Опорно-двигательный аппарат человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Результаты эволюции Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Ненаследственная изменчивость
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Смена сообществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Среда обитания организмов Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Членистоногие Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные)
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Половая система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли

Опорно-двигательный аппарат человека

Опорно-двигательный аппарат — это совокупность мышц, костей, формирующих скелет, и их сочленений, которые позволяют человеку управлять телом, его движениями.

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

  • Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).

  • Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Скелет человека

Скелет выполняет две основные функции: механическую и биологическую.

Механическая функция:

– опорная функция — кости вместе с их соединениями составляют опору тела, к которой прикрепляются мягкие ткани и органы;

– функция передвижения (с помощью скелетных мышц);

– рессорная функцию — за счет суставных хрящей и других конструкций скелета (свод стопы, изгибы позвоночника), смягчающих толчки и сотрясения;

– защитную функцию — формирование костных образований для защиты важных органов: головного и спинного мозга; сердца, легких, органов половой системы.

Биологическая функция:

– кроветворная функция — красный костный мозг, находящийся в костях, является источником клеток крови;

– запасающая функция — кости служат депо для многих неорганических соединений: фосфора, кальция, железа, магния и поэтому участвуют в поддержании постоянного минерального состава внутренней среды организма.

Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:

  • Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей; Функции: образуют скелет конечностей. Рычажная: способность к передвижению и подъёму тяжестей.

  • Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны; Функция: двигательная.

  • Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества; Функция: защита внутренних органов, прикрепление свободных конечностей.

  • Смешанные кости — височные и основания черепа. Функции различны.

Картинки по запросу типы костей человека

Рисунок 1. Типы костей

Строение кости

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.

  • Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин, придающий ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

  • Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

  • В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

  • Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество.

  • Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.

Похожее изображение

Рисунок 2. Строение трубчатой кости

Части трубчатой кости:

Диафиз (тело кости) – костная трубка из компактного вещества, содержащая жёлтый костный мозг.

Метафиз – концы диафиза из губчатого вещества, прилегающие к эпифизу.

Эпифиз – суставные концы из губчатого вещества.

Рисунок 2. Части трубчатой кости

В состав кости входит:

● органическое вещество — оссеин, придающий ей эластичность и упругость;

● вода;

● твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора).

В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

Рисунок 3. Состав костей

Соединения костей

Все соединения костей можно разделить на две группы:

  • непрерывные (=неподвижные) соединения, более ранние по развитию в филогенезе, неподвижные или малоподвижные по функции; осуществляется посредством соединительной ткани, хрящей и костной ткани (кости собственно черепа), которые образуют швы.

  • прерывные (=подвижные) соединения, более поздние по развитию и более подвижные по функции. Образуют сустав. Все суставы имеют общий план строения, включающий суставную полость, суставную сумку и суставные поверхности.

Между этими формами существует переходная — от непрерывных к прерывным или наоборот — полусустав.

Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную жидкость.

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Рисунок 3. Строение сустава

  • Суставная полость выделяется условно, так как в норме между суставной сумкой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится жидкость.

  • Суставная сумка состоит из двух слоев, наружный слой переходит в надкостницу. Внутренний слой выделяет в полость сустава жидкость, играющую роль смазки, обеспечивая свободное скольжение суставных поверхностей.

  • Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты суставным хрящом. Гладкая поверхность суставных хрящей способствует движению в суставах.

  • В зависимости от количества сочленяющихся костей суставы делятся на: простые, в которых соединяется две кости (плечевой, тазобедренный); сложные, в которых сочленяется больше двух костей (локтевой, коленный).

Скелет человека

Скелет человека состоит из:

● скелета головы, черепа;

● скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины;

● скелета конечностей (скелет свободных конечностей, скелет пояса конечности).