Половая система (мужская и женская)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления
Ботаника
Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Микробиология, микология
Классификация грибов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология бактерий Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Органы чувств Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Роль витаминов
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Постэмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Зоология
Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Тип Моллюски Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки

Половая система (мужская и женская)

Человек, как и все живое, способен к самовоспроизведению, т.е. к сохранению и продолжению своего вида, воспроизведению себе подобных.

Человек, как и все млекопитающие, является существом раздельнополым, и для него свойственно размножение при помощи половых клеток — половое размножение, при котором происходит слияние мужской и женской гамет.

При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется оплодотворенное яйцо — зигота, в результате деления которой и формируется многоклеточный организм. Сначала он растет и развивается в теле матери, в специальном органе — матке.

После рождения человека его рост и развитие продолжаются (до достижения зрелого возраста).

Пол человека

Пол человека определяется совокупностью анатомических, генетических, физиологических и других признаков, отличающих мужской организм от женского.

В норме пол человека определяется по первичным половым признакам (особенностям анатомического строения органов размножения).

В репродуктивной системе различают наружные и внутренние органы размножения.

Мужская половая система

Внутренние (семенники, семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки);

наружные (половой член и мошонка)

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Семенники (яички) ― парные мужские половые железы, которые состоят из семенных канальцев, и расположены вне полости тела, в мошонке (кожно-мускульном мешочке).

Это связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов происходит только при пониженной температуре (около 35 °С).

В семенниках одновременно развиваются мужские половые клетки ― сперматозоиды и вырабатываются половые гормоны.

Сперматозоиды состоят из:

  • головки, содержащей ядро и акросому – видоизменённый аппарат Гольджи, с помощью ферментов которого сперматозоид расщепляет оболочку яйцеклетки, чтобы попасть внутрь;

  • шейку и среднюю часть, содержащую митохондрию, которая вырабатывает энергию для движений жгутика;

  • жгутика (хвоста), с помощью которого сперматозоиды передвигаются, благодаря его волнообразным движениям.

Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыводящий проток, и смешиваются с веществами, вырабатываемыми простатой и семенными пузырьками, образуя семенную жидкость (сперму). В 1 см³ спермы содержится от 60 до 20 млн сперматозоидов. Наружу сперма выводится по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена.

Женская половая система

Внутренние (яичники, маточные трубы (яйцеводы), матка и влагалище);

наружные (большие и малые половые губы, клитор)

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Яичники ― парные женские половые железы, расположенные в брюшной полости.

Снаружи яичники покрыты белочной оболочкой, под которой в соединительной ткани расположены граафовы пузырьки (фолликулы), в которых созревают женские половые клетки (яйцеклетки).

Важно! Все яйцеклетки в женском организме формируются ещё в эмбриональном периоде. В постэмбриональном периоде происходит только их созревание.

Маточные трубы (фаллопиевы трубы, или яйцеводы) открываются в матку.

Матка ― это полый мышечный орган, выстланный слизистой оболочкой (эндометрием).

Нижний конец матки ― шейка матки ― открывается во влагалище. Его вход расположен между кожными складками ― половыми губами. У девочек он закрыт перепонкой из соединительной ткани – девственной плевой.

Рядом со входом во влагалище находится отверстие мочеиспускательного канала (относится к мочевыделительной системе органов).

Оплодотворение

Оплодотворение ― процесс, в результате которого сперматозоид сближается с яйцеклеткой и их ядра, сливаются в единое целое ― зиготу ― клетку, ядро которой содержит 46 хромосом (по 23 от матери и отца) и которая многократно делясь, даёт начало новому организму.

Во время полового акта сперматозоиды (около 200 миллионов) попадают во влагалище и передвигаются по направлению к матке. За несколько часов сперматозоиды достигают маточной трубы, где они могут встретить яйцеклетку.

Внимание!

Процесс оплодотворения происходит в маточной трубе (фаллопиевой трубе)!

