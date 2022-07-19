Вегетативные органы растений. Лист

Лист – орган растения, отходящий от стебля. – орган растения, отходящий от стебля. Функции: Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету) Транспирация (испарение влаги) Газообмен (выделение и поглощение газов – О 2 и СО 2 ).

Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.

У двудольных листья могут быть: Сидячими (отходят от стебля)

Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит собственно в листовую пластинку).

Черешковые и сидячие листья

Листья делят и по многим другим критериям: У однодольных листья часто охватывают стебель.и по многим другим критериям: По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)

По форме (овальные, линейные, копьевидные и тд)

Классификация по расположению и форме листа

Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).

Классификация: сложные/простые листья

Классификация по положению листа

Важно! Для экзамена наиболее важна классификация листьев по принципу жилкования. Для однодольных растений наиболее характерно параллельное или дуговое жилкование, для двудольных – сетчатое (перистое, пальчатое).

Жилкование

Жилки листа – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем. – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем. Жилкование – принцип расположения жилок в листе.

При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.

Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.

Строение листа

Строение устьиц

С двух сторон лист покрыт кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.

Нижняя кожица всех листьев отвечает за транспирацию и газообмен. Расположенные в ней устьица открываются и закрываются в зависимости от времени суток и необходимости сохранения или испарения воды.

Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. В верхнем слое они расположены столбиками, в нижней части напоминают губку. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов.

Волокна механической ткани позволяют жилке создавать каркас для всей мякоти листа. Именно с помощью этого каркаса лист может располагаться в определенной плоскости для обеспечения максимальной инсоляции.

По ситовидным трубкам флоэмы органические вещества транспортируются от листьев к корню. По сосудам ксилемы к листу от корня доставляются вода и минеральные вещества.

Видоизмененные листья

В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.

Дополнительные функции видоизменённых листьев