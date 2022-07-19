Ткани в организме человека

В процессе эмбрионального развития из эктодермы, энтодермы и мезодермы формируются четыре основных вида тканей, которые являются компонентами всех органов и систем органов в теле человека.
Плоский эпителий выстилает альвеолы, плевру, брюшину, частично ротовую полость и препятствует проникновению в организм чужеродных агентов, а также участвует в газообмене (в легких).
Рисунок 1. Плоский эпителий
Железистый эпителий составляет основу желез, эти клетки содержат большое количество Аппарата Гольджи, отвечающего за накопление и выделение секрета. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.
Рисунок 2. Железистый эпителий
Мерцательный (реснитчатый) эпителий выстилает воздухоносные пути, например, носовую полость. Клетки мерцательного эпителия содержат на своей поверхности реснички, с помощью которых они удаляют частички пыли из дыхательных путей.
Многослойный ороговевающий эпителий является основой нашей кожи, из него также формируются ее дериваты (производные) – ногти и волосы.
Рисунок 3. Многослойный ороговевающий эпителий
Плотное прилегание клеток друг к другу
Малое количество межклеточного вещества.
Это необходимо для обеспечения плотного контакта клеток, которое не позволяет проникать никаким веществам между ними и попадать в области, где они не должны находиться. Например, эпителий, выстилающий кишечник, препятствует проникновению его содержимого в брюшную полость и в кровь. Кожа защищает нас от проникновения многих бактерий и вирусов.
Функции эпителиальной ткани:
Покровная (многослойный ороговевающий эпителий кожи)
Разграничительная = отделяет окружающую среду от организма человека
Защитная = за счет плотного контакта клеток
Секреторная = выделение секрета (потовые железы)
Выделительная = выделение различных веществ (выделение мочи)
Вот так выглядят некоторые виды эпителия:
Рисунок 4. Виды эпителия
Рисунок 5. Виды эпителия
А — однослойный плоский эпителий (мезотелий);
Б — однослойный кубический эпителий;
В — однослойный цилиндрический (столбчатый) эпителий;
Г — однослойный реснитчатый эпителий;
Д — многослойный переходный эпителий;
Е — многослойный плоский неороговевающий эпителий.
К ней относят: костную, хрящевую, волокнистые ткани, кровь, лимфу, жировую ткань.
разнообразие функций (сравните функцию бедренной кости и, например, крови)
обилие межклеточного вещества на достаточно малое количество клеточных элементов. Представьте себе, например, кровь, в которой содержание клеток обычно не превышает 40% от всего ее количества.
Виды соединительных тканей и их функции:
|Вид
|Расположение
|Строение
|Функции
|Костная
|Скелет
|
Костная ткань включает:
Структурно-функциональной единицей кости является - остеон. Он состоит из костных пластинок, которые окружают канал с кровеносными сосудами и нервами (гаверсов канал).
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Опорная (составляет скелет).
Защитная (обеспечивает защиту внутренних органов, например, рёбра защищают лёгкие).
Кроветворная (красный костный мозг продуцирует клетки крови).
|Хрящевая
|Суставные поверхности костей, дыхательные пути, ушные раковины
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Хрящ состоит из:
В отличие от костной ткани, не содержит нервы и кровеносные сосуды.
Снаружи хрящ покрыт соединительнотканной оболочкой — надхрящницей.
Основным строительным материалом является коллаген.
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Опорная (входит в состав скелета).
Защитная (защищает кости в местах подвижного соединения от повреждений).
|Плотная волокнистая
|Связки, сухожилия, дерма
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Состоит по большей части из коллагеновых волокон и небольшого количества клеток (фиброцитов).
|Опорно-защитная (в составе скелета и кожи).
|Рыхлая волокнистая
|Подкожно-жировая клетчатка, околосердечная сумка, проводящие пути нервной системы, содержится в строме практически всех органов
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Состоит из разных клеток (фибробластов и фиброцитов), разбросанных в межклеточном веществе, и произвольно расположенных коллагеновых и эластических волокон.
|
Соединяет кожу с мышцами.
Поддерживает органы.