Множество сперматозоидов окружают яйцеклетку, и поверхность их головок вступает в контакт с её оболочками. При этом сперматозоиды выделяют фермент, увеличивающий проницаемость оболочек яйцеклетки. Обычно в яйцеклетку проникает и сливается с ней только один сперматозоид. После этого вокруг яйцеклетки образуется особая оболочка, препятствующая проникновению в неё ядер других сперматозоидов.

Пол будущего человека определяется в момент оплодотворения и зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку. Все яйцеклетки содержат хромосому Х. Половина сперматозоидов содержит хромосому Х, а другая половина содержит хромосому Y. Если яйцеклетку оплодотворит Х-содержащий сперматозоид, появится девочка; если Y-содержащий — родится мальчик.

Оплодотворение возможно в течение 12-24 часов после овуляции (так как в течение этого периода яйцеклетка сохраняет свою жизнеспособность). Способность к оплодотворению сперматозоидов сохраняется от 2 до 4 суток.

Овуляция ― выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула.

Если после оплодотворения образовавшаяся зигота делится митозом на две, то это приводит к развитию однояйцевых близнецов. Они всегда одного пола и очень похожи друг на друга.

При овуляции и оплодотворении двух (или более) яйцеклеток образуются два или более плода. Это будущие разнояйцевые близнецы. Они не очень похожи друг на друга и даже могут быть разного пола.

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Половое созревание мальчиков

Первые признаки полового созревания мальчика ― увеличение размеров семенников и наружных половых органов. В семенниках начинают созревать сперматозоиды и вырабатывается мужской половой гормон, под действием которого формируются мужские вторичные половые признаки:

  • Появляется оволосение внизу живота (на лобке), в подмышечных впадинах и на лице

  • Быстро растёт скелет (ежегодная прибавка в росте мальчиков может достигать 10 см) и мышцы; плечи расширяются, а таз остается узким (фигура приобретает мужской силуэт)

  • Голос становится более низким ― «ломается» (это происходит из-за того, что увеличиваются и изменяются хрящи гортани и длина голосовых связок)

  • Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

  • Около 14 лет начинает выделяться сперма, непроизвольное выделение которой чаще всего происходит во время сна и называется поллюцией (поллюции свидетельствуют о том, что семенники развиваются нормально и мальчик становится юношей)

Образование сперматозоидов и половых гормонов в мужском организме продолжается до 50–55 лет, затем постепенно прекращается.

Половое созревание девочек

У девочек к 10 годам увеличивается выделение гормонов гипофиза, которые вызывают рост яичников. В яичниках начинают вырабатываться женские половые гормоны, под воздействием которых развиваются женские вторичные половые признаки:

  • Молочные железы

  • Волосы на лобке и в подмышечных впадинах

  • Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

  • Интенсивно растет и развивается скелет: расширяются кости таза, плечи остаются узкими (фигура приобретает женский силуэт)

  • В 12-14 лет появляется менструация ― признак созревания яйцеклеток в фолликулах яичников. Сначала менструальные циклы нерегулярны, а регулярный менструальный цикл устанавливается, как правило через 2-3 года

В возрасте 45-55 лет менструальные циклы у женщины прекращаются ― наступает менопауза.

Периоды жизни человека и их характеристики

Период Возраст Характеристики
1. Новорождённый ребёнок 0-1 мес

Характерны безусловные рефлексы

Интенсивный рост

2. Грудной ребёнок 1 мес - 1 год

Хватательные движения, молочные зубы

Интенсивный рост

3. Детство 1-3 года Развиваются речь и память
4. Дошкольный и младший школьный возраст 3-11 лет Развиваются речь, личность, воображение
5. Подростковый возраст 12-16 лет

Усиливаются вторичные половые признаки

Интенсивный синтез половых гормонов

6. Юношеский возраст 16-21 год Завершаются рост и развитие организма
7. Зрелый возраст 22-60 лет Стабильность в строении тела
8. Пожилой возраст 61-74 года

Замедление обмена веществ

Угасание функций

Уменьшение размера и работоспособности органов