Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Основные эволюционные представления
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика животных Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Тип Хордовые
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение и разнообразие плодов Строение семени Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Органы чувств Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Отделы пищеварительной системы Покровная система Лимфатическая система Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Организм как биологическая система
Бесполое размножение Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Органогенез

Одноклеточные организмы

Подцарство Простейшие (одноклеточные)

Подцарство Простейшие включает в себя животных, тело которых состоит из одной клетки. Клетка – целый организм, роль органов выполняют органоиды.

Разнообразие Простейших

  • Тип Жгутиковые

  • Тип Саркодовые

  • Тип Инфузории

  • Тип Споровики

I. Тип Жгутиковые

Представитель: Эвглена Зеленая

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Эвглена, как типичный представитель данного типа, осуществляет передвижение за счет движения (вращения) ЖГУТИКА

  • На переднем конце тела расположен клеточный рот и светочувствительный глазок (=стигма)

  • В передней части тела мы также можем увидеть сократительную вакуоль (органоид выделения жидких продуктов обмена)

  • В цитоплазме содержатся зеленые ХЛОРОПЛАСТЫ, несущие зеленый пигмент – хлорофилл

  • Питание = может питаться как готовыми органическими веществами, так и собственной органикой, синтезированной в процессе фотосинтеза

  • Есть плотная оболочка, форма тела постоянна (НЕ КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА)

  • Размножается простым делением надвое

Особенности данного организма:

Эвглена сочетает в себе признаки:

  • Животных – активно передвигается + обладает гетеротрофным питанием

  • Растений – способна к фотосинтезу

Эвглена зеленая

Лямблия, трипаносома

II. Тип Саркодовые

Представитель: Амеба Обыкновенная

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Непостоянная форма тела из-за отсутствия плотной оболочки, способны образовывать ПСЕВДОПОДИИ, или ЛОЖНОНОЖКИ

  • При неблагоприятных условиях образует ЦИСТУ

  • Питается фагоцитозно, нет клеточного рта

  • Размножается простым делением надвое

Картинки по запросу "строение амебы""

Строение Амебы обыкновенной

Фораминиферы

Особенности:

  • обитатели моря;

  • подавляющее большинство фораминифер образует известковую раковину, служащую экзоскелетом. Через отверстие раковины во внешнюю среду могут выпячиваться ложноножки;

  • раковины фораминифер участвуют в образовании значительной части морских отложений (осадочных пород).

Разнообразие фораминифер

III. Тип Инфузории (Ресничные)

Представитель: Инфузория туфелька

Строение и описание жизнедеятельности:

  • Большое количество РЕСНИЧЕК

  • Есть клеточный рот, глотка

  • Удаление непереваренной пищи с помощью ПОРОШИЦЫ

  • Наличие двух сократительных вакуолей (2 «солнышка»)

  • КОНЪЮГАЦИЯ = половой процесс

Особенности данного организма:

1. Два ядра

Макронуклеус (большое ядро) Микронуклеус (маленькое ядро)

Вегетативное ядро =

Отвечает за все процессы жизнедеятельности, кроме полового процесса

Генеративное ядро =

Отвечает за половой процесс

Картинки по запросу "строение инфузории туфельки""

Строение Инфузории-туфельки

2. Конъюгация – половой процесс одноклеточных животных, при котором те обмениваются своим наследственным материалом.

Размножение (бесполое и половое)

  1. Сближение двух инфузорий (МИ – микронуклеус; МА – макронуклеус) и образование между ними цитоплазматического мостика.

  2. Первое деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).

  3. Второе деление микронуклеуса (как результат, образование четырех ядер).

  4. Трое из четырёх образовавшихся микронуклеусов погибают. Также погибает макронуклеус.

  5. Третье деление микронуклеуса (как результат, образование двух ядер).

  6. Обмен ядрами (одно из двух образовавшихся ядер переходит к клетку другой инфузории).

  7. Слияние двух новых микронуклеусов в одно ядро.

  8. Деление ядра надвое.

  9. Из двух имеющихся ядер, одно становится макронуклеусом, другое – микронуклеусом.

IV. Тип Споровики

Представитель: Малярийный плазмодий

На экзамене вас будут много спрашивать про жизненный цикл малярийного плазмодия!

Основной хозяин = хозяин, в котором происходит ПОЛОВОЕ размножение

Промежуточный = БЕСПОЛОЕ

Малярийный плазмодий:

Основной хозяин = КОМАР!

Промежуточный хозяйн = ЧЕЛОВЕК!

Вызывает малярию:

Возбудитель = малярийный плазмодий

Переносчик = малярйный комар

Цикл развития малярийного плазмодия:

  1. В организм человека возбудители малярии попадают вместе со слюной заражённого комара в виде тонких веретеновидных клеточек – так называемых спорозоитов

  2. Кровеносная система разносит спорозоиты по всему телу, и часть их через печёночную артерию попадает в печень и там внедряется в печёночные клетки

  3. В клетках печени паразиты разрастаются, а затем распадаются на мелкие дольки – мерозоиты, которые попадают в общее кровяное русло и уже в таком виде внедряются в красные кровяные тельца – эритроциты

  4. Он заполняет собой весь объем поражённого им кровяного тельца, а затем дробится (шизогония = бесполое размножение) сразу на мелкие дольки – мерозоиты. Тогда кровяные тельца, в которых развивались паразиты, окончательно разрушаются, молодые мерозоиты попадают в кровяную жидкость, а затем проникают в новые кровяные тельца

  5. Лихорадка

  6. Укус комара, паразит попадает в кишечник, где происходит половое размножение.

  7. Внедрение паразита в слюнные железы комара

Жизненный цикл малярийного плазмодия

Внимание! Лихорадка наступает по причине разрушения эритроцитов.

Токсоплазма

Токсоплазма – внутриклеточный паразит. Токсоплазмоз протекает достаточно легко, однако у лиц с иммунодефицитом и беременных женщин последствия могут быть фатальными (у беременных плод может погибнуть).

Токсоплазма