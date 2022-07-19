Тип Кишечнополостные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм как биологическая система
Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Круговорот веществ
Зоология
Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Классы моллюсков Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Геологические эры Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Эндокринная система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Строение и функции нервной системы. ЦНС Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Покровная система Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение
Микробиология, микология
Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология бактерий Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы

Тип Кишечнополостные

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших – жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоемах.

Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Основные ароморфозы, способствовавшие появлению кишечнополостных:

  • Возникновение многоклеточности в результате специализации и объединения взаимодействующих между собой клеток;

  • Возникновение двуслойного строения;

  • Возникновение полостного пищеварения;

  • Появление дифференцированных по функциям частей тела;

  • Появление радиальной симметрии.

Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка – экто- и энтодерму, между которыми находится мезоглея – опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища, остатки которой удаляются через рот, окруженный щупальцами (у гидр).

Важные особенности кишечнополостных:

1. наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещенной в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;

Стрекательные клетки

2. полостное пищеварение с сохранением внутриклеточного пищеварения.

Класс Гидроидные

Представитель этого класса – пресноводная гидра.

Гидра – полип размером около 1 см. Живет она в пресноводных водоемах, прикрепляясь к субстрату подошвой.

Передний конец тела животного образует рот, окруженный щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:

  • Эпителиально-мускульных

  • Промежуточных;

  • Стрекательных;

  • Половых;

  • Нервных.

Энтодерма гидры состоит из:

  • Эпителиально-мускульных

  • Пищеварительных клеток

  • Железистых клеток

Строение гидры

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Клеточное строение гидры

Движение гидры

  • Гидры – хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.

  • Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела.

  • Раздражимость проявляется в виде двигательных рефлексов. Наиболее отчетливо на раздражение реагируют щупальца, так как в них плотно сосредоточены нервные и эпителиально-мускульные клетки.

  • Размножаются гидры:

Бесполым путем: почкование, при благоприятных условиях

Половой процесс: происходит осенью, некоторые промежуточные клетки эктодермы превращаются в половые клетки. Оплодотворение происходит в воде. Весной появляются новые гидры.

  • Гидры способны восстанавливать утраченные части тела благодаря размножению и дифференцировке неспецифических клеток. Это явление называют регенерацией.

Запоминаем: нервная система ДИФФУЗНОГО ТИПА

Класс Сцифоидные

Этот класс объединяет медуз больших размеров (представители – корнерот, аурелия, цианея).

  • Медузы обитают в морях.

  • В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения.

  • Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри – слоем энтодермы.

Строение медузы

  • Медузы раздельнополы. Их половые железы расположены под радиальными каналами или на ротовом стебельке.

Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула, которая весной превращается в маленького полипа.

Жизненный цикл медузы

Внимание! Появились задания на последовательность стадий жизненного цикла медузы

Класс Коралловые полипы

Включает одиночные (актинии) или колониальные формы (красный коралл).

  • Они имеют известковый или кремниевый скелет, образованный кристаллами игловидной формы.

  • Живут в тропических морях

  • Размножаются бесполым и половым путями (медузной стадии развития нет).

  • Скопления коралловых полипов образуют коралловые рифы.

Строение кораллового полипа