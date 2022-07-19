Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Виды экосистем Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Плоские черви Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Дыхательная система Эндокринная система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Органы чувств Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений

Классы Однодольные и Двудольные

Классификация Покрытосеменных растений. Классы и семейства

Отдел покрытосеменных растений – самый многочисленный в царстве Растения (около 250 тыс. видов) – подразделяется на два класса: однодольные и двудольные.

Растения, принадлежащие к тому или иному классу, отличаются по следующим признакам:

  1. По числу семядолей зародыша (одна или две);

  2. По жилкованию листьев;

  3. По характеру корневой системы молодых, выросших из семян растений;

  4. По строению стеблей;

  5. По строению цветков;

  6. По жизненным формам.

Класс Однодольные:

  • Имеет зародыш с одной семядолей

  • Дуговое, параллельное жилкование; лист сидячий, цельный (искл. Вороний глаз)

  • Мочковатая корневая система (искл. Вороний глаз)

  • Проводящая ткань стебля состоит из пучков. Кольца камбия как у двудольных нет.

  • Число элементов цветка кратно 3; простой околоцветник

  • Семейства: Злаки (Мятликовые), Лилейные, Осоковые, Орхидные, Пальмовые. Травянистые растения.

Зародыш однодольного растения

Класс Двудольные:

  • Имеет зародыш с двумя семядолями

  • Перистое, пальчатое жилкование листа; лист черешковый, часто рассеченный (искл. Подорожник)

  • Стержневая корневая система (искл. Подорожник)

  • Проводящая ткань стебля имеет выраженное кольцевое строение. Благодаря кольцевому слою камбия стебель растет в толщину.

  • Число элементов цветка кратно 4 или 5; двойной околоцветник

  • Семейства: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Сложноцветные (Астровые), Зонтичные, Губоцветные. Травы, кустарники, деревья.

Сравнение классов цветковых растений