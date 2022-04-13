Круговорот веществ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Роль витаминов Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Дыхательная система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология вирусов Морфология вирусов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Жизненные циклы растений
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Оболочники Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Классы моллюсков Тип Членистоногие Классы членистоногих Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных

Круговорот веществ

Круговорот веществ ― естественное циклическое движение химических элементов от одного компонента биосферы (или биоценоза) к другому, поддерживаемое потоком солнечной радиации. Основным средством этого круговорота служат пищевые связи живых организмов.

Круговорот углерода

Углерод в природе находится в горных породах в виде известняка и мрамора, которые поступают в атмосферу при сжигании топлива. Из воздуха углекислый газ поглощается зелеными растениями, при фотосинтезе превращается в органические вещества, которые затем переходят по цепям питания, и снова углерод возвращается в атмосферу в виде углекислого газа, образующегося в результате метаболизма (дыхание, брожение), благодаря деятельности бактерий, разрушающих мертвые остатки растений и животных.

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Круговорот азота

Круговорот азота – биогеохимический процесс в биосфере, в котором участвуют организмы-редуценты, а также нитрифицирующие и клубеньковые бактерии.

Азот – важный химический элемент, входящий в состав белков и нуклеиновых кислот.  

Основная масса азота поступает из атмосферы благодаря азотфиксирующим бактериям. Они усваивают его и переводят в химические соединения, способные усваиваться растениями. Затем азот передается по цепям питания и возвращается в свободном виде в атмосферу.  

Аммонификация – разложение (гниение) белков с образованием аммиака (минерализация органического вещества) – осуществляется редуцентами.
 

Нитрификация – процесс окисления солей аммиака в соли азотной кислоты: I этап – превращение аммиака в нитриты; II этап – превращение нитритов в нитраты.
Осуществляется почвенными нитрифицирующими бактериями (нитрозомонас, нитрозабактер). 

Денитрификация – разложение солей азотной кислоты до образования газообразного азота – осуществляется почвенными денитрифицирующими бактериями.
 

Азотфиксация – образование азотистых соединений путем фиксации атмосферного азота свободноживущими почвенными бактериями (азотобактер) или бактериями, живущими в симбиозе с корнями бобовых растений (клубеньковые бактерии ризобиум).
 

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Круговорот воды

Вода выпадает на поверхность Земли в виде осадков, образующихся из водяного пара атмосферы. Определенная часть выпавших осадков испаряется прямо с поверхности, возвращаясь в атмосферу водяным паром.

Другая часть проникает в почву, всасывается корнями растений и затем, пройдя через растения, испаряется в процессе транспирации.

Третья часть просачивается в глубокие слои подпочвы до водоупорных горизонтов, пополняя подземные воды.

Четвертая часть в виде поверхностного, речного и подземного стока стекает в водоемы, откуда также испаряется в атмосферу.

Наконец, часть используется животными и потребляется человеком для своих нужд.

Вся испарившаяся и вернувшаяся в атмосферу вода конденсируется и вновь выпадает в качестве осадков.

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