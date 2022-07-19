Строение и жизнедеятельность водорослей

Характерной особенностью водорослей является то, что их тело НЕ расчленено на ткани и органы, а представлено талломом (или слоевищем). Именно поэтому водоросли относятся к низшим растениям. Так же для них характерно наличие хроматофоров – органоиды, подобные хлоропластам высших растений.

Вспомним! Наука о водорослях - альгология.

Строение клетки водоросли

Строение клетки водоросли в целом схоже со строением растительной клетки, однако она имеет свои особенности.

Одной из главных отличительных черт водорослевой клетки является организация фотосинтезирующего пигмента не в виде хлоропласта, а в виду специального образования – хроматофора, который может иметь самую замысловатую форму в зависимости от типа пигмента и вида самой водоросли.

Ниже представлено строение нитчатой водоросли спирогиры. Слева – схематичный рисунок, справа – фотография микропрепарата реальной спирогиры.

Хроматофор

Хоть тело водорослей и НЕ разделено на ткани и органы, однако они отличаются большим морфологическим многообразием: бывают одно- и многоклеточными, а также колониальными.

Колониальный организм отличается от многоклеточного тем, что в многоклеточном клетки дифференцируются по функциям (хотя бы частично), в колонии же каждая клетка в основном является практически самостоятельным организмом.

Колониальная водоросль вольвокс

Строение многоклеточных водорослей соответствует среде их обитания.

Особенности, характерные для растения, живущего в воде:

● Наличие целлюлозно-пектиновой оболочки позволяет водорослям сочетать прочность с возможностью интенсивного роста и высокой проницаемостью.

● У бентосных (донных) водорослей слоевище прикрепляется к дну с помощью ризоидов или базального диска. Это приспособление позволяет им не отрываться от субстрата во время прибоя и при ударах волн.

Ризоиды

● Таллом водоросли обычно не сплошной, а разделенный – это помогает водоросли снизить сопротивление толщи воды.

● Адаптацией к изменению спектра света, доходящего до глубин океана, стало формирование новых фотосинтезирующих пигментов, а также увеличение числа пигментов в клетке по мере роста глубины.

● Таллом водоросли достаточно часто бывает покрыт слизью, которая удерживает воду внутри водоросли, препятствует излишней ее потере.

● Внутри водоросли часто можно заметить воздушные пузырьки, которые помогают им удерживать вертикальное положение в воде.

● Размножение водорослей обычно происходит в период прилива. В это время споры и гаметы выходят из тела растения и дают начало новым водорослям. Молодые особи начинают свое развитие практически сразу же, чтобы не быть унесенными в море во время отлива.

Экология водорослей

Водоросли – самая древняя группа растений на Земле. Они обитают как в воде, так и на суше – во влажной почве, на коре деревьев. Также они способны вступать в симбиоз с грибами и образовывать лишайники. Бурые водоросли вместе с кораллами формируют океанические острова.

Водоросли являются началом цепей питания , так как способны улавливать энергию света и превращать ее в энергию химических связей в органических веществах, которые являются пищей для животных, начиная простейшими и заканчивая млекопитающими.

Не менее важной функцией водорослей является обогащение воды кислородом , который они выделяют в процессе фотосинтеза. Без кислорода в воде не смогли бы дышать ни животные, ни сами растения.

Водоросли поставляют многим животным среду для обитания: в толще их разветвленного таллома часто живут многие беспозвоночные, а также молодь рыб и земноводных.

Значение водорослей для человека

Человек также активно использует водоросли: Их возделывают в крупных масштабах для получения ценных пищевых добавок в животноводстве

В промышленности из водорослей извлекают соли калия, йод, бром и другие вещества

Морская капуста (ламинария) имеет пищевое, диетическое и кормовое значение

Агар-агар, получаемый из некоторых бурых водорослей, используется в пищевой промышленности и в лабораториях.

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