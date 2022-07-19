Разнообразие класса Пресмыкающиеся

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Отделы пищеварительной системы Покровная система Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Лимфатическая система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования
Организм как биологическая система
Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы
Зоология
Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Одноклеточные организмы Подтип Бесчерепные
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Ботаника
Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Разнообразие класса Пресмыкающиеся

В классе пресмыкающиеся выделяют три отряда: Чешуйчатые, Черепахи, Крокодилы.

Отряд Чешуйчатые

Представители: Ящерицы (прыткая, живородящая, зеленая, желтопузик), агамы, гекконы, вараны (комодский, серый), хамелеоны, змеи (удав, питон, гадюка, кобра, уж).

Ящерица

Геккон

Уж

Количество видов: Около 7 000

Место обитания и образ жизни: Водная, наземно-воздушная и почвенная среды.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, слегка сжатое с боков, голова, туловище, хвост и 2 пары подвижных конечностей с коготками (конечностей нет у ящериц – (желтопузик, веретеница) и змей); голова подвижна.

Система опоры (скелет): В скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей (у змей грудной клетки нет, ребра оканчиваются свободно).

Передвижение: Бег на 4 конечностях, тело не высоко над почвой или ползание, чешуи помогают при движении.

Пищеварительная система: Хищники. Зубы мелкие конические, сросшиеся с челюстями, у змей есть крупные (некоторые несут ядовитые железы), кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные (у змей – одно), легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками (у змей срастаются, образуя пленку) и мигательной перепонкой (змеи видят плохо) зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык (у змей). Орган слуха – внутреннее и среднее ухо (змеи слышат плохо).

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Внешнее без метаморфоза, для змей характерна линька.

Значение:

Звено в цепи питания, многие ядовиты, регулируют численность грызунов и других животных, из яда готовят лекарственные препараты.

Отряд Черепахи

Представители:

Морские: суповая зеленая, кожистая, Бисса. Сухопутные: звездчатая, средиземноморская, дальневосточная, паучья, слоновая (самая большая).

Пресноводные: болотная .

Красноухая черепаха

Сухопутная черепаха

Количество видов: Около 250-300

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Костный панцирь – карапакс, состоящий из спинного и брюшного щитов (у большинства), голова спереди заостренная, при опасности ― голова, шея и конечности втягиваются в карапакс; конечности у водных плоские, округлые с плавательными перепонками (ласты).

Система опоры (скелет): Скелет срастается с панцирем.

Передвижение: Плавание у водных; ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище.

Пищеварительная система: Хищники и травоядные, но зубов нет, челюсти покрыты роговым чехлом с режущим краем. У растительноядных есть зачаток слепой кишки, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные, легочный или реберный тип дыхания

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками и мигательной перепонкой зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык. Орган слуха – внутреннее и среднее ухо.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Наружное (яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше).

Значение:

Звено в цепи питания.

Отряд Крокодилы

Представители: Крокодилы: нильский, миссисипский. Аллигаторы: каймановый, китайский, гавиаловый.

Нильский крокодил

Аллигатор

Количество видов: 26

Место обитания и образ жизни: Водная (предпочтительно) и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, сплюснутое в спинно-брюшном направлении, мускулистый хвост сжат с боков, кожа с роговыми щитками и костными пластинами.

Система опоры (скелет): Передние конечности пятипалые, задние с 4мя пальцами с плавательными перепонками.

Передвижение: Ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище, в воде волнообразными движениями хвоста.

Пищеварительная система: Хищники. Глотают пищу не пережевывая, регулируют сжатие челюстей, зубы крупные чередуются с мелкими, конические, каждый в отдельной челюстной ямке, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 4х камерное сердце.

Кровь разделяется на артериальную и венозную, и, как следствие, высокий обмен веществ.

Дыхательная система: Легкие более сложного строения, легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Хорошо видят (даже ночью) и слышат, ноздри при погружении закрываются специальными клапанами.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Яйца засыпаются землёй (вперемешку с листьями и травой) или даже песком. Самки по возможности обычно остаются возле кладки, охраняя яйца от врагов, проявляя защиту о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, используют шкуры (интенсивно истребляются).

Внимание! Частый вопрос на экзамене! Отличие змей от ящериц.

Сравнение змей и ящериц:

  1. У змей сросшееся веко, оно прозрачное до момента линьки.

  2. У змей подвижное соединение челюстей.

У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Сросшиеся веки свойственны большинству гекконов, взгляд которых в результате немигающий, как у змей.