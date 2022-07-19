Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм как биологическая система
Типы размножения Половое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Круговорот веществ
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Хордовые Тип Кишечнополостные Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Общая характеристика класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Дыхательная система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Отделы пищеварительной системы Органы чувств Ткани в организме человека Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система
Микробиология, микология
Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Классификация грибов Характеристика грибов
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Размножение водорослей

Водоросли размножаются половым и бесполым путем.

Как правило, бесполым путем водоросли размножаются в благоприятный период.

Бесполое размножение осуществляется:

  • Вегетативно: у одноклеточных – делением надвое, у многоклеточных – частями таллома (слоевища)

  • Спорами (неподвижными клетками)

  • Зооспорами (подвижными клетками).

Рассмотрим для примера бесполое (зооспорами) и половое размножение одноклеточной водоросли.

Если водоросль подвижна, то перед размножением она теряет жгутики.

Ядро и цитоплазма делятся пополам; затем происходит еще одно или два деления, в результате которых в одной и той же оболочке образуются 4–8 клеток. Эти мелкие подвижные клетки – зооспоры – выходят из оболочки материнской клетки и вырастают во взрослую особь.


Размножение зелёной водоросли хлореллы спорами

Половое размножение

В неблагоприятный период (высокая или низкая температура, накопление продуктов обмена в среде обитания при высокой плотности заселения, загрязнение водоемов) происходит половое размножение.

Типы:

  • Слияние двух одноклеточных подвижных водорослей

  • Конъюгация – слияние протопластов двух вегетативных клеток

  • Образование гамет

Конъюгация спирогиры

Подробное описание полового размножения с образованием гамет

Каждая клетка делится на много мелких половых клеток – гамет, которые потом попарно сливаются с гаметами другой особи, образуя зиготу, несущую в результате признаки обеих родительских особей. Последняя покрывается плотной оболочкой и зимует. Весной из зиготы выходит 4 зооспоры. Каждая из них дает начало новому растению.

У многих водорослей происходит планомерное чередование полового и бесполого поколения. Иногда спорофит и гаметофит – разные особи, живущие в разное время и часто даже в разном месте, а иногда одна и та же особь может продуцировать то споры, то гаметы – в зависимости от времени года и условий окружающей среды.

Важно! Для экзамена вы должны знать жизненный цикл зеленой водоросли хламидомонады.

Краткое описание жизненного цикла хламидомонады:

Когда условия благоприятные, хламидомонада размножается бесполым путём. Она теряет жгутики и образует 2, 4 или 8 зооспор (митозом). Потом зооспоры выходят из материнской клетки и становятся самостоятельными организмами.

Когда условия становятся неблагоприятными, хламидомонады размножаются половым путём. Взрослая особь теряет жгутики и образует внутри себя гаметы (митозом). Гаметы сливаются попарно и образуют диплоидную зиготу. Зигота покрывается плотной оболочкой и в таком виде существует до наступления благоприятных условий. В благоприятных условиях зигота делится (мейозом), образуя 4 зооспоры, которые впоследствии становятся самостоятельными организмами.

Обратите внимание! У хламидомонады в жизненном цикле только одна диплоидная стадия - зигота. Остальные стадии - гаплоидные.

Размножение (бесполое и половое) хламидомонады