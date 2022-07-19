Опорно-двигательный аппарат человека

Опорно-двигательный аппарат — это совокупность мышц, костей, формирующих скелет, и их сочленений, которые позволяют человеку управлять телом, его движениями.
В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.
Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).
Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.
Скелет человека
Скелет выполняет две основные функции: механическую и биологическую.
Механическая функция:
– опорная функция — кости вместе с их соединениями составляют опору тела, к которой прикрепляются мягкие ткани и органы;
– функция передвижения (с помощью скелетных мышц);
– рессорная функцию — за счет суставных хрящей и других конструкций скелета (свод стопы, изгибы позвоночника), смягчающих толчки и сотрясения;
– защитную функцию — формирование костных образований для защиты важных органов: головного и спинного мозга; сердца, легких, органов половой системы.
Биологическая функция:
– кроветворная функция — красный костный мозг, находящийся в костях, является источником клеток крови;
– запасающая функция — кости служат депо для многих неорганических соединений: фосфора, кальция, железа, магния и поэтому участвуют в поддержании постоянного минерального состава внутренней среды организма.
Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:
Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей; Функции: образуют скелет конечностей. Рычажная: способность к передвижению и подъёму тяжестей.
Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны; Функция: двигательная.
Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества; Функция: защита внутренних органов, прикрепление свободных конечностей.
Смешанные кости — височные и основания черепа. Функции различны.
Рисунок 1. Типы костей
Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.
Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин, придающий ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.
Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.
В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.
Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество.
Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.
Рисунок 2. Строение трубчатой кости
Части трубчатой кости:
Диафиз (тело кости) – костная трубка из компактного вещества, содержащая жёлтый костный мозг.
Метафиз – концы диафиза из губчатого вещества, прилегающие к эпифизу.
Эпифиз – суставные концы из губчатого вещества.
Рисунок 2. Части трубчатой кости
В состав кости входит:
● органическое вещество — оссеин, придающий ей эластичность и упругость;
● вода;
● твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора).
В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.
Рисунок 3. Состав костей
Все соединения костей можно разделить на две группы:
непрерывные (=неподвижные) соединения, более ранние по развитию в филогенезе, неподвижные или малоподвижные по функции; осуществляется посредством соединительной ткани, хрящей и костной ткани (кости собственно черепа), которые образуют швы.
прерывные (=подвижные) соединения, более поздние по развитию и более подвижные по функции. Образуют сустав. Все суставы имеют общий план строения, включающий суставную полость, суставную сумку и суставные поверхности.
Между этими формами существует переходная — от непрерывных к прерывным или наоборот — полусустав.
Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную жидкость.
Рисунок 3. Строение сустава
Суставная полость выделяется условно, так как в норме между суставной сумкой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится жидкость.
Суставная сумка состоит из двух слоев, наружный слой переходит в надкостницу. Внутренний слой выделяет в полость сустава жидкость, играющую роль смазки, обеспечивая свободное скольжение суставных поверхностей.
Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты суставным хрящом. Гладкая поверхность суставных хрящей способствует движению в суставах.
В зависимости от количества сочленяющихся костей суставы делятся на: простые, в которых соединяется две кости (плечевой, тазобедренный); сложные, в которых сочленяется больше двух костей (локтевой, коленный).
Скелет человека
Скелет человека состоит из:
● скелета головы, черепа;
● скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины;
● скелета конечностей (скелет свободных конечностей, скелет пояса конечности).