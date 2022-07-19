Тип Кишечнополостные

Тип кишечнополостных насчитывает около 9 тыс. видов. Они произошли от колониальных простейших – жгутиконосцев и распространены во всех морях и пресноводных водоемах.

Тип кишечнополостных разделяют на три класса: гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы.

Основные ароморфозы, способствовавшие появлению кишечнополостных: Возникновение многоклеточности в результате специализации и объединения взаимодействующих между собой клеток;

Возникновение двуслойного строения;

Возникновение полостного пищеварения;

Появление дифференцированных по функциям частей тела;

Появление радиальной симметрии.

Кишечнополостные ведут водный, свободный или сидячий образ жизни. Это двухслойные животные, в онтогенезе формирующие два зародышевых листка – экто- и энтодерму, между которыми находится мезоглея – опорная пластинка. Их внутренняя полость называется гастральной. Здесь переваривается пища, остатки которой удаляются через рот, окруженный щупальцами (у гидр).

Важные особенности кишечнополостных:

1. наличие стрекательных клеток во внешнем слое. Они развиваются из промежуточных и состоят из стрекательной капсулы, наполненной жидкостью, и стрекательной нити, помещенной в капсуле. Стрекательные клетки служат орудием нападения и защиты;

Стрекательные клетки

2. полостное пищеварение с сохранением внутриклеточного пищеварения.

Класс Гидроидные

Представитель этого класса – пресноводная гидра.

Гидра – полип размером около 1 см. Живет она в пресноводных водоемах, прикрепляясь к субстрату подошвой.

Передний конец тела животного образует рот, окруженный щупальцами. Тело гидры покрыто эктодермой, состоящей из нескольких видов клеток:

Эпителиально-мускульных

Промежуточных;

Стрекательных;

Половых;

Нервных.

Энтодерма гидры состоит из:

Эпителиально-мускульных

Пищеварительных клеток

Железистых клеток

Строение гидры

Клеточное строение гидры

Движение гидры

Гидры – хищники, питающиеся мелкими ракообразными и мальками рыб.

Дыхание и выделение осуществляются всей поверхностью их тела.

Раздражимость проявляется в виде двигательных рефлексов. Наиболее отчетливо на раздражение реагируют щупальца, так как в них плотно сосредоточены нервные и эпителиально-мускульные клетки.

Размножаются гидры:

Бесполым путем: почкование, при благоприятных условиях почкование, при благоприятных условиях Половой процесс: происходит осенью, некоторые промежуточные клетки эктодермы превращаются в половые клетки. Оплодотворение происходит в воде. Весной появляются новые гидры.

Гидры способны восстанавливать утраченные части тела благодаря размножению и дифференцировке неспецифических клеток. Это явление называют регенерацией.

Запоминаем: нервная система ДИФФУЗНОГО ТИПА

Класс Сцифоидные

Этот класс объединяет медуз больших размеров (представители – корнерот, аурелия, цианея).

Медузы обитают в морях.

В их жизненном цикле закономерно чередуются половое и бесполое поколения.

Тело по форме напоминает зонт и состоит в основном из студенистой мезоглеи, покрытой снаружи одним слоем эктодермы, а изнутри – слоем энтодермы.

Строение медузы

Медузы раздельнополы. Их половые железы расположены под радиальными каналами или на ротовом стебельке.

Половые продукты выходят через рот в море. Из зиготы развивается свободноживущая личинка – планула, которая весной превращается в маленького полипа.

Жизненный цикл медузы

Внимание! Появились задания на последовательность стадий жизненного цикла медузы

Класс Коралловые полипы

Включает одиночные (актинии) или колониальные формы (красный коралл).

Они имеют известковый или кремниевый скелет, образованный кристаллами игловидной формы.

Живут в тропических морях

Размножаются бесполым и половым путями (медузной стадии развития нет).

Скопления коралловых полипов образуют коралловые рифы.

Строение кораллового полипа