Разнообразие отдела Покрытосеменные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Половая система Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Лимфатическая система Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Зоология
Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Тип Хордовые Тип Плоские черви Классы моллюсков Классы членистоногих Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Мутационная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Строение цветка Строение и разнообразие плодов Строение семени Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Среда обитания организмов Виды экосистем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем

Разнообразие отдела Покрытосеменные

Семейства покрытосеменных растений также выделяют на основании совокупности признаков. Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода. Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что учёные смогли выделить более 300 семейств цветковых растений!

Семейства класса Двудольные

  • Крестоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: капуста, редис, рапс, редька, горчица, левкой, пастушья сумка.

Особенности крестоцветных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, реже кустарники.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – располагаются поочередно или в виде корневой розетки.

  • Соцветие – кисть; у цветков по 4 чашелистика, 4 лепестка (в форме креста), 6 тычинок (2 короткие и 4 длинные), 1 пестик.

  • Плод – стручок или стручочек.

  • Розоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: яблоня, вишня, рябина, боярышник, малина, слива.

Особенности розоцветных:

  • Жизненная форма – деревья, кустарники, травы.

  • Листья – располагаются почерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветия – кисть, щиток, зонтик; цветки часто одиночные, имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.

  • Плод – яблоко, костянка, орешек, сборная костянка.

  • Пасленовые (около 2 тыс. видов)

Представители: помидор, картофель, табак, петуния, белена, баклажан, перец.

Особенности пасленовых:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Листья – простые с цельной пластинкой, без прилистников.

  • Соцветие – завиток; по 5 чашелистиков, лепестков и тычинок, 1 пестик.

  • Плод ягода или коробочка.

  • Бобовые/Мотыльковые (около 12 тыс. видов)

Представители: горох, клевер, люпин, соя, арахис, акация, донник.

Особенности бобовых:

  • Жизненная форма – травы, кустарники, деревья.

  • Листья – чаще всего сложные, располагается поочерёдно, имеют прилистники.

  • Соцветие – головка или кисть, встречаются виды с одиночными цветками. Цветок имеет неправильную форму. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик 1.

  • Плод – боб.

  • Особенность – корни бобовых вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями.

  • Сложноцветные/Астроцветные (около 25 тыс. видов)

Представители: астра, подсолнечник, одуванчик, ромашка, василек, девясил, бодяк.

Особенности сложноцветных:

  • Жизненные формы – преимущественно травы, реже кустарники и деревья.

  • Листья – чаще листья простые, без прилистников. Располагаются поочерёдно, реже супротивно.

  • Соцветие – корзинка; цветки в соцветии в соцветии бывают трубчатые, воронковидные, язычковые, ложноязычковые.

  • Плод – семянка или летучка.

Семейства класса Однодольные

  • Лилейные (около 4 тыс. видов)

Представители: лук, чеснок, ландыш, тюльпан, спаржа, алоэ, лилия.

Особенности лилейных:

  • Жизненные формы – преимущественно многолетние травы, имеющие корневища или луковицы.

  • Опыление – насекомо- или ветроопыляемые.

  • Соцветия – зонтик, кисть или одиночные крупные цветки. Цветок с 6- юлепестками, 6 тычинок, 1 пестик.

  • Плод – ягода или коробочка.

Картинки по запросу "лилейные""

Строение цветка

  • Злаковые/Мятликовые (около 10 тыс. видов)

Представители: пшеница, кукуруза, просо, овес, рожь, ячмень, пырей, мятлик, бамбук, тростник.

Особенности злаков:

  • Жизненная форма – преимущественно травы.

  • Опыление – ветроопыляемые.

  • Листья – удлинённые с основанием в виде трубки, облегающей стебель.

  • Соцветия – сложный колос, метелка или початок; цветок имеет плёночные чешуи, различное количество тычинок, 1 пестик с двумя перистыми рыльцами.

  • Плод – зерновка.

  • Особенность – стебель соломина (полый внутри).

Строение цветка

Плод – зерновка

  • Орхидные (около 20 тыс. видов)

Представители: Венерин башмачок, ятрышник, орхидея.

Особенности орхидных:

  • Жизненная форма – преимущественно травы, редко встречаются кустарники, лианы.

  • Опыление – насекомоопыляемые.

  • Листья – листья орхидных простые, тонкие или мясистые.

  • Соцветия – соцветия колос, кисть, реже одиночные цветки; цветки трёхчленные, чашелистики одинаковые, а из трёх лепестков средний сильно отличается от остальных, образуя губу (нижний лепесток).

  • Плод – коробочка, ягода.

  • Особенность – наличие воздушных корней.