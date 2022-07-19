Лимфатическая система

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Водные экосистемы Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия
Зоология
Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Оболочники Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Задания части 2 ОГЭ
Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Органы чувств Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Покровная система Половая система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Ненаследственная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека

Лимфатическая система

Лимфатическая система тесно связана с сердечно-сосудистой и дополняет ее.

Лимфа – жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических сосудах.

Функции лимфатической системы

– возвращение белков в кровь из межтканевых пространств (перенос межклеточной жидкости и белков к подключичным венам и возвращение их в кровь);

– перераспределение жидкости в организме (перенос тканевой жидкости из межклеточного пространства);

– удаление и уничтожение бактерий (в лимфатических узлах отфильтровываются и удаляются инородные вещества и отработанные продукты);

– участие в иммунных реакциях (выработка лимфоцитов, которые защищают организм от инфекций и болезней);

– перенос жиров из тонкой кишки в кровь (в тонком кишечнике глицерин и жирные кислоты всасываются в клетки эпителия ворсинками, преобразуются в специфические жиры человека и переносятся по лимфатическим капиллярам).

Рисунок 1. Лимфатическая система человека

Строение лимфатической системы

В структуру лимфатической системы входят:

  • Лимфатические капилляры, сосуды и стволы: трубки, по которым течет жидкость

  • Лимфатические узлы: образования, расположенные по всему телу

  • Лимфатические органы: селезенка, тимус (вилочковая железа) и миндалины

  • Лимфатические протоки: различают два протока ― правый лимфатический проток и грудной проток, которые впадают в правые и левые подключичные вены соответственно

  • Лимфа: жидкость, которая циркулирует по сосудам

Лимфатические капилляры представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела. Стенки капилляров очень тонкие, поэтому жидкость, белки и крупные частицы свободно попадают внутрь. Поскольку эти частицы и белки не могут пройти сквозь стенки кровеносного сосуда, они попадают в кровь через лимфатическую систему.

Лимфатические сосуды образуются путём слияния мельчайших лимфатических капилляров. По строению лимфатические сосуды напоминают вены, но имеют более тонкие стенки и большее число клапанов для предотвращения оттока лимфы. Представляют собой замкнутые с одного конца трубки, формирующие огромную сеть в тканях и органах человеческого тела.

Рисунок 2. Лимфатический сосуд

Все лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам.

Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией.

Рисунок 3. Строение лимфатического узла

Движение лимфы в организме человека

  • Лимфа проникает из тканевой жидкости в лимфатические капилляры, собирающиеся в мелкие лимфатические сосуды, постепенно образующие лимфатические вены.

  • Вены лимфатической системы подобно кровеносным венам содержат клапаны, которые обеспечивают движение лимфы к сердцу.

  • От левой руки, левой стороны головы, ребер лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в грудной проток, а дальше в вены большого круга кровообращения (верхняя полая вена).

  • В правый лимфатический проток поступает лимфа от правой руки, правой части головы, ребер, из него переходит в правую подключичную вену. Затем вместе с венозной кровью лимфа впадает в правое предсердие.

Таким образом, лимфатическая система служит для возврата жидкости из межклеточного пространства в систему кровообращения.