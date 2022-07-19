Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование
Организм как биологическая система
Гаметогенез Эмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система
Ботаника
Размножение водорослей Характеристика растительного организма Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Ткани высших растений Отдел Мхи Строение цветка Отдел Папоротникообразные
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы
Зоология
Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Общая характеристика животных Тип Хордовые Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Одноклеточные организмы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Сердечно-сосудистая система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Лимфатическая система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Дыхательная система
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов

Формы естественного отбора

Естественный отбор ― результат борьбы за существование; он основывается на преимущественном выживании и оставлении потомства наиболее приспособленными особями каждого вида и гибели менее приспособленных организмов.

Формы отбора:

  1. Стабилизирующий

  2. Движущий

  3. Дизруптивный (разрывающий)

Стабилизирующий отбор

Данная форма отбора направлена на сохранение установившегося в популяции среднего значения признака.

Результатом действия стабилизирующего отбора является большое сходство всех особей растений или животных, наблюдаемое в любой популяции.

Выживание детенышей со средним весом. У млекопитающих новорожденные с очень низким и очень высоким весом чаще погибают при рождении или в первые недели жизни, чем новорожденные со средним весом.

Движущий отбор

Отбор направлен в пользу особей с уклоняющимся от ранее установившегося в популяции значением признака.

Приводит к закреплению новой нормы реакции организма, которая соответствует изменившимся условиям окружающей среды.

Возникновение у насекомых и грызунов устойчивости к ядохимикатам, у микроорганизмов ― к антибиотикам.

Дизруптивный (разрывающий)

Благоприятствует более чем одному фенотипически оптимальному признаку и действует против промежуточных форм.

Приводит как к возникновению внутривидового полиморфизма, так и к изоляции популяций.

Образование двух рас у погремка большого на сенокосных лугах. В нормальных условиях сроки цветения и созревания семян у этого растения покрывают все лето. Но на сенокосных лугах семена дают преимущественно те растения, которые успевают отцвести и созреть либо до периода покоса, либо цветут в конце лета, после покоса. В результате образуются две расы погремка ― ранне- и позднецветущая.

Норма реакции ― это та максимальная доля от фенотипического значения признака, на которую может изменить признак среда. Все биологические виды имеют определённую норму реакции генотипа, без изменения которого (в ходе микроэволюции) амплитуда изменений фенотипа не может выйти за генетически определенный предел.

Дестабилизирующий

Преимущество получают особи с мутациями с более широкой нормой реакции, полезен в чрезвычайно разнородной окружающей среде.

Популяции озерных лягушек, живущие в прудах с разнородной освещенностью, с чередованием участков, заросших ряской, тростником, рогозом, с "окнами" открытой воды, характеризуются широким диапазоном изменчивости окраски.

Прочитайте тему “Формы борьбы за существование” и переходите к тестированию.