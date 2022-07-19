Характеристика грибов

Грибы – царство живых организмов, которые сочетают в себе признаки растений и животных.

С растениями их сближает: Наличие хорошо выраженной клеточной стенки Неподвижность в вегетативном состоянии Размножение спорами Способность к синтезу витаминов Поглощение пищи путем всасывания (адсорбции) Неограниченный рост

Общим с животными является: Гетеротрофность Наличие в составе клеточной стенки хитина, характерного для наружного скелета членистоногих Отсутствие в клетках хлоропластов и фотосинтезирующих пигментов Накопление гликогена как запасного вещества Образование и выделение продукта метаболизма – мочевины.

Эти особенности строения и жизнедеятельности грибов позволяют считать их одной их самых древних групп эукариотных организмов, не имеющих прямой эволюционной связи с растениями, как считалось ранее. Грибы и растения возникли независимо от разных форм микроорганизмов, обитавших в воде.

Вегетативное тело подавляющего большинства видов грибов – это мицелий, или грибница, состоящая из тонких бесцветных (иногда слегка окрашенных) нитей, или гиф, с неограниченным ростом и боковым ветвлением.

Строение гриба

Мицелий обычно дифференцируется на две функционально различные части:

Субстратный: служит для прикрепления к субстрату, поглощения и транспортировки воды и растворенных в ней веществ

Воздушный: поднимающийся над субстратом и образующий органы размножения (плодовые тела).

Размножение

Размножение грибов

Грибы размножаются бесполым и половым способами.

Бесполое размножение происходит: размножение происходит: Частями мицелия или отдельными клетками, которые дают начало новому мицелию

Дрожжевые грибы размножаются почкованием.

Посредством спор, попав в благоприятные условия, спора прорастает, и из нее формируется новый мицелий.

Бесполое размножение (спорами и почкование)

Половое размножение у грибов особенно многообразно. Рассмотрим кратко варианты:

У низших грибов существуют изогамия, гетерогамия и оогамия. В случае оогамии на мицелии развиваются половые органы - женские (оогонии) и мужские (антеридии), где происходит образование гамет. У некоторых грибов сливаются две внешне неразличимые клетки, принадлежащие разным типам мицелия, так называемым «+»- и «-»-мицелиям. Причем внутри группы одного знака половой процесс невозможен.

Жизненный цикл мукора: А - гаплоидная фаза; Б - диплоидная фаза: 1 - два противоположных по физиологическому знаку мицелия; 2 - спорангиеносец; 3 - спорангий; 4 - споры; 5 - прорастание спор; 6 - гаметангий; 7 - подвесок; 8 - зигоспора; 9 - прорастающая зигоспора; 10 - прорастающий мицелий

У высших грибов при половом размножении сливаются не отдельные клетки, а половые органы (класс Аскомицеты). У базидиальных грибов объединяются вегетативные клетки мицелия. В обоих случаях сначала объединяется цитоплазма, а ядра лишь сближаются попарно. Впоследствии происходит слияние ядер. Образовавшиеся диплоидные ядра претерпевают редукционное деление, в результате которого формируются гаплоидные споры. У аскомицетов, или сумчатых грибов споры образуются внутри специальных сумок - асков. У базидиальных грибов формируются экзогенные споры (базидиоспоры).

Питание

По способу питания различают две основные группы грибов: сапротрофы и симбионты (мутуализм соответственно)

К сапротрофам относится большинство шляпочных и плесневых грибов, а также дрожжи. Особенностью сапротрофных грибов является то, что отдельный гриб может за сутки образовать мицелий суммарной длиной гиф более километра.

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения, что приводит к снижению урожайности многих культур, значительному ущербу сельскохозяйственного производства. У большинства фитопатогенных грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых (например, мучнисторосяных) — на поверхности органов растения. Около тысячи видов грибов паразитируют также на животных и человеке, вызывая различные заболевания кожи, ногтей, волос (бластомикозы, молочница, стригущий лишай и др.).

Грибы часто связаны мутуалистически с высшими растениями, водорослями, цианобактериями, реже с животными. Примером мутуализма могут быть:

Микориза – это взаимовыгодное сожительство шляпочного гриба с корнями высших растений. При этом мицелий гриба оплетает корни растений и проникает только под эпидермис или в клетки паренхимы корня.

Микоризный гриб увеличивает всасывающую поверхность корня в 10-14 раз, лучше поглощает фосфор, выделяет витамины и ростовые вещества, которые стимулируют развитие корня. От высшего растения гриб получает безазотистые соединения, кислород и корневые выделения, способствующие прорастанию спор. Микориза обнаружена у большинства растений.

Микориза

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