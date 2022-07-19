Селекция животных

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Половая система Органы чувств Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления
Организм как биологическая система
Типы размножения Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Ботаника
Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Двойное оплодотворение цветковых Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Тип Плоские черви Тип Моллюски Классы членистоногих Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Оболочники Тип Хордовые Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Селекция животных

В селекции животных, по сравнению с селекцией растений, есть ряд особенностей.

  • Во-первых, для животных характерно в основном половое размножение, поэтому любая порода является сложной гетерозиготной системой.

  • Во-вторых, у многих видов имеет место позднее половое созревание, смена поколений происходит через несколько лет.

  • В-третьих, потомство немногочисленное.

Основными методами селекции животных являются гибридизация и отбор.

Различают те же методы скрещивания — близкородственное скрещивание, инбридинг, и неродственное, аутбридинг. Инбридинг, как и у растений, приводит к депрессии.

Отбор у животных проводится по экстерьеру (определенным параметрам внешнего строения), т.к. именно он является критерием породы.

Собаки корги

Внутрипородное разведение

Направлено на сохранение и улучшение породы. Практически выражается в отборе лучших производителей, выбраковке особей, не отвечающих требованиям породы. В племенных хозяйствах ведутся племенные книги, отражающие родословную, экстерьер и продуктивность животных многих поколений.

Межпородное скрещивание

Используют для создания новой породы. При этом часто проводят близкородственное скрещивание — родителей скрещивают с потомством, братьев с сестрами, что помогает получить большее число особей, обладающих нужными свойствами. Инбридинг сопровождается жестким постоянным отбором; обычно получают несколько линий, затем производят скрещивание разных линий.

Примером может служить выведенная академиком М.Ф. Ивановым порода свиней — украинская белая степная.

Украинская белая степная

При создании этой породы использовались свиноматки местных украинских свиней с небольшой массой и невысоким качеством мяса и сала, но хорошо приспособленных к местным условиям. Самцами-производителями были хряки белой английской породы. Гибридное потомство вновь было скрещено с английскими хряками, в нескольких поколениях применялся инбридинг. Были получены линии, при скрещивании которых появились родоначальники новой породы, которые по качеству мяса и массе не отличались от английской породы, по выносливости — от украинских свиней.

Отдаленная гибридизация

Межвидовое скрещивание известно с древних времен. Чаще всего межвидовые гибриды стерильны (нарушение мейоза и, как следствие, отсутствие гаметогенеза). С глубокой древности человек использует гибрид кобылицы с ослом — мула, который отличается выносливостью и долгожительством.

Мул

Но иногда гаметогенез у отдаленных гибридов протекает нормально, что позволило получить новые ценные породы животных.

  • Примером являются архаромериносы, которые, как и архары, могут пастись высоко в горах, а как мериносы, дают хорошую шерсть.

Архаромериносы

  • Получены плодовитые гибриды от скрещивания местного крупного рогатого скота с яками и зебу.

  • При скрещивании белуги и стерляди получен плодовитый гибрид — бестер, хорька и норки — хонорик, продуктивен гибрид между карпом и карасем.

Хонорик

Использование эффекта гетерозиса

Часто при межпородном скрещивании в первом поколении проявляется эффект гетерозиса; гетерозисные животные отличаются скороспелостью и повышенной мясной продуктивностью.

Например, при скрещивании двух мясных пород кур получают гетерозисных бройлерных кур. При скрещивании беркширской и дюрокджерсейской пород свиней получают скороспелых свиней с большой массой и хорошим качеством мяса и сала.

Испытание по потомству

Проводят для подбора самцов, у которых не проявляются некоторые качества («молочность и жирномолочность» быков, «яйценоскость» петухов).

Для этого производителей-самцов скрещивают с несколькими самками, оценивают продуктивность и другие качества дочерей, сравнивая их с материнскими и со среднепородными.

Искусственное осеменение

Используют для получения потомства от лучших самцов производителей, тем более что половые клетки можно хранить при температуре жидкого азота любое время.

Гормональная суперовуляция и трансплантация эмбрионов

С помощью этого метода у выдающихся коров можно забирать десятки эмбрионов в год, а затем имплантировать их другим коровам; эмбрионы так же хранятся при температуре жидкого азота. Это дает возможность увеличить в несколько раз число потомков от выдающихся производителей.