Заполняет промежутки между органами.
|Жировая
|Подкожно-жировая клетчатка (гиподерма), желтый костный мозг
|
Содержит в основном жировые клетки (адипоциты).
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Запасающая (запас воды и питательных веществ).
Защитная (амортизация от ударов и ушибов, защита от переохлаждения).
Регуляторная (синтез гормонов)
|Кровь
|Камеры сердца и кровеносных сосудов
|Состоит из плазмы и форменных элементов – клеток (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).
|
Транспортная:
– дыхательная (переносит кислород и углекислый газ),
– трофическая (переносит питательные вещества от пищеварительных органов к другим органам и тканям),
– выделительная (переносит продукты метаболизма к органам выделения),
– гуморальная (переносит гормоны).
Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды).
Терморегуляционная (поддержание температуры тела).
|Лимфа
|Лимфатические сосуды
|Состоит из плазмы (органические вещества, минеральные вещества, вода) и форменных элементов (тромбоциты, лейкоциты).
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Защитная (очищение клеток и тканей от микробов, вирусов, токсинов, метаболитов).
Транспортная (через лимфатическую систему в кровь поступают жиры, которые всасываются в тонком кишечнике).
Гомеостатическая (поддержание постоянства внутренней среды).
Клетки этой ткани:
Не способны к обновлению (хотя ведутся исследования, которые вроде бы в какой-то одной или другой зоне мозга все-таки нашли делящиеся клетки, но раз информации об этом нет в учебнике, мы делаем вид, что мы об этом не знаем).
Нервные клетки удивительны. Их длина может достигать 1 метра, и это для них не предел.
У них чаще всего одно ядро и один длинный отросток – аксон. Короткие отростки нейронов (нервных клеток) называются дендритами.
Возбуждению
Проведению нервного импульса
Это их отличительная особенность. Нервная система распространена по всему организму и регулирует его деятельность. Более подробно о ней мы поговорим на соответствующем уроке на курсе.
Перед вами собственно нейрон и его маленькие помощники = глиальные клетки, которые также являются производными нервной ткани. Их задача – создание поддержки и опоры для столь важных для нашего организма нейронов. Они помогают ему питаться и защищают его по мере возможности.
Рисунок 6. Строение нервной ткани (нейрон + клетки глии)
Виды мышечной ткани:
Поперечнополосатая мускулатура
● состоит из многоядерных клеток – миоцитов
● могут достигать 10 см в длину
● поперечная исчерченность
● высокая скорость сокращения и расслабления
● произвольность (управление по воле человека)
Функции: этот вид мышц составляет основу скелетной мускулатуры, с помощью которой мы можем передвигать наше тело в пространстве, говорить и выражать эмоции с помощью мимики. Все эти акты подконтрольны нашему сознанию, то есть мы можем произвольно управлять ими.
Гладкая мускулатура
● состоит из одноядерных клеток – миоцитов веретеновидной формы
● короткие
● не имеют исчерченности
● обладает автоматией
● медленное сокращение и расслабление
Функции: входят в состав стенки многих органов: желудка, кишечника, пищевода, а также стенок сосудов. Они сокращаются непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Их деятельность регулирует вегетативная нервная система.
Сердечная мышца
● состоит из одно- или двухъядерных кардиомиоцитов
● поперечная исчерченность
● кардиомиоциты соединены между собой вставочными дисками
● обладает автоматией
Функции: Последовательное сокращение и расслабление различных отделов сердца. Подконтрольна вегетативной нервной системе.
Рисунок 7. Виды мышечной ткани
Механизм мышечного сокращения
Основой всех типов мышечного сокращения служит взаимодействие актина и миозина. В скелетных мышцах за сокращение отвечают миофибриллы. Миофибриллы состоят из саркомеров. Саркомеры представляют собой структуры, состоящие из актиновых (тонких) и миозиновых (толстых) филаментов и Z-дисков. Сокращение происходит при увеличении концентрации в цитоплазме ионов Ca2+. При сокращении мышечного волокна происходит возбуждение сократимых белков, тонкие миофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.
Внимание! Чередование участков актина и миозина в миофибриллах придают мышце поперечную исчерченность.