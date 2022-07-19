Характеристика грибов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы взаимоотношений организмов Смена сообществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Покровная система Большой и малый круги кровообращения Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Гаметогенез Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Размножение водорослей Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Классы моллюсков
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Основные эволюционные представления Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Характеристика грибов

Грибы – царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений и животных.

С растениями их сближает:

  1. Наличие хорошо выраженной клеточной стенки

  2. Неподвижность в вегетативном состоянии

  3. Размножение спорами

  4. Способность к синтезу витаминов

  5. Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции)

  6. Неограниченный рост

Общим с животными является:

  1. Гетеротрофность

  2. Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих

  3. Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов

  4. Накопление гликогена как запасного вещества

  5. Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.

Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.

Строение гриба

Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:

  • Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ

  • Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).

Размножение

Размножение грибов

Грибы размножаются бесполым и половым способами.

Бесполое размножение происходит:

  • Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию

  • Дрожжевые грибы размножаются почкованием.

  • Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.

Бесполое размножение (спорами и почкование)

Половое размножение у грибов особенно многообразно. Рассмотрим кратко варианты:

  • У низших грибов существуют изогамия, гетерогамия и оогамия. В случае оогамии на мицелии развиваются половые органы - женские (оогонии) и мужские (антеридии), где происходит образование гамет. У некоторых грибов сливаются две внешне неразличимые клетки, принадлежащие разным типам мицелия, так называемым «+»- и «-»-мицелиям. Причем внутри группы одного знака половой процесс невозможен.

Жизненный цикл мукора: А - гаплоидная фаза; Б - диплоидная фаза: 1 - два противоположных по физиологическому знаку мицелия; 2 - спорангиеносец; 3 - спорангий; 4 - споры; 5 - прорастание спор; 6 - гаметангий; 7 - подвесок; 8 - зигоспора; 9 - прорастающая зигоспора; 10 - прорастающий мицелий

  • У высших грибов при половом размножении сливаются не отдельные клетки, а половые органы (класс Аскомицеты). У базидиальных грибов объединяются вегетативные клетки мицелия. В обоих случаях сначала объединяется цитоплазма, а ядра лишь сближаются попарно. Впоследствии происходит слияние ядер. Образовавшиеся диплоидные ядра претерпевают редукционное деление, в результате которого формируются гаплоидные споры. У аскомицетов, или сумчатых грибов споры образуются внутри специальных сумок - асков. У базидиальных грибов формируются экзогенные споры (базидиоспоры).

Питание

По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (мутуализм соответственно)

  • К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.

  • Грибы-паразиты поражают преимущественно растения, что приводит к снижению урожайности многих культур, значительному ущербу сельскохозяйственного производства. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых (например, мучнисторосяных) — на поверхности органов растения. Около тысячи видов грибов паразитируют также на животных и человеке, вызывая различные заболевания кожи, ногтей, волос (бластомикозы, молочница, стригущий лишай и др.).

  • Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:

Микориза – это взаимовыгодное сожительство шляпочного гриба с корнями высших растений. При этом мицелий гриба оплетает корни растений и проникает только под эпидермис или в клетки паренхимы корня.

Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.

Микориза

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