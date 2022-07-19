Строение и жизнедеятельность водорослей

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Зоология
Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Классы членистоногих Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Строение и жизнедеятельность водорослей

Характерной особенностью водорослей является то, что их тело НЕ расчленено на ткани и органы, а представлено талломом (или слоевищем). Именно поэтому водоросли относятся к низшим растениям. Так же для них характерно наличие хроматофоров – органоиды, подобные хлоропластам высших растений.

Вспомним! Наука о водорослях - альгология.

Строение клетки водоросли

Строение клетки водоросли в целом схоже со строением растительной клетки, однако она имеет свои особенности.

Одной из главных отличительных черт водорослевой клетки является организация фотосинтезирующего пигмента не в виде хлоропласта, а в виду специального образования – хроматофора, который может иметь самую замысловатую форму в зависимости от типа пигмента и вида самой водоросли.

Ниже представлено строение нитчатой водоросли спирогиры. Слева – схематичный рисунок, справа – фотография микропрепарата реальной спирогиры.

Хроматофор

Хоть тело водорослей и НЕ разделено на ткани и органы, однако они отличаются большим морфологическим многообразием: бывают одно- и многоклеточными, а также колониальными.

Колониальный организм отличается от многоклеточного тем, что в многоклеточном клетки дифференцируются по функциям (хотя бы частично), в колонии же каждая клетка в основном является практически самостоятельным организмом.

Колониальная водоросль вольвокс

Строение многоклеточных водорослей соответствует среде их обитания.

Особенности, характерные для растения, живущего в воде:

● Наличие целлюлозно-пектиновой оболочки позволяет водорослям сочетать прочность с возможностью интенсивного роста и высокой проницаемостью.

● У бентосных (донных) водорослей слоевище прикрепляется к дну с помощью ризоидов или базального диска. Это приспособление позволяет им не отрываться от субстрата во время прибоя и при ударах волн.

Ризоиды

● Таллом водоросли обычно не сплошной, а разделенный – это помогает водоросли снизить сопротивление толщи воды.

● Адаптацией к изменению спектра света, доходящего до глубин океана, стало формирование новых фотосинтезирующих пигментов, а также увеличение числа пигментов в клетке по мере роста глубины.

● Таллом водоросли достаточно часто бывает покрыт слизью, которая удерживает воду внутри водоросли, препятствует излишней ее потере.

● Внутри водоросли часто можно заметить воздушные пузырьки, которые помогают им удерживать вертикальное положение в воде.

● Размножение водорослей обычно происходит в период прилива. В это время споры и гаметы выходят из тела растения и дают начало новым водорослям. Молодые особи начинают свое развитие практически сразу же, чтобы не быть унесенными в море во время отлива.

Экология водорослей

Водоросли – самая древняя группа растений на Земле. Они обитают как в воде, так и на суше – во влажной почве, на коре деревьев. Также они способны вступать в симбиоз с грибами и образовывать лишайники. Бурые водоросли вместе с кораллами формируют океанические острова.

  • Водоросли являются началом цепей питания, так как способны улавливать энергию света и превращать ее в энергию химических связей в органических веществах, которые являются пищей для животных, начиная простейшими и заканчивая млекопитающими.

  • Не менее важной функцией водорослей является обогащение воды кислородом, который они выделяют в процессе фотосинтеза. Без кислорода в воде не смогли бы дышать ни животные, ни сами растения.

  • Водоросли поставляют многим животным среду для обитания: в толще их разветвленного таллома часто живут многие беспозвоночные, а также молодь рыб и земноводных.

Значение водорослей для человека

Человек также активно использует водоросли:

  • Их возделывают в крупных масштабах для получения ценных пищевых добавок в животноводстве

  • В промышленности из водорослей извлекают соли калия, йод, бром и другие вещества

  • Морская капуста (ламинария) имеет пищевое, диетическое и кормовое значение

  • Агар-агар, получаемый из некоторых бурых водорослей, используется в пищевой промышленности и в лабораториях.

Прочитайте темы: “Размножение водорослей”, “Классификация водорослей” и переходите к тестированию.