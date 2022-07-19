Вегетативные органы растений. Лист

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Результаты эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Жизненные циклы паразитических червей Тип Моллюски Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные)
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Сердечно-сосудистая система Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Перифирическая нервная система Дыхательная система
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов

Вегетативные органы растений. Лист

Лист – орган растения, отходящий от стебля.

Функции:

  1. Фотосинтез (образование органических веществ из неорганических на свету)

  2. Транспирация (испарение влаги)

  3. Газообмен (выделение и поглощение газов – О2 и СО2).

Листья могут иметь чрезвычайно разнообразную форму и размеры.

У двудольных листья могут быть:

  • Сидячими (отходят от стебля)

  • Черешковыми (черешок отходит от стебля и переходит собственно в листовую пластинку).

Черешковые и сидячие листья

У однодольных листья часто охватывают стебель. Листья делят и по многим другим критериям:

  • По расположению на стебле (очерёдное, попарное и мутовчатое)

  • По форме (овальные, линейные, копьевидные и тд)

Классификация по расположению и форме листа

Также листья могут быть квалифицированы по количеству листовых пластин на одном черешке (простые и сложные).

Классификация: сложные/простые листья

Классификация по положению листа

Важно! Для экзамена наиболее важна классификация листьев по принципу жилкования. Для однодольных растений наиболее характерно параллельное или дуговое жилкование, для двудольных – сетчатое (перистое, пальчатое).

Жилкование

Жилки листа – система проводящих пучков, связывающих лист в единое целое, составляющих опору для мякоти листа и соединяющие его со стеблем.

Жилкование – принцип расположения жилок в листе.

При перистом жилковании четко видна главная жилка, от которой отходят боковые, при пальчатом – есть несколько крупных жилок, от которых также отходят более мелкие боковые. При параллельном и дуговом жилковании вдоль пластинки проходят несколько одинаковых жилок.

Необходимо знать внутреннее строение листа и функцию каждой его составляющей части.

Строение листа

Строение устьиц

  • С двух сторон лист покрыт кожицей. Она защищает лист от избыточной потери влаги, колебания температур и механических повреждений.

  • Нижняя кожица всех листьев отвечает за транспирацию и газообмен. Расположенные в ней устьица открываются и закрываются в зависимости от времени суток и необходимости сохранения или испарения воды.

  • Основная часть листа (мякоть) образована зелеными – фотосинтезирующими клетками. В верхнем слое они расположены столбиками, в нижней части напоминают губку. Эта часть отвечает за самую главную функцию листа – синтез органических веществ из неорганических благодаря наличию в ней большого число хлоропластов.

  • Волокна механической ткани позволяют жилке создавать каркас для всей мякоти листа. Именно с помощью этого каркаса лист может располагаться в определенной плоскости для обеспечения максимальной инсоляции.

  • По ситовидным трубкам флоэмы органические вещества транспортируются от листьев к корню. По сосудам ксилемы к листу от корня доставляются вода и минеральные вещества.

Видоизмененные листья

В ходе эволюции листья некоторых растений приспособились к выполнению дополнительных функций помимо тех, что были перечислены выше. Соответственно изменилось и их строение, и внешний вид.

Дополнительные функции видоизменённых листьев