью).

Внимание! Не путай лёгочное и тканевое дыхание.

Биологическое значение дыхания заключается в:

  • Обеспечении организма кислородом;

  • Удалении углекислого газа из организма;

  • Окислении органических соединений БЖУ с выделением энергии, необходимой человеку для жизнедеятельности(кислородный этап энергетического обмена);

  • Удалении углекислого газа из организма

Рисунок 1. Дыхательная система человека

Дыхание

Из носовой полости воздух идет в глотку, потом в гортань, потом в трахею. Трахея разветвляется на два бронха, которые заходят в легкие.

Строение воздухоносных путей:

  • Полость носа

Извилистые носовые ходы. Слизистая снабжена капиллярами, покрыта мерцательным эпителием и имеет много слизистых железок. Есть обонятельные рецепторы.

Функции:

  • Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.

  • Задерживание и удаление пыли.

  • Уничтожение бактерий.

  • Обоняние.

  • Рефлекторное чихание.

  • Проведение воздуха в гортань

  • Гортань

Непарные и парные хрящи. Между хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Надгортанник прикреплён к щитовидному хрящу. Полость гортани выстлана слизистой оболочкой, покрытой мерцательным эпителием.

Функции:

  • Согревание или охлаждение вдыхаемого воздуха.

  • Надгортанник при глотании закрывает вход в гортань.

  • Участие в образовании звуков и речи, кашле при раздражении рецепторов от попадания пыли.

  • Проведение воздуха в трахею.

  • Трахея

Трубка 10–13 см с хрящевыми полукольцами. Задняя стенка эластичная, граничит с пищеводом. Изнутри трахея выстлана слизистой оболочкой.

Функции:

• Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.

  • Бронхи

В нижней части трахея разветвляется на два главных бронха. Изнутри бронхи выстланы слизистой оболочкой. Ветвятся на все более мелкие бронхиолы.

Функции:

  • Обеспечивает свободное поступление воздуха в альвеолы лёгких.


Через носовую полость воздух попадает в носоглотку. Далее через гортань попадает в трахею, которая разветвляется на бронхи, через которые воздух идёт в правое и левое лёгкие. Бронхи ветвятся на бронхиолы, бронхиолы заканчиваются альвеолами лёгких.

Внимание! Воздухоносные пути заканчиваются БРОНХИОЛАМИ!

Легкие

  • Легкие покрыты снаружи плеврой, имеющей 2 листка ― легочный и пристеночный.

  • Между ними находится плевральная полость, в которой есть серозная жидкость, уменьшающая трение. Давление в плевральной полости чуть ниже атмосферного, это позволяет легким присасываться вслед за расширяющейся грудной клеткой.

  • Бронхи, зайдя в легкие, ветвятся на все более мелкие бронхиолы, получается бронхиальное дерево.

  • На концах самых мелких веточек этого дерева находятся альвеолы (легочные пузырьки), в которых происходит газообмен. Его эффективность очень высока за счет того, что:

  • общая поверхность альвеол составляет 90 квадратных метров;

  • между воздухом и кровью имеется только два слоя клеток ― стенка альвеолы и стенка кровеносного капилляра;

  • на внутренней поверхности альвеол содержится жидкость (сурфактант), сначала кислород растворяется в ней, а потом проходит через клетки. Кроме того, сурфактант не дает пузырькам спадаться.

  • В легких происходит обмен газами между воздухом и кровью: кислород переходит из воздуха в кровь, а углекислый газ ― из крови в воздух.

Схема газообмена в организме

Регуляция дыхания

Дыхательный центр находится в продолговатом мозге. Под действием углекислого газа крови в нем возникает возбуждение, оно передается к дыхательным мышцам, происходит вдох.

Если задержать дыхание надолго, то углекислый газ будет все сильнее возбуждать дыхательный центр, в конце концов, дыхание возобновится непроизвольно.

Внимание! Кислород не влияет на дыхательный центр! При избытке кислорода (при гипервентиляции) происходит спазм сосудов мозга, что приводит к головокружению или обмороку.

Защитные дыхательные рефлексы:

  • кашель ― это сильный выдох через рот, чтобы выбросить инородное тело из гортани;

  • чихание ― сильный выдох через нос, чтобы выбросить инородное тело из носовой полости.

Дыхание можно регулировать сознательно, что происходит, например, при разговоре и пении.

Дыхательные движения

Сначала происходит сокращение межрёберных мышц и диафрагмы, т.к. сами лёгкие не имеют мышечной ткани и растягиваются пассивно вследствие изменения давления.

Сокращаются диафрагма (опускается) и межрёберные мышцы (поднимают грудную клетку), чтобы увеличить объём лёгких. Давление в лёгких становится меньше, чем во внешней среде, воздух устремляется туда. В альвеолах кровь насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа, происходит газообмен.

Для того, чтобы произошёл выдох, расслабляются межрёберные мышцы (грудная клетка опускается), диафрагма принимает исходное положение (поднимается), а затем, в результате этого, объём лёгких уменьшается, увеличивая давление и выталкивая воздух.

Рисунок 5. Механизм входа и выдоха.

Показатели системы дыхания

На экзамене вам может встретиться вопрос о том, как рассчитываются показатели дыхания.

Различают общую и жизненную ёмкость лёгких (ЖЁЛ).

Жизненная ёмкость лёгких складывается из дыхательного и резервных объёмов вдоха и выдоха.

Дыхательный объём – объём воздуха, который можно вдохнуть и выдохнуть без усилий.

Резервный объём вдоха– объём воздуха, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха (приложив усилия).

Резервный объём выдоха – объём воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха (приложив усилия).

ЖЁЛ = ДО + Ровд + РОвыд

Измерения ЖЁЛ проводят при помощи прибора – спирометра.

Общая ёмкость лёгких складывается из ЖЁЛ и остаточного объёма (воздух, который остался в лёгких после максимально глубокого выдоха).

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Рисунок 6. Спирометрия