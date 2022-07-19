Разнообразие класса Пресмыкающиеся

В классе пресмыкающиеся выделяют три отряда: Чешуйчатые, Черепахи, Крокодилы.
Представители: Ящерицы (прыткая, живородящая, зеленая, желтопузик), агамы, гекконы, вараны (комодский, серый), хамелеоны, змеи (удав, питон, гадюка, кобра, уж).
Ящерица
Геккон
Уж
Количество видов: Около 7 000
Место обитания и образ жизни: Водная, наземно-воздушная и почвенная среды.
Система опоры (скелет): В скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей (у змей грудной клетки нет, ребра оканчиваются свободно).
Пищеварительная система: Хищники. Зубы мелкие конические, сросшиеся с челюстями, у змей есть крупные (некоторые несут ядовитые железы), кишечник открывается в клоаку.
Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.
Дыхательная система: Легкие парные (у змей – одно), легочный или реберный тип дыхания.
Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.
Органы чувств: Глаза с веками (у змей срастаются, образуя пленку) и мигательной перепонкой (змеи видят плохо) зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык (у змей). Орган слуха – внутреннее и среднее ухо (змеи слышат плохо).
Выделительная система: Тазовые почки.
Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.
Значение:
Звено в цепи питания, многие ядовиты, регулируют численность грызунов и других животных, из яда готовят лекарственные препараты.
Представители:
Морские: суповая зеленая, кожистая, Бисса. Сухопутные: звездчатая, средиземноморская, дальневосточная, паучья, слоновая (самая большая).
Пресноводные: болотная .
Красноухая черепаха
Сухопутная черепаха
Количество видов: Около 250-300
Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда.
Система опоры (скелет): Скелет срастается с панцирем.
Пищеварительная система: Хищники и травоядные, но зубов нет, челюсти покрыты роговым чехлом с режущим краем. У растительноядных есть зачаток слепой кишки, кишечник открывается в клоаку.
Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.
Дыхательная система: Легкие парные, легочный или реберный тип дыхания
Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.
Органы чувств: Глаза с веками и мигательной перепонкой зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык. Орган слуха – внутреннее и среднее ухо.
Выделительная система: Тазовые почки.
Развитие: Наружное (яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше).
Значение:
Звено в цепи питания.
Представители: Крокодилы: нильский, миссисипский. Аллигаторы: каймановый, китайский, гавиаловый.
Нильский крокодил
Аллигатор
Количество видов: 26
Место обитания и образ жизни: Водная (предпочтительно) и наземно-воздушная среда.
Система опоры (скелет): Передние конечности пятипалые, задние с 4мя пальцами с плавательными перепонками.
Пищеварительная система: Хищники. Глотают пищу не пережевывая, регулируют сжатие челюстей, зубы крупные чередуются с мелкими, конические, каждый в отдельной челюстной ямке, кишечник открывается в клоаку.
Кровь разделяется на артериальную и венозную, и, как следствие, высокий обмен веществ.
Дыхательная система: Легкие более сложного строения, легочный или реберный тип дыхания.
Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.
Органы чувств: Хорошо видят (даже ночью) и слышат, ноздри при погружении закрываются специальными клапанами.
Выделительная система: Тазовые почки.
Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.
Значение:
Звено в цепи питания, используют шкуры (интенсивно истребляются).
Сравнение змей и ящериц:
У змей сросшееся веко, оно прозрачное до момента линьки.
У змей подвижное соединение челюстей.
У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Сросшиеся веки свойственны большинству гекконов, взгляд которых в результате немигающий, как у змей.