Сцепленное наследование генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов
Зоология
Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Хордовые Тип Моллюски Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Органы чувств Железы пищеварительной системы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Половая система Роль витаминов Выделительная система Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Ткани в организме человека Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Органогенез
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Отдел Голосеменные Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Микробиология, микология
Физиология бактерий Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Сцепленное наследование генов

Хромосомная теория наследственности – это теория, согласно которой передача наследственной информации в ряду поколений связана с передачей хромосом, в которых последовательно расположены гены.

Мендель изучил наследование только семи пар признаков у душистого горошка. Его законы подтвердились на самых разных видах организмов, т. е. было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако позже было замечено, что у душистого горошка два признака — форма пыльцы и окраска цветков — не дают независимого распределения в потомстве. Потомки оставались похожими на родителей.

Каковы же закономерности наследования генов, локализованных в одной хромосоме? Этот вопрос был изучен американским генетиком Т. Морганом и его учениками.

В своих экспериментах Томас Морган и его коллеги изучали наследование признаков у дрозофил.

A – серый цвет тела;

a – чёрный цвет тела;

B – длинные крылья;

b – зачаточные крылья.

При проведении экспериментов Т. Морган скрещивал между собой серых мушек с длинными крыльями (AABB) и чёрных мушек с зачаточными крыльями (aabb). Всё поколение при этом получилось единообразным, согласно первому закону Менделя (AaBb) – серые мушки с длинными крыльями.

Далее Морган использовал анализирующее скрещивание с особью aabb – чёрное тело и зачаточные крылья.

Т. Морган и его коллеги получили неожиданный результат: кроме ожидаемых фенотипов потомства (серое тело и длинные крылья, чёрное тело и зачаточные крылья), были получены особи со смешанными признаками – серое тело и зачаточные крылья (Aabb), и чёрное тело, и длинные крылья (aaBb).

Т. Морган пришёл к выводу, что, кроме гамет AB и ab были получены гаметы Ab и aB, произошёл кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами.

Хромосомная теория наследственности была сформулирована Т. Морганом и его учениками в начале 20-х гг. XX в:

1. Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое число генов; набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален.

2. Каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.

3. Гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности.

4. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов;

Группы генов, расположенных в одной хромосоме, составляют группу сцепления. Сцепленные гены расположены в хромосомах в линейном порядке.

Так, у человека 46 хромосом — 23 группы сцепления, у дрозофилы 8 хромосом — 4 группы сцепления.

Внимание! На половых хромосомах бывают псевдоаутосомные участки, т. е. гены, которые есть и на Х, и на Y-хромосоме. Подобные варианты встречаются в генетических задачах ЕГЭ.

5. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера, что приводит к образованию рекомбинантных хромосом; частота кроссинговера зависит от расстояния между генами: чем больше расстояние, тем больше величина кроссинговера;

Расстояние между генами измеряется в морганидах.

1 морганида = 1% вероятности кроссинговера.

6. На основании частот рекомбинации определяют расстояние между генами. Что позволяет строить генетические карты хромосом.

Генетическое картирование – определение положения какого-либо гена по отношению к другим генам. Постоянство процента кроссинговера между определенными генами позволяет локализовать их.

Генетическая карта – схема взаимного расположения и относительных расстояний между генами определённых хромосом, находящихся в одной группе сцепления.

Она представляет собой отрезок прямой, на котором нанесён порядок расположения генов и указано расстояние между ними в морганидах.

Генетические карты хромосом составлены для многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов (дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов.

Генетическая карта дрозофилы