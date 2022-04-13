Разнообразие отдела Покрытосеменные

Семейства покрытосеменных растений также выделяют на основании совокупности признаков. Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода. Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что учёные смогли выделить более 300 семейств цветковых растений!
Семейства класса Двудольные
Крестоцветные (около 3 тыс. видов)
Особенности крестоцветных:
Жизненная форма – преимущественно травы, реже кустарники.
Опыление – насекомоопыляемые.
Листья – располагаются поочередно или в виде корневой розетки.
Соцветие – кисть; у цветков по 4 чашелистика, 4 лепестка (в форме креста), 6 тычинок (2 короткие и 4 длинные), 1 пестик.
Плод – стручок или стручочек.
Розоцветные (около 3 тыс. видов)
Особенности розоцветных:
Жизненная форма – деревья, кустарники, травы.
Листья – располагаются почерёдно, имеют прилистники.
Соцветия – кисть, щиток, зонтик; цветки часто одиночные, имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.
Плод – яблоко, костянка, орешек, сборная костянка.
Пасленовые (около 2 тыс. видов)
Особенности пасленовых:
Жизненная форма – преимущественно травы.
Листья – простые с цельной пластинкой, без прилистников.
Соцветие – завиток; по 5 чашелистиков, лепестков и тычинок, 1 пестик.
Плод ягода или коробочка.
Бобовые/Мотыльковые (около 12 тыс. видов)
Особенности бобовых:
Жизненная форма – травы, кустарники, деревья.
Листья – чаще всего сложные, располагается поочерёдно, имеют прилистники.
Соцветие – головка или кисть, встречаются виды с одиночными цветками. Цветок имеет неправильную форму. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик 1.
Плод – боб.
Особенность – корни бобовых вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями.
Сложноцветные/Астроцветные (около 25 тыс. видов)
Особенности сложноцветных:
Жизненные формы – преимущественно травы, реже кустарники и деревья.
Листья – чаще листья простые, без прилистников. Располагаются поочерёдно, реже супротивно.
Соцветие – корзинка; цветки в соцветии в соцветии бывают трубчатые, воронковидные, язычковые, ложноязычковые.
Плод – семянка или летучка.
Семейства класса Однодольные
Лилейные (около 4 тыс. видов)
Особенности лилейных:
Жизненные формы – преимущественно многолетние травы, имеющие корневища или луковицы.
Опыление – насекомо- или ветроопыляемые.
Соцветия – зонтик, кисть или одиночные крупные цветки. Цветок с 6- юлепестками, 6 тычинок, 1 пестик.
Плод – ягода или коробочка.
Строение цветка
Злаковые/Мятликовые (около 10 тыс. видов)
Особенности злаков:
Жизненная форма – преимущественно травы.
Опыление – ветроопыляемые.
Листья – удлинённые с основанием в виде трубки, облегающей стебель.
Соцветия – сложный колос, метелка или початок; цветок имеет плёночные чешуи, различное количество тычинок, 1 пестик с двумя перистыми рыльцами.
Плод – зерновка.
Особенность – стебель соломина (полый внутри).
Строение цветка
Плод – зерновка
Орхидные (около 20 тыс. видов)
Особенности орхидных:
Жизненная форма – преимущественно травы, редко встречаются кустарники, лианы.
Опыление – насекомоопыляемые.
Листья – листья орхидных простые, тонкие или мясистые.
Соцветия – соцветия колос, кисть, реже одиночные цветки; цветки трёхчленные, чашелистики одинаковые, а из трёх лепестков средний сильно отличается от остальных, образуя губу (нижний лепесток).
Плод – коробочка, ягода.
Особенность – наличие воздушных корней.