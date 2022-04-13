Круговорот веществ

Круговорот углерода
Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора, которые поступают в атмосферу при сжигании топлива. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.
Круговорот азота
Азот – важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот.
Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.
Круговорот воды
Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром.
Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации.
Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды.
Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу.
Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд.
Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.