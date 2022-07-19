Опорно-двигательный аппарат человека

Опорно-двигательный аппарат — это совокупность мышц, костей, формирующих скелет, и их сочленений, которые позволяют человеку управлять телом, его движениями.

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).

Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Скелет человека

Скелет выполняет две основные функции: механическую и биологическую.

Механическая функция:

– опорная функция — кости вместе с их соединениями составляют опору тела, к которой прикрепляются мягкие ткани и органы;

– функция передвижения (с помощью скелетных мышц);

– рессорная функцию — за счет суставных хрящей и других конструкций скелета (свод стопы, изгибы позвоночника), смягчающих толчки и сотрясения;

– защитную функцию — формирование костных образований для защиты важных органов: головного и спинного мозга; сердца, легких, органов половой системы.

Биологическая функция:

– кроветворная функция — красный костный мозг, находящийся в костях, является источником клеток крови;

– запасающая функция — кости служат депо для многих неорганических соединений: фосфора, кальция, железа, магния и поэтому участвуют в поддержании постоянного минерального состава внутренней среды организма.

Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:

Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей; Функции: образуют скелет конечностей. Рычажная: способность к передвижению и подъёму тяжестей.

Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны; Функция: двигательная.

Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества; Функция: защита внутренних органов, прикрепление свободных конечностей.

Смешанные кости — височные и основания черепа. Функции различны.

Рисунок 1. Типы костей

Строение кости

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.

Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин , придающий ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество .

Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.

Рисунок 2. Строение трубчатой кости

Части трубчатой кости:

Диафиз (тело кости) – костная трубка из компактного вещества, содержащая жёлтый костный мозг.

Метафиз – концы диафиза из губчатого вещества, прилегающие к эпифизу.

Эпифиз – суставные концы из губчатого вещества.

Рисунок 2. Части трубчатой кости

В состав кости входит:

● органическое вещество — оссеин, придающий ей эластичность и упругость;

● вода;

● твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора).

В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

Рисунок 3. Состав костей

Соединения костей

Все соединения костей можно разделить на две группы:

непрерывные (=неподвижные) соединения, более ранние по развитию в филогенезе, неподвижные или малоподвижные по функции; осуществляется посредством соединительной ткани, хрящей и костной ткани (кости собственно черепа), которые образуют швы.

прерывные (=подвижные) соединения, более поздние по развитию и более подвижные по функции. Образуют сустав. Все суставы имеют общий план строения, включающий суставную полость, суставную сумку и суставные поверхности.

Между этими формами существует переходная — от непрерывных к прерывным или наоборот — полусустав.

Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную жидкость.

Рисунок 3. Строение сустава

Суставная полость выделяется условно, так как в норме между суставной сумкой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится жидкость.

Суставная сумка состоит из двух слоев, наружный слой переходит в надкостницу. Внутренний слой выделяет в полость сустава жидкость, играющую роль смазки, обеспечивая свободное скольжение суставных поверхностей.

Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты суставным хрящом. Гладкая поверхность суставных хрящей способствует движению в суставах.

В зависимости от количества сочленяющихся костей суставы делятся на: простые, в которых соединяется две кости (плечевой, тазобедренный); сложные, в которых сочленяется больше двух костей (локтевой, коленный).

Скелет человека

Скелет человека состоит из:

● скелета головы, черепа;

● скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины;

● скелета конечностей (скелет свободных конечностей, скелет пояса конечности).