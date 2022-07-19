Вегетативные органы растений. Лист

Функции:
Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету)
Транспирация (испарение влаги)
Газообмен (выделение и поглощение газов – О2 и СО2).
Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.
Сидячими (отходят от стебля)
Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит собственно в листовую пластинку).
Черешковые и сидячие листья
По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)
По форме (овальные, линейные, копьевидные и тд)
Классификация по расположению и форме листа
Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).
Классификация: сложные/простые листья
Классификация по положению листа
Жилкование
Жилкование – принцип расположения жилок в листе.
При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.
Строение листа
Строение устьиц
С двух сторон лист покрыт кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.
Нижняя кожица всех листьев отвечает за транспирацию и газообмен. Расположенные в ней устьица открываются и закрываются в зависимости от времени суток и необходимости сохранения или испарения воды.
Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. В верхнем слое они расположены столбиками, в нижней части напоминают губку. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов.
Волокна механической ткани позволяют жилке создавать каркас для всей мякоти листа. Именно с помощью этого каркаса лист может располагаться в определенной плоскости для обеспечения максимальной инсоляции.
По ситовидным трубкам флоэмы органические вещества транспортируются от листьев к корню. По сосудам ксилемы к листу от корня доставляются вода и минеральные вещества.
Видоизмененные листья
В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.
Дополнительные функции видоизменённых листьев