Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Отдел Мхи Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека

Определение боисферы. Виды веществ по Вернадскому

Биосфера ― оболочка Земли, населенная живыми организмами.

Академик В.И. Вернадский посвятил ее изучению основную часть своих научных трудов.

Основные положения теории В. И. Вернадского:

1. Солнце ― источник энергии. Главнейшую роль в жизни на Земле играет непрерывно поступающий поток энергии.

Биосфера ― открытая система, она не может существовать без энергии, поступающей извне. Основным поставщиком этой энергии является Солнце. Растения способны аккумулировать солнечную энергию и переводить ее в энергию химических связей, таким образом, делая ее доступной для всех остальных живых организмов.

2. Живое вещество играет основную роль в биохимическом круговороте веществ и энергии.

Живые организмы участвуют в круговороте всех химических элементов.

3. Элементарной структурной единицей биосферы является биогеоценоз.

Биосфера является высшим уровнем организации жизни на Земле. Она включает в себя все нижестоящие элементы и частично подчиняется их законам: биосфера тем устойчивее, чем устойчивее ее компоненты, то есть биогеоценозы.

4. Необходимым условием существования биосферы является круговорот веществ.

Круговорот веществ позволяет повторно использовать одни и те же элементы. Если бы этот процесс не происходил, растения бы исчерпали запас минеральных веществ и в итоге бы погибли.

5. Живое вещество в биосфере распределено неравномерно.

В океане обитает менее 1% живых организмов, населяющих планету. Оставшиеся организмы живут на суше. На суше 99% живых существ ― растения, животные составляют менее 1%.

6. Биосфера имеет границы.

Биосфера распространяется на нижний слой атмосферы, верхний слой литосферы и часть гидросферы.

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7. Под влиянием деятельности человека биосфера переходит в ноосферу ― «сферу разума».

Ноосфера ― «разумная оболочка Земли» ― высшая стадия развития биосферы, в которой проявляется деятельность человека как главный, определяющий фактор развития.

8. Все вещества биосферы подразделяются на четыре группы: живое, косное, биокосное, биогенное.

Внимание!

Задания на знания данных четырех групп вещества очень часто встречаются в экзамене, поэтому обратите внимание на примеры!

  • Живое вещество ― совокупность всех живых элементов биосферы.

Примеры: медведь белый, осока заячья, олений мох.

  • Косное веществонеживые компоненты биосферы, в своем происхождении никак не связанные с деятельностью живого.

Примеры: гранит, базальт, мрамор, песок, глина.

  • Биокосное вещество ― элементы, образованные в результате совместной деятельности живого и косного.

Примеры: вода, почва, ил и другие элементы.

  • Биогенное вещество ― вещество, на протяжении истории развития планеты образуемое живыми веществами.

Примеры: нефть, газ, каменный уголь, молоко, мёд, жемчуг.


Функции живого вещества:

  • Энергетическая ― связана с запасанием энергии в виде химических связей в процессе фотосинтеза, передачей ее по цепям питания, использованием, рассеиванием;

  • Газовая ― поддержание постоянного газообмена с окружающей средой, влияние на газовый состав атмосферы;

  • Концентрационная ― участие в биогенной миграции атомов, которые концентрируются в живых организмах, а после их отмирания переходят в неживую природу;

  • Окислительно-восстановительная ― обмен веществ и энергии, фотосинтез;

  • Иногда выделяют транспортную функцию ― перенос веществ против силы тяжести и в горизонтальном направлении.

Внимание!

Процесс фотосинтеза может выполнять РАЗНЫЕ функции, это зависит от формулировки задания (можно применить метод ключевого слова).

Например:

Выделение кислорода в процессе фотосинтеза ― газовая функция,

или

Преобразование углекислого газа при синтезе глюкозы ― окислительно-восстановительная функция.