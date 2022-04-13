Разнообразие отдела Покрытосеменные

Семейства покрытосеменных растений также выделяют на основании совокупности признаков. Важнейшими из них являются особенности строения цветка и плода. Строение этих органов у покрытосеменных столь разнообразно, что учёные смогли выделить более 300 семейств цветковых растений!

Семейства класса Двудольные

Крестоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: капуста, редис, рапс, редька, горчица, левкой, пастушья сумка.

Особенности крестоцветных:

Жизненная форма – преимущественно травы, реже кустарники.

Опыление – насекомоопыляемые.

Листья – располагаются поочередно или в виде корневой розетки.

Соцветие – кисть; у цветков по 4 чашелистика, 4 лепестка (в форме креста), 6 тычинок (2 короткие и 4 длинные), 1 пестик.

Плод – стручок или стручочек.

Розоцветные (около 3 тыс. видов)

Представители: яблоня, вишня, рябина, боярышник, малина, слива.

Особенности розоцветных:

Жизненная форма – деревья, кустарники, травы.

Листья – располагаются почерёдно, имеют прилистники.

Соцветия – кисть, щиток, зонтик; цветки часто одиночные, имеют по 5 чашелистиков и лепестков, много тычинок и один пестик.

Плод – яблоко, костянка, орешек, сборная костянка.

Пасленовые (около 2 тыс. видов)

Представители: помидор, картофель, табак, петуния, белена, баклажан, перец.

Особенности пасленовых:

Жизненная форма – преимущественно травы.

Листья – простые с цельной пластинкой, без прилистников.

Соцветие – завиток; по 5 чашелистиков, лепестков и тычинок, 1 пестик.

Плод ягода или коробочка.

Бобовые/Мотыльковые (около 12 тыс. видов)

Представители: горох, клевер, люпин, соя, арахис, акация, донник.

Особенности бобовых:

Жизненная форма – травы, кустарники, деревья.

Листья – чаще всего сложные, располагается поочерёдно, имеют прилистники.

Соцветие – головка или кисть, встречаются виды с одиночными цветками. Цветок имеет неправильную форму. Чашелистиков и лепестков по 5, тычинок 10, пестик 1.

Плод – боб.

Особенность – корни бобовых вступают в симбиоз с азотфиксирующими бактериями.

Сложноцветные/Астроцветные (около 25 тыс. видов)

Представители: астра, подсолнечник, одуванчик, ромашка, василек, девясил, бодяк.

Особенности сложноцветных:

Жизненные формы – преимущественно травы, реже кустарники и деревья.

Листья – чаще листья простые, без прилистников. Располагаются поочерёдно, реже супротивно.

Соцветие – корзинка; цветки в соцветии в соцветии бывают трубчатые, воронковидные, язычковые, ложноязычковые.

Плод – семянка или летучка.

Семейства класса Однодольные

Лилейные (около 4 тыс. видов)

Представители: лук, чеснок, ландыш, тюльпан, спаржа, алоэ, лилия.

Особенности лилейных:

Жизненные формы – преимущественно многолетние травы, имеющие корневища или луковицы.

Опыление – насекомо- или ветроопыляемые.

Соцветия – зонтик, кисть или одиночные крупные цветки. Цветок с 6- юлепестками, 6 тычинок, 1 пестик.

Плод – ягода или коробочка.

Строение цветка

Злаковые/Мятликовые (около 10 тыс. видов)

Представители: пшеница, кукуруза, просо, овес, рожь, ячмень, пырей, мятлик, бамбук, тростник.

Особенности злаков:

Жизненная форма – преимущественно травы.

Опыление – ветроопыляемые.

Листья – удлинённые с основанием в виде трубки, облегающей стебель.

Соцветия – сложный колос, метелка или початок; цветок имеет плёночные чешуи, различное количество тычинок, 1 пестик с двумя перистыми рыльцами.

Плод – зерновка.

Особенность – стебель соломина (полый внутри).

Строение цветка

Плод – зерновка

Орхидные (около 20 тыс. видов)

Представители: Венерин башмачок, ятрышник, орхидея.

Особенности орхидных: