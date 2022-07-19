Лимфатическая система

Лимфатическая система тесно связана с сердечно-сосудистой и дополняет ее.

Лимфа – жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических сосудах.

Функции лимфатической системы

– возвращение белков в кровь из межтканевых пространств (перенос межклеточной жидкости и белков к подключичным венам и возвращение их в кровь);

– перераспределение жидкости в организме (перенос тканевой жидкости из межклеточного пространства);

– удаление и уничтожение бактерий (в лимфатических узлах отфильтровываются и удаляются инородные вещества и отработанные продукты);

– участие в иммунных реакциях (выработка лимфоцитов, которые защищают организм от инфекций и болезней);

– перенос жиров из тонкой кишки в кровь (в тонком кишечнике глицерин и жирные кислоты всасываются в клетки эпителия ворсинками, преобразуются в специфические жиры человека и переносятся по лимфатическим капиллярам).

Рисунок 1. Лимфатическая система человека

Строение лимфатической системы

В структуру лимфатической системы входят:

Лимфатические капилляры, сосуды и стволы: трубки, по которым течет жидкость

Лимфатические узлы: образования, расположенные по всему телу

Лимфатические органы: селезенка, тимус (вилочковая железа) и миндалины

Лимфатические протоки: различают два протока ― правый лимфатический проток и грудной проток, которые впадают в правые и левые подключичные вены соответственно

Лимфа: жидкость, которая циркулирует по сосудам

Лимфатические капилляры представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела. Стенки капилляров очень тонкие, поэтому жидкость, белки и крупные частицы свободно попадают внутрь. Поскольку эти частицы и белки не могут пройти сквозь стенки кровеносного сосуда, они попадают в кровь через лимфатическую систему.

Лимфатические сосуды образуются путём слияния мельчайших лимфатических капилляров. По строению лимфатические сосуды напоминают вены, но имеют более тонкие стенки и большее число клапанов для предотвращения оттока лимфы. Представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела.

Рисунок 2. Лимфатический сосуд

Все лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам.

Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией.

Рисунок 3. Строение лимфатического узла

Движение лимфы в организме человека

Лимфа проникает из тканевой жидкости в лимфатические капилляры, собирающиеся в мелкие лимфатические сосуды, постепенно образующие лимфатические вены.

Вены лимфатической системы подобно кровеносным венам содержат клапаны, которые обеспечивают движение лимфы к сердцу.

От левой руки, левой стороны головы, ребер лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в грудной проток, а дальше в вены большого круга кровообращения (верхняя полая вена).

В правый лимфатический проток поступает лимфа от правой руки, правой части головы, ребер, из него переходит в правую подключичную вену. Затем вместе с венозной кровью лимфа впадает в правое предсердие.

Таким образом, лимфатическая система служит для возврата жидкости из межклеточного пространства в систему кровообращения